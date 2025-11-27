https://sarabic.ae/20251127/-التحقيق-مع-رئيس-مسابقة-ملكة-جمال-الكون-بتهم-تهريب-المخدرات-وسرقة-الوقود-1107532324.html
التحقيق مع رئيس مسابقة "ملكة جمال الكون" بتهم تهريب المخدرات وسرقة الوقود
أعلنت النيابة العامة المكسيكية يوم الأربعاء أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة ملكة جمال الكون بشأن مزاعم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك سرقة الوقود، في خطوة...
ملكة جمال الكون
المكسيك
أخبار المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
وقالت النيابة في بيان إنها أصدرت 13 مذكرة توقيف في إطار التحقيق، دون الكشف عن أسماء الأشخاص.وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن إحدى المذكرات صدرت بحق رئيس مسابقة ملكة جمال الكون راؤول روشا، المواطن المكسيكي الذي يمتلك نصف منظمة ملكة جمال الكون.وأضافت النيابة أن التحقيق يعود إلى عام 2024، مشيرة إلى روشا بالاسم المختصر "راؤول ر" كما هو معتاد في المكسيك، مؤكدة أنها ستعلن لاحقًا عن مستجدات وضعه القانوني.وكانت المكسيكية فاتيما بوش قد فازت بلقب ملكة جمال الكون هذا العام في تايلاند يوم الجمعة.وقبل ذلك، قادت بوش انسحاب بعض المتسابقات احتجاجًا على ما قالت إنه إهانة من مدير المسابقة نوات إتساراغريسيل، الذي نفى استخدامه أي مصطلح مهين وقال إنه أسيء فهمه.وحظيت بوش بدعم من رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، التي وصفتها بأنها "مثال على كيف يجب علينا نحن النساء أن نرفع أصواتنا".وكان روشا قد اشترى 50% من منظمة ملكة جمال الكون عبر شركته Legacy Holding Group USA في 2024 من مجموعة JKN Global Group.
المكسيك
الأخبار
ملكة جمال الكون, المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
أعلنت النيابة العامة المكسيكية يوم الأربعاء أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة ملكة جمال الكون بشأن مزاعم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك سرقة الوقود، في خطوة تزيد من الجدل المحيط بالمسابقة.
وقالت النيابة في بيان إنها أصدرت 13 مذكرة توقيف في إطار التحقيق، دون الكشف عن أسماء الأشخاص.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن إحدى المذكرات صدرت بحق رئيس مسابقة ملكة جمال الكون راؤول روشا، المواطن المكسيكي الذي يمتلك نصف منظمة ملكة جمال الكون.
وأضافت النيابة أن التحقيق يعود إلى عام 2024، مشيرة إلى روشا بالاسم المختصر "راؤول ر" كما هو معتاد في المكسيك، مؤكدة أنها ستعلن لاحقًا عن مستجدات وضعه القانوني.
وكانت المكسيكية فاتيما بوش قد فازت بلقب ملكة جمال الكون هذا العام في تايلاند يوم الجمعة.
وقبل ذلك، قادت بوش انسحاب بعض المتسابقات احتجاجًا على ما قالت إنه إهانة من مدير المسابقة
نوات إتساراغريسيل، الذي نفى استخدامه أي مصطلح مهين وقال إنه أسيء فهمه.
وحظيت بوش بدعم من رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، التي وصفتها بأنها "مثال على كيف يجب علينا نحن النساء أن نرفع أصواتنا".
وكان روشا قد اشترى 50% من منظمة ملكة جمال الكون عبر شركته Legacy Holding Group USA في 2024 من مجموعة JKN Global Group.