إسرائيل تكشف عن "خلية لنقل الأسلحة والأموال" يقودها إسرائيلي مقيم في تركيا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهاز "الشاباك" كشف عن "خلية إرهابية" تضم سكانا من كفر قاسم ورهط، كانت تعمل على نقل الأسلحة والأموال إلى مناطق الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن التحقيقات أظهرت أن البنية التحتية للخلية كانت تحت إشراف مواطن إسرائيلي يقيم في تركيا ويعمل نيابة عن حركة "حماس"، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي "استغل عائلته وأصدقاءه في بلدة كفر قاسم لتأسيس شبكة معقدة لتحويل الأموال والأسلحة إلى الضفة الغربية".
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الشاباك الإسرائيلي أن "الخلية تمكنت من جمع مئات الآلاف من الشيكل عبر تحويلات مالية باستخدام عملات رقمية، قام صرافو النقود الإسرائيليون بتحويلها إلى نقود نقدية".
وأضافت الصحيفة أنه "من خلال هذه الأموال، اشترى المتورطون أسلحة من تجار في منطقة النقب، قبل نقلها إلى الضفة الغربية".
ونقلت عن مصادر أمنية أن "لوائح اتهام سيتم تقديمها ضد جميع المتورطين في الخلية، في إطار جهود مكافحة النشاط الإرهابي وتمويله داخل إسرائيل وخارجها".
وفي سياق متصل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.