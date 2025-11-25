مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/مقتل-شخصين-وإصابة-10-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-مقاطعة-روستوف-الروسية-1107460518.html
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخصين متأثرين بجراحهما إثر هجمات بطائرات مسيرة. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T05:17+0000
2025-11-25T05:17+0000
روسيا
روستوف
أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:21:555:333_1920x0_80_0_0_7df14badbd7fb37d7f15fa1366ee0343.jpg
وكتب سليوسار على "تلغرام": "أثار هجوم العدو الليلة الماضية حزنًا بالغًا، حيث قُتل شخص في تاغانروغ. وأصيب عشرة آخرون من سكان تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي بجروح متفاوتة".وأضاف سليوسار أن فرق العمل التابعة للجنة البلدية ستبدأ عملها صباح اليوم لتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20251124/اعتراض-وتدمير-93-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1107429467.html
روستوف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:0:555:417_1920x0_80_0_0_023fc930b54551c490c482abda8dd136.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, روستوف, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
روسيا, روستوف, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم

مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية

05:17 GMT 25.11.2025
© Photo / panram.ruسيارة إسعاف روسيا
سيارة إسعاف روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Photo / panram.ru
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخصين متأثرين بجراحهما إثر هجمات بطائرات مسيرة.
وكتب سليوسار على "تلغرام": "أثار هجوم العدو الليلة الماضية حزنًا بالغًا، حيث قُتل شخص في تاغانروغ. وأصيب عشرة آخرون من سكان تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي بجروح متفاوتة".

وأوضح الحاكم أن اثنين من الضحايا تلقوا الإسعافات الطبية على الفور، فيما تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى.

قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض وتدمير 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
أمس, 04:58 GMT
وأضاف سليوسار أن فرق العمل التابعة للجنة البلدية ستبدأ عملها صباح اليوم لتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала