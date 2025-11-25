https://sarabic.ae/20251125/مقتل-شخصين-وإصابة-10-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-مقاطعة-روستوف-الروسية-1107460518.html
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخصين متأثرين بجراحهما إثر هجمات بطائرات مسيرة. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T05:17+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:21:555:333_1920x0_80_0_0_7df14badbd7fb37d7f15fa1366ee0343.jpg
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية
وكتب سليوسار على "تلغرام": "أثار هجوم العدو الليلة الماضية حزنًا بالغًا، حيث قُتل شخص في تاغانروغ. وأصيب عشرة آخرون من سكان تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي بجروح متفاوتة".
وأوضح الحاكم أن اثنين من الضحايا تلقوا الإسعافات الطبية على الفور، فيما تم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى.
وأضاف سليوسار أن فرق العمل التابعة للجنة البلدية ستبدأ عملها صباح اليوم لتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم
، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.