وزراء دفاع الخليج يجتمعون في الكويت.. والبديوي: الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر "جرس إنذار"
وأوضح البديوي، في بيان للمجلس، أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس "يحظى باهتمام ورعاية خاصة" من قادة دول المجلس، "انطلاقاً من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس". وأضاف أن قادة دول الخليج "يؤكدون على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل". ومن المقرر أن تستضيف البحرين الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 3 ديسمبر.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وشنت إسرائيل، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة حماس تعقد اجتماعًا لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
وزراء دفاع الخليج يجتمعون في الكويت.. والبديوي: الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر "جرس إنذار"

عقد وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، حيث أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الهجومين الإيراني والإسرائيلي على قطر يمثلان "جرس إنذار لنا جميعاً"، مشددًا على أهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأوضح البديوي، في بيان للمجلس، أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس "يحظى باهتمام ورعاية خاصة" من قادة دول المجلس، "انطلاقاً من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس".
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لـ"حماس" فلماذا تفاوضهم؟
15 سبتمبر, 13:30 GMT
وأضاف أن قادة دول الخليج "يؤكدون على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل".
وشدد الأمين العام على أهمية التنسيق العسكري المشترك، مشيرًا إلى "ما تعرضت له دولة قطر من اعتداءين آثمين من قبل إيران (في يونيو/حزيران الماضي) وقوات الاحتلال الإسرائيلية (في سبتمبر/أيلول الماضي)"، معتبرًا أن "هذه الاعتداءات الغاشمة جاءت كجرس إنذار لنا جميعاً، وتنبيه لأهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك والتنسيق الأخوي بيننا وتمهيد كافة السبل لإنجاحه وبشكل مستمر".
ومن المقرر أن تستضيف البحرين الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 3 ديسمبر.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: على قطر أن تختار إما أن تطرد حماس أو سنقوم بذلك
11 سبتمبر, 22:22 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
11 سبتمبر, 11:31 GMT

وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وشنت إسرائيل، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة حماس تعقد اجتماعًا لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
