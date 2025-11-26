https://sarabic.ae/20251126/بغداد-تختنق-العاصمة-العراقية-تتصدر-مدن-العالم-الأكثر-تلوثا-لأول-مرة-1107513206.html

بغداد تختنق... العاصمة العراقية تتصدر مدن العالم الأكثر تلوثا لأول مرة

تغطي سماء العاصمة العراقية بغداد سحابة كثيفة من الدخان، في حدث غير مسبوق أثار موجة تخوف بيئي خاصة بعد أن أظهرت بيانات المؤشر العالمي لجودة الهواء، تسجيل بغداد... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

العراق

بغداد

التلوث البيئي

دخان

تقارير سبوتنيك

حصري

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "هذه الظاهرة طبيعية وتحدث عندما تتراكم الملوثات مع ارتفاع الطبقات الجوية الحرارية، إذ يكون الهواء البارد قريبا من سطح الأرض، ما يؤدي إلى حبس الملوثات، خصوصا في المناطق المأهولة والصناعية".تعليق رسمي بينما أعلنت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، رصدها عدة مواقع لحرق النفايات في أطراف بغداد، مؤكدة أن "بعض الجهات تستغل ساعات الليل لتنفيذ عمليات الحرق غير القانوني".وأوضحت الوزارة أن "الظرف الجوي الحالي، ولا سيما ظاهرة الانعكاس الحراري، ساهم في احتجاز الملوثات قرب سطح الأرض، ما ضاعف حدة الأزمة".بغداد في مأزقوبحسب بيانات المؤشر العالمي لجودة الهواء، فقد سجلت بغداد أعلى مستوى تلوث في تاريخها، لتتفوق لأول مرة على مدن اعتادت تصدر القائمة مثل نيودلهي في الهند، ودكا في بنغلاديش.وذكر المرصد في بيان أن سبب تفاقم التلوث يعود إلى "مركبات سامة ناتجة في الدرجة الأولى عن عمليات حرق النفايات بشكل غير مسيطر عليه، إضافة إلى انبعاثات خطرة مثل ثاني أوكسيد الكبريت من مصادر صناعية مختلفة"، مؤكدا أن "هذه العوامل أدت إلى موجة من حالات الاختناق والتحسس، نُقل بعضها إلى المستشفيات".وتزامن ذلك مع انتقادات شديدة لغياب إجراءات حقيقية للحد من التلوث، رغم تصريحات رسمية متكررة عن إغلاق معامل الطابوق والأنشطة غير الملتزمة بالمعايير البيئية. كما لفت المرصد إلى أن "تقلص المساحات الخضراء واتساع البناء الخرساني أوجد بيئة مثالية لتفاقم الأزمات البيئية في العاصمة".وفي سياق متصل، كشفت وزارة البيئة أنها أجرت خلال العام الماضي مسحا لـ500 منشأة صناعية مخالفة في بغداد، وأغلقت 177 معملا غير مرخص لصهر المعادن تسببوا بتفاقم التلوث. كما سبق للعاصمة أن تصدرت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مدن العالم الأكثر تلوثا، وفق موقع " آي كيو إير".

