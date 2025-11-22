https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-البنك-الدولي-قدم-تمويلا-لأوكرانيا-أكثر-مما-قدمه-لكافة-بلدان-أفريقيا-1107396683.html
أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا
أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، اليوم السبت، أن البنك الدولي قدم تمويلًا لأوكرانيا على... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T13:03+0000
2025-11-22T13:03+0000
2025-11-22T13:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مجموعة العشرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107390736_114:0:1806:952_1920x0_80_0_0_22fddbd62a5765985bb229d7e12d62ad.png
وكشف أن التمويل المُخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع أحيانًا"، داعيًا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية.وقال أوريشكين في كلمته بقمة "العشرين" المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "هناك بعض حالات الفساد، البنك الدولي قدم لأوكرانيا خلال سنوات، أكثر مما قدمه لكافة البلدان الأفريقية... الاقتصادات الأفريقية تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي، ويجب أن تخضع تلك المؤسسات المالية إلى إصلاحات".كما أشار إلى أن التمويل المخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع في بعض الأحيان ويمكن أن يتراجع أكثر".وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها
https://sarabic.ae/20251121/قمة-العشرين-تنطلق-في-جنوب-أفريقيا-وسط-مقاطعة-أمريكية-غير-مسبوقة-1107383499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107390736_326:0:1595:952_1920x0_80_0_0_0bef319c9e931be57994e3d6993a5d57.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة العشرين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة العشرين
أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا
صرح نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، اليوم السبت، أن البنك الدولي قدم تمويلًا لأوكرانيا على مدار سنوات أكثر مما قدمه لكافة البلدان الأفريقية.
وكشف أن التمويل المُخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع أحيانًا"، داعيًا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وقال أوريشكين في كلمته بقمة "العشرين" المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "هناك بعض حالات الفساد، البنك الدولي قدم لأوكرانيا خلال سنوات، أكثر مما قدمه لكافة البلدان الأفريقية... الاقتصادات الأفريقية تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي، ويجب أن تخضع تلك المؤسسات المالية إلى إصلاحات".
وأردف بأن أفريقيا بحاجة مُلحة لمزيد من التمويل والموارد المالية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع في القارة.
كما أشار إلى أن التمويل المخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع في بعض الأحيان ويمكن أن يتراجع أكثر".
ووصل أوريشكين، اليوم السبت، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، حيث تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.
وتُعقد القمة
يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.