إسرائيل تكشف عن "خلية لنقل الأسلحة والأموال" يقودها إسرائيلي مقيم في تركيا

عربي
بوتين: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/إسرائيل-تكشف-عن-خلية-لنقل-الأسلحة-والأموال-يقودها-إسرائيلي-مقيم-في-تركيا-1107550599.html
إسرائيل تكشف عن "خلية لنقل الأسلحة والأموال" يقودها إسرائيلي مقيم في تركيا
إسرائيل تكشف عن "خلية لنقل الأسلحة والأموال" يقودها إسرائيلي مقيم في تركيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهاز "الشاباك" كشف عن "خلية إرهابية" تضم سكانا من كفر قاسم ورهط، كانت تعمل على نقل الأسلحة والأموال إلى مناطق... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T13:19+0000
2025-11-27T13:19+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن التحقيقات أظهرت أن البنية التحتية للخلية كانت تحت إشراف مواطن إسرائيلي يقيم في تركيا ويعمل نيابة عن حركة "حماس"، وفقا للصحيفة.وأوضحت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي "استغل عائلته وأصدقاءه في بلدة كفر قاسم لتأسيس شبكة معقدة لتحويل الأموال والأسلحة إلى الضفة الغربية".ونقلت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الشاباك الإسرائيلي أن "الخلية تمكنت من جمع مئات الآلاف من الشيكل عبر تحويلات مالية باستخدام عملات رقمية، قام صرافو النقود الإسرائيليون بتحويلها إلى نقود نقدية".وأضافت الصحيفة أنه "من خلال هذه الأموال، اشترى المتورطون أسلحة من تجار في منطقة النقب، قبل نقلها إلى الضفة الغربية".ونقلت عن مصادر أمنية أن "لوائح اتهام سيتم تقديمها ضد جميع المتورطين في الخلية، في إطار جهود مكافحة النشاط الإرهابي وتمويله داخل إسرائيل وخارجها".ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20250802/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-لم-تطالب-حماس-بإطلاق-سراح-المحتجزين-الإسرائيليين-1103299720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تكشف عن "خلية لنقل الأسلحة والأموال" يقودها إسرائيلي مقيم في تركيا

13:19 GMT 27.11.2025
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهاز "الشاباك" كشف عن "خلية إرهابية" تضم سكانا من كفر قاسم ورهط، كانت تعمل على نقل الأسلحة والأموال إلى مناطق الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن التحقيقات أظهرت أن البنية التحتية للخلية كانت تحت إشراف مواطن إسرائيلي يقيم في تركيا ويعمل نيابة عن حركة "حماس"، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي "استغل عائلته وأصدقاءه في بلدة كفر قاسم لتأسيس شبكة معقدة لتحويل الأموال والأسلحة إلى الضفة الغربية".
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا لم تطالب "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
2 أغسطس, 12:56 GMT
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الشاباك الإسرائيلي أن "الخلية تمكنت من جمع مئات الآلاف من الشيكل عبر تحويلات مالية باستخدام عملات رقمية، قام صرافو النقود الإسرائيليون بتحويلها إلى نقود نقدية".
وأضافت الصحيفة أنه "من خلال هذه الأموال، اشترى المتورطون أسلحة من تجار في منطقة النقب، قبل نقلها إلى الضفة الغربية".
ونقلت عن مصادر أمنية أن "لوائح اتهام سيتم تقديمها ضد جميع المتورطين في الخلية، في إطار جهود مكافحة النشاط الإرهابي وتمويله داخل إسرائيل وخارجها".
وفي سياق متصل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала