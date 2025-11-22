https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-البنك-الدولي-قدم-تمويلا-لأوكرانيا-أكثر-مما-قدمه-لكافة-بلدان-أفريقيا-1107396683.html

أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا

أوريشكين: البنك الدولي قدم تمويلا لأوكرانيا أكثر مما قدمه لكافة بلدان أفريقيا

وكشف أن التمويل المُخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع أحيانًا"، داعيًا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية.وقال أوريشكين في كلمته بقمة "العشرين" المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "هناك بعض حالات الفساد، البنك الدولي قدم لأوكرانيا خلال سنوات، أكثر مما قدمه لكافة البلدان الأفريقية... الاقتصادات الأفريقية تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي، ويجب أن تخضع تلك المؤسسات المالية إلى إصلاحات".كما أشار إلى أن التمويل المخصص للبلدان النامية "غير كافٍ بل ويتراجع في بعض الأحيان ويمكن أن يتراجع أكثر".وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها

