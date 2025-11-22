عربي
أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا
أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، اليوم السبت، أن البنك الدولي قدم تمويلًا لأوكرانيا على... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا

13:03 GMT 22.11.2025
رئيس الوفد الروسي يصل إلى قمة العشرين في جنوب أفريقيا... فيديو
رئيس الوفد الروسي يصل إلى قمة العشرين في جنوب أفريقيا... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، اليوم السبت، أن البنك الدولي قدم تمويلًا لأوكرانيا على مدار سنوات أكثر مما قدمه لكافة البلدان الأفريقية.
وكشف أن التمويل المُخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع أحيانًا"، داعيًا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وقال أوريشكين في كلمته بقمة "العشرين" المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "هناك بعض حالات الفساد، البنك الدولي قدم لأوكرانيا خلال سنوات، أكثر مما قدمه لكافة البلدان الأفريقية... الاقتصادات الأفريقية تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي، ويجب أن تخضع تلك المؤسسات المالية إلى إصلاحات".

وأردف بأن أفريقيا بحاجة مُلحة لمزيد من التمويل والموارد المالية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع في القارة.

المشاركون في حفل إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
"قمة العشرين" تنطلق في جنوب أفريقيا وسط مقاطعة أمريكية غير مسبوقة
أمس, 23:12 GMT
كما أشار إلى أن التمويل المخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع في بعض الأحيان ويمكن أن يتراجع أكثر".
ووصل أوريشكين، اليوم السبت، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، حيث تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها
