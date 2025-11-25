https://sarabic.ae/20251125/وزراء-دفاع-الخليج-يجتمعون-في-الكويت-والبديوي-الهجمات-الإيرانية-والإسرائيلية-على-قطر-جرس-إنذار-1107488863.html
وزراء دفاع الخليج يجتمعون في الكويت.. والبديوي: الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر "جرس إنذار"
وزراء دفاع الخليج يجتمعون في الكويت.. والبديوي: الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر "جرس إنذار"
سبوتنيك عربي
عقد وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، حيث أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الهجومين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T17:58+0000
2025-11-25T17:58+0000
2025-11-25T17:58+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وأوضح البديوي، في بيان للمجلس، أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس "يحظى باهتمام ورعاية خاصة" من قادة دول المجلس، "انطلاقاً من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس". وأضاف أن قادة دول الخليج "يؤكدون على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل". ومن المقرر أن تستضيف البحرين الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 3 ديسمبر.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وشنت إسرائيل، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كانت وفود من حركة حماس تعقد اجتماعًا لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-إذا-كانت-إسرائيل-تريد-اغتيال-القيادة-السياسية-لحماس-فلماذا-تفاوضهم-1104865637.html
https://sarabic.ae/20250911/مندوب-إسرائيل-بالأمم-المتحدة-على-قطر-أن-تختار-إما-أن-تطرد-حماس-أو-سنقوم-بذلك-1104766434.html
https://sarabic.ae/20250911/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-الاجتماع-الوزاري-بين-روسيا-ودول-مجلس-التعاون-الخليجي-يدقق-ولا-ينشر-1104738023.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_401:0:4314:2935_1920x0_80_0_0_5a98353862697bbfd2cc1bffea1efabe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
أخبار الكويت اليوم, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
وزراء دفاع الخليج يجتمعون في الكويت.. والبديوي: الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر "جرس إنذار"
عقد وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، حيث أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الهجومين الإيراني والإسرائيلي على قطر يمثلان "جرس إنذار لنا جميعاً"، مشددًا على أهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأوضح البديوي
، في بيان للمجلس، أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس "يحظى باهتمام ورعاية خاصة" من قادة دول المجلس، "انطلاقاً من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس".
وأضاف أن قادة دول الخليج "يؤكدون على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل".
وشدد الأمين العام على أهمية التنسيق العسكري المشترك، مشيرًا إلى "ما تعرضت له دولة قطر من اعتداءين آثمين من قبل إيران (في يونيو/حزيران الماضي) وقوات الاحتلال الإسرائيلية (في سبتمبر/أيلول الماضي)"، معتبرًا أن "هذه الاعتداءات الغاشمة جاءت كجرس إنذار لنا جميعاً، وتنبيه لأهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك والتنسيق الأخوي بيننا وتمهيد كافة السبل لإنجاحه وبشكل مستمر".
ومن المقرر أن تستضيف البحرين الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي
في 3 ديسمبر.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
كما شنّت الولايات المتحدة
هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
وشنت إسرائيل، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، غارة على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة
، حيث كانت وفود من حركة حماس تعقد اجتماعًا لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل ضابط من قوات الأمن الداخلي وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.