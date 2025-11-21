https://sarabic.ae/20251121/الصين-لم-نمنح-أسلحة-فتاكة-لأي-طرف-في-الأزمة-الأوكرانية-1107361563.html
الصين: لم نمنح أسلحة فتاكة لأي طرف في الأزمة الأوكرانية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "أود التأكيد على أن الصين لم تقدم قط أسلحة فتاكة لأي من طرفي النزاع، وفرضت رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، أمس الخميس، عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسية للأزمة.وقال فو تسونج، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "نحن مستعدون لمواصلة التعامل مع جميع الأطراف، وتعزيز صوت التوازن والموضوعية والعقلانية داخل المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في تحقيق وقف سريع لإطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للأزمة".وسبق وأن أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها لطالما آمنت بأن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، كما أكدت أن بكين تدعم الحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحل السياسي للأزمة.وعقدت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد روسيا مناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل، إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردًا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي.علاوة على ذلك، رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحضور إلى موسكو لإجراء مفاوضات مباشرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "أود التأكيد على أن الصين لم تقدم قط أسلحة فتاكة لأي من طرفي النزاع، وفرضت رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، أمس الخميس، عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا
، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسية للأزمة.
وقال فو تسونج، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "نحن مستعدون لمواصلة التعامل مع جميع الأطراف، وتعزيز صوت التوازن والموضوعية والعقلانية داخل المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في تحقيق وقف سريع لإطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للأزمة".
وسبق وأن أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها لطالما آمنت بأن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، كما أكدت أن بكين تدعم الحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحل السياسي للأزمة.
وعقدت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاع.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد روسيا مناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل، إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردًا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي.
علاوة على ذلك، رفض زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحضور إلى موسكو لإجراء مفاوضات مباشرة.