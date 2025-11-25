https://sarabic.ae/20251125/وزراء-دفاع-الخليج-يجتمعون-في-الكويت-والبديوي-الهجمات-الإيرانية-والإسرائيلية-على-قطر-جرس-إنذار-1107488863.html

وزراء دفاع الخليج يجتمعون في الكويت.. والبديوي: الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر "جرس إنذار"

سبوتنيك عربي

عقد وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، حيث أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الهجومين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح البديوي، في بيان للمجلس، أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس "يحظى باهتمام ورعاية خاصة" من قادة دول المجلس، "انطلاقاً من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس". وأضاف أن قادة دول الخليج "يؤكدون على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل". ومن المقرر أن تستضيف البحرين الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 3 ديسمبر.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وشنت إسرائيل، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة حماس تعقد اجتماعًا لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

