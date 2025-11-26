بغداد تختنق... العاصمة العراقية تتصدر مدن العالم الأكثر تلوثا لأول مرة
تغطي سماء العاصمة العراقية بغداد سحابة كثيفة من الدخان، في حدث غير مسبوق أثار موجة تخوف بيئي خاصة بعد أن أظهرت بيانات المؤشر العالمي لجودة الهواء، تسجيل بغداد أعلى مستوى تلوث في تاريخها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "هذه الظاهرة طبيعية وتحدث عندما تتراكم الملوثات مع ارتفاع الطبقات الجوية الحرارية، إذ يكون الهواء البارد قريبا من سطح الأرض، ما يؤدي إلى حبس الملوثات، خصوصا في المناطق المأهولة والصناعية".
ويضيف: "يتوقع أن تنتهي قريبا مع تغير درجات الحرارة"، مؤكدا أن "وزارة البيئة بالتعاون مع القوات الأمنية تتخذ إجراءات مشددة للحد من حرق النفايات وغيرها من المصادر الملوثة"، ودعا المواطنين، وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للأمراض التنفسية، إلى "توخي الحذر حتى تتحسن جودة الهواء".
تعليق رسمي
بينما أعلنت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، رصدها عدة مواقع لحرق النفايات في أطراف بغداد، مؤكدة أن "بعض الجهات تستغل ساعات الليل لتنفيذ عمليات الحرق غير القانوني".
وأشارت الوزارة إلى أن "فرقها ضاعفت من جهودها الرقابية، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن إيقاف وإزالة مئات المواقع المخالفة، منها معامل طابوق وكور صهر ومعامل أسفلت".
وأوضحت الوزارة أن "الظرف الجوي الحالي، ولا سيما ظاهرة الانعكاس الحراري، ساهم في احتجاز الملوثات قرب سطح الأرض، ما ضاعف حدة الأزمة".
بغداد في مأزق
وبحسب بيانات المؤشر العالمي لجودة الهواء، فقد سجلت بغداد أعلى مستوى تلوث في تاريخها، لتتفوق لأول مرة على مدن اعتادت تصدر القائمة مثل نيودلهي في الهند، ودكا في بنغلاديش.
هذا التطور المفاجئ أثار تحذيرات واسعة، خصوصا بعد أن وصف مرصد العراق الأخضر موجة التلوث التي ضربت العاصمة بأنها "الأوسع انتشارا والأشد خطورة خلال عام كامل".
وذكر المرصد في بيان أن سبب تفاقم التلوث يعود إلى "مركبات سامة ناتجة في الدرجة الأولى عن عمليات حرق النفايات بشكل غير مسيطر عليه، إضافة إلى انبعاثات خطرة مثل ثاني أوكسيد الكبريت من مصادر صناعية مختلفة"، مؤكدا أن "هذه العوامل أدت إلى موجة من حالات الاختناق والتحسس، نُقل بعضها إلى المستشفيات".
وتوقع المرصد أن "تضطر الجهات الحكومية مستقبلا إلى إعلان عطلة رسمية في الأيام التي تصل فيها نسب التلوث إلى مستويات تهدد الصحة العامة، في حال بقيت إجراءات المعالجة ضمن نطاق "النصائح التقليدية" كالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ، دون حلول فعلية على الأرض".
وتزامن ذلك مع انتقادات شديدة لغياب إجراءات حقيقية للحد من التلوث، رغم تصريحات رسمية متكررة عن إغلاق معامل الطابوق والأنشطة غير الملتزمة بالمعايير البيئية. كما لفت المرصد إلى أن "تقلص المساحات الخضراء واتساع البناء الخرساني أوجد بيئة مثالية لتفاقم الأزمات البيئية في العاصمة".
12 أكتوبر 2024, 11:58 GMT
وتشهد بغداد غطاء كثيفا من الدخان حجب الرؤية وأطفأ لون السماء، في مشهد أثار قلق السكان الذين فوجئوا بتسجيل المؤشر البيئي للمدينة اللون البنفسجي، وهو أحد أخطر مستويات التلوث.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة البيئة أنها أجرت خلال العام الماضي مسحا لـ500 منشأة صناعية مخالفة في بغداد، وأغلقت 177 معملا غير مرخص لصهر المعادن تسببوا بتفاقم التلوث. كما سبق للعاصمة أن تصدرت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مدن العالم الأكثر تلوثا، وفق موقع " آي كيو إير".