بوتين: روسيا المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي
رئيس هيئة قناة السويس: نتطلع لموافقة البنك المركزي للتعامل بالعملات المحلية مع دول "بريكس"
رئيس هيئة قناة السويس: نتطلع لموافقة البنك المركزي للتعامل بالعملات المحلية مع دول "بريكس"
صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، بأن "مجموعة عمل من القناة ستجري زيارة إلى الموانئ البحرية السودانية، الشهر المقبل، لوضع خطة تطوير البنية التحتية...
وكشف ربيع، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، عن "مؤشرات إيجابية قوية تعكس عودة الثقة الكاملة في الممر الملاحي المصري".وأكد أن "إيرادات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قفزت بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع توقعات بارتفاع متوسط عدد السفن العابرة يوميًا إلى 55 سفينة بنهاية 2025، مقابل 40 - 42 سفينة حاليًا"، واصفًا ذلك بـ"دليل واضح على تحسن الأمن الإقليمي واختفاء مخاوف الخطوط الملاحية".وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية عن تفاؤل كبير بعام 2026، متوقعًا "أداءً استثنائيًا في الإيرادات وحركة الملاحة، فيما تعكف الهيئة حاليًا على صياغة نظام حوافز وتخفيضات جديد يربط نسبة الخصم بعدد السفن التابعة للشركة الواحدة وحجم الحمولة ونوع البضاعة، بهدف جذب السفن، التي سلكت طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة الماضية".وعلى صعيد المدفوعات، أكد ربيع أن "الهيئة تلقت طلبات من شركات كبرى في دول مجموعة "بريكس" لتسوية رسوم العبور بعملاتها المحلية بدلًا من الدولار"، مشيرًا إلى أن "الموضوع أحيل إلى البنك المركزي المصري لإبداء الموافقة، وأن الهيئة جاهزة تمامًا لتطبيق الآلية فور الحصول على التصريح".وأوضح ربيع أن "اجتماعًا مهمًا سيعقد الشهر القادم، مع نوادي التأمين البحري العالمية لإعادة البحر الأحمر وخليج عدن إلى تصنيف المخاطر الطبيعي، مستندًا إلى الرسائل الإيجابية التي بعث بها مؤتمر السلام الذي رعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقادة الأوروبيين والعرب".وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في الآونة الأخيرة، إن "حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا نسبيًا، خلال الأشهر الماضية، من حيث أعداد وحمولات السفن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، إن "البحر الأحمر يمثل جسرا للتكامل العربي الأفريقي وشريانًا حيويًا للملاحة الدولية"، مشيرًا إلى أن "مصر أكثر الدول تضررًا من حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن واليمن".وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامين"، أن "خسائر مصر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة الانخفاض الحاد بنسبة 60% في واردات الملاحة عبر شريان قناة السويس".وأشار إلى أن "عدد السفن العابرة يوميا انخفض من نحو 72 سفينة حاويات إلى 29 - 30 سفينة، ما أثّر مباشرة على عائدات القناة والاقتصاد الوطني والعالمي".
رئيس هيئة قناة السويس: نتطلع لموافقة البنك المركزي للتعامل بالعملات المحلية مع دول "بريكس"

12:35 GMT 26.11.2025
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع
حصري
صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، بأن "مجموعة عمل من القناة ستجري زيارة إلى الموانئ البحرية السودانية، الشهر المقبل، لوضع خطة تطوير البنية التحتية للموانئ وتدريب الطواقم البحرية".
وكشف ربيع، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، عن "مؤشرات إيجابية قوية تعكس عودة الثقة الكاملة في الممر الملاحي المصري".
وأكد أن "إيرادات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قفزت بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع توقعات بارتفاع متوسط عدد السفن العابرة يوميًا إلى 55 سفينة بنهاية 2025، مقابل 40 - 42 سفينة حاليًا"، واصفًا ذلك بـ"دليل واضح على تحسن الأمن الإقليمي واختفاء مخاوف الخطوط الملاحية".
شركة شحن الحاويات الدنماركية ميرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع
أمس, 12:25 GMT
وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية عن تفاؤل كبير بعام 2026، متوقعًا "أداءً استثنائيًا في الإيرادات وحركة الملاحة، فيما تعكف الهيئة حاليًا على صياغة نظام حوافز وتخفيضات جديد يربط نسبة الخصم بعدد السفن التابعة للشركة الواحدة وحجم الحمولة ونوع البضاعة، بهدف جذب السفن، التي سلكت طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة الماضية".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة أن "فريقًا فنيًا متخصصًا سيزور الموانئ السودانية خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، لوضع خطة تطوير شاملة تشمل الأرصفة والمعدات والتدريب، وذلك بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس هيئة الموانئ السودانية للقاهرة، الأسبوع الماضي".

وعلى صعيد المدفوعات، أكد ربيع أن "الهيئة تلقت طلبات من شركات كبرى في دول مجموعة "بريكس" لتسوية رسوم العبور بعملاتها المحلية بدلًا من الدولار"، مشيرًا إلى أن "الموضوع أحيل إلى البنك المركزي المصري لإبداء الموافقة، وأن الهيئة جاهزة تمامًا لتطبيق الآلية فور الحصول على التصريح".
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
رئيس الوزراء المصري: أكبر شركة شحن عالمية تدرس العودة إلى قناة السويس
22 أكتوبر, 13:30 GMT
وأوضح ربيع أن "اجتماعًا مهمًا سيعقد الشهر القادم، مع نوادي التأمين البحري العالمية لإعادة البحر الأحمر وخليج عدن إلى تصنيف المخاطر الطبيعي، مستندًا إلى الرسائل الإيجابية التي بعث بها مؤتمر السلام الذي رعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقادة الأوروبيين والعرب".
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، جدد ربيع ترحيبه الكامل بالمستثمرين الروس، مؤكدًا أن "قناة السويس منفتحة على كل الشراكات الدولية وتسير بخطى ثابتة في تطوير مشاريعها الاستراتيجية".
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في الآونة الأخيرة، إن "حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا نسبيًا، خلال الأشهر الماضية، من حيث أعداد وحمولات السفن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، إن "البحر الأحمر يمثل جسرا للتكامل العربي الأفريقي وشريانًا حيويًا للملاحة الدولية"، مشيرًا إلى أن "مصر أكثر الدول تضررًا من حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن واليمن".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
إعلام: الناقلة النفطية المحتجزة في فرنسا تواصل رحلتها نحو قناة السويس
3 أكتوبر, 08:20 GMT
وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامين"، أن "خسائر مصر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة الانخفاض الحاد بنسبة 60% في واردات الملاحة عبر شريان قناة السويس".
وأشار إلى أن "عدد السفن العابرة يوميا انخفض من نحو 72 سفينة حاويات إلى 29 - 30 سفينة، ما أثّر مباشرة على عائدات القناة والاقتصاد الوطني والعالمي".
