القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حررت، اليوم الجمعة، 5 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك- 21.11.2025

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "القوات الروسية حررت بلدة رادوستنويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت: "الجيش حرر بلدات نوفوسيليوفكا وستافكي وماسلياكوفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه خلال الأسبوع حررت لقوات الروسية 16 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.وبحسب البيان فإنه "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية ست ضربات جماعية، استهدفت فيها مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومرافق مجمع الوقود والطاقة التي وفرت عملها، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تجميع وتخزين وتحضير الطائرات دون طيار، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية, القوميين والمرتزقة الأجانب".وأوضح البيان: ""في الفترة من 15 نوفمبر إلى 21 نوفمبر، في مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1700 جندي ودبابتين و 30 مركبة قتالية مدرعة و 17 مركبة و 10 قطع مدفعية ميدانية. في أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "المركز"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3165 جنديا وأربع دبابات و 39 مركبة قتالية مدرعة و 45 مركبة و ومحطتين للحرب الإلكترونية".وتابعت الدفاع: ""نتيجة للإجراءات الحاسمة ، قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدات بلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. بلغت خسائر العدو في أكثر من 1195 عسكريا ودبابة و 21 مركبة قتالية مدرعة و 115 مركبة و 14 قطعة مدفعية ميدانية. تم تدمير 12 محطة حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 26 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".

