عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
استعدادا لحياته بعد الاعتزال.. "الدون" يفتتح مشروعا جديدا
استعدادا لحياته بعد الاعتزال.. "الدون" يفتتح مشروعا جديدا
سبوتنيك عربي
يستعد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، للحياة بعد الاعتزال من خلال افتتاح نادي خاص له يحمل اسم "Vega" للأعضاء، الواقع في 88 شارع لا...
مجتمع
أخبار إسبانيا
البرتغال
أخبار السعودية اليوم
منوعات
ويبرز هذا المشروع، الذي يتميز بمنع استخدام الهواتف والتصوير مع التزام كامل بالسرية، عن الأماكن التقليدية بكونه مساحة مخصصة للعمل واللقاء والاسترخاء وسط أجواء راقية ومنعزلة، وفقًا لمواقع رياضية عالمية. وسيقدم النادي خلال النهار مكاتب خاصة وقاعات اجتماعات ومساحات عمل مشتركة، بالإضافة إلى استوديو بودكاست، بينما يتحول في المساء إلى ملاذ اجتماعي فاخر يضم مطاعم حصرية. كما سيضم المشروع ثلاث مناطق رئيسية: "كازا فيغا"، مطعم صغير عصري؛ و"فيغا"، الذي يقدم أطباقًا شهية؛ و"توتو"، مطعم إيطالي أنيق. ويتميز المشروع بنموذج عضوية فريد، حيث يتيح المستوى الأعلى والأكثر فخامة – المتاح حصريًا عبر الدعوات – الانضمام مقابل 15,000 يورو لمرة واحدة مدى الحياة. أما الباقات الأخرى الأقل تكلفة فتبدأ من 2,400 يورو سنويًا، مع رسم دخول قدره 2,000 يورو. ويستهدف هذا المكان الفاخر استقطاب شريحة من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك المؤثرون والمديرون والفنانون ورواد الأعمال في مدريد.وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.وجاء الإعلان عبر منشور على منصة "إكس"، أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي، قائلا: "النصر للأبد".ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدء فصل جديد، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".ويعد استمرار رونالدو جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لكرة القدم السعودية، لاستقطاب نجوم العالم استعدادًا لاستضافة مونديال 2034.وسبق أن لمح نجم كرة القدم البرتغالي، إلى اعتزال محتمل في "النصر" السعودي، الذي يحظى بشعبية بين أفراد العائلة المالكة السعودية.
بحضور ماسك ورونالدو.. ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي
19 نوفمبر, 00:59 GMT
يستعد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، للحياة بعد الاعتزال من خلال افتتاح نادي خاص له يحمل اسم "Vega" للأعضاء، الواقع في 88 شارع لا غاسكا بحي الميل الذهبي الراقي في إسبانيا.
ويبرز هذا المشروع، الذي يتميز بمنع استخدام الهواتف والتصوير مع التزام كامل بالسرية، عن الأماكن التقليدية بكونه مساحة مخصصة للعمل واللقاء والاسترخاء وسط أجواء راقية ومنعزلة، وفقًا لمواقع رياضية عالمية.
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
بحضور ماسك ورونالدو.. ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي
19 نوفمبر, 00:59 GMT
وسينفذ المشروع الضخم بالتعاون مع رجل الأعمال إينيغو أونييفا وشركة مابل هوسبيتاليتي، التي ينتمي إليها رونالدو.
وسيقدم النادي خلال النهار مكاتب خاصة وقاعات اجتماعات ومساحات عمل مشتركة، بالإضافة إلى استوديو بودكاست، بينما يتحول في المساء إلى ملاذ اجتماعي فاخر يضم مطاعم حصرية.
كما سيضم المشروع ثلاث مناطق رئيسية: "كازا فيغا"، مطعم صغير عصري؛ و"فيغا"، الذي يقدم أطباقًا شهية؛ و"توتو"، مطعم إيطالي أنيق.
ويتميز المشروع بنموذج عضوية فريد، حيث يتيح المستوى الأعلى والأكثر فخامة – المتاح حصريًا عبر الدعوات – الانضمام مقابل 15,000 يورو لمرة واحدة مدى الحياة.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر, 19:28 GMT
أما الباقات الأخرى الأقل تكلفة فتبدأ من 2,400 يورو سنويًا، مع رسم دخول قدره 2,000 يورو. ويستهدف هذا المكان الفاخر استقطاب شريحة من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك المؤثرون والمديرون والفنانون ورواد الأعمال في مدريد.
وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.
وجاء الإعلان عبر منشور على منصة "إكس"، أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي، قائلا: "النصر للأبد".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
دراسة تكشف العمر الفسيولوجي لهذا اللاعب الدولي
25 نوفمبر, 19:53 GMT
ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدء فصل جديد، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".
وكان كريستيانو رونالدو انضم لنادي "النصر" في 2023، وأسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميًا، لكنه لم يحقق أي لقب محلي أو قاري رغم تصدره قائمة هدافي الدوري بـ25 هدفا.
ويعد استمرار رونالدو جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لكرة القدم السعودية، لاستقطاب نجوم العالم استعدادًا لاستضافة مونديال 2034.
وسبق أن لمح نجم كرة القدم البرتغالي، إلى اعتزال محتمل في "النصر" السعودي، الذي يحظى بشعبية بين أفراد العائلة المالكة السعودية.
