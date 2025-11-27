التحقيق مع رئيس مسابقة "ملكة جمال الكون" بتهم تهريب المخدرات وسرقة الوقود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/-التحقيق-مع-رئيس-مسابقة-ملكة-جمال-الكون-بتهم-تهريب-المخدرات-وسرقة-الوقود-1107532324.html
التحقيق مع رئيس مسابقة "ملكة جمال الكون" بتهم تهريب المخدرات وسرقة الوقود
التحقيق مع رئيس مسابقة "ملكة جمال الكون" بتهم تهريب المخدرات وسرقة الوقود
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة المكسيكية يوم الأربعاء أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة ملكة جمال الكون بشأن مزاعم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك سرقة الوقود، في خطوة... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T03:13+0000
2025-11-27T03:13+0000
ملكة جمال الكون
المكسيك
أخبار المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/11/1054257992_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14582e9d7d45441ffbe1e3515c49b556.jpg
وقالت النيابة في بيان إنها أصدرت 13 مذكرة توقيف في إطار التحقيق، دون الكشف عن أسماء الأشخاص.وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن إحدى المذكرات صدرت بحق رئيس مسابقة ملكة جمال الكون راؤول روشا، المواطن المكسيكي الذي يمتلك نصف منظمة ملكة جمال الكون.وأضافت النيابة أن التحقيق يعود إلى عام 2024، مشيرة إلى روشا بالاسم المختصر "راؤول ر" كما هو معتاد في المكسيك، مؤكدة أنها ستعلن لاحقًا عن مستجدات وضعه القانوني.وكانت المكسيكية فاتيما بوش قد فازت بلقب ملكة جمال الكون هذا العام في تايلاند يوم الجمعة.وقبل ذلك، قادت بوش انسحاب بعض المتسابقات احتجاجًا على ما قالت إنه إهانة من مدير المسابقة نوات إتساراغريسيل، الذي نفى استخدامه أي مصطلح مهين وقال إنه أسيء فهمه.وحظيت بوش بدعم من رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، التي وصفتها بأنها "مثال على كيف يجب علينا نحن النساء أن نرفع أصواتنا".وكان روشا قد اشترى 50% من منظمة ملكة جمال الكون عبر شركته Legacy Holding Group USA في 2024 من مجموعة JKN Global Group.
https://sarabic.ae/20251125/كيف-تتحول-ملكة-جمال-الكون-إلى-أكبر-حملة-دعاية-في-العالم؟-1107483254.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/11/1054257992_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3555d8b75f11a2e8846c3e27629b9369.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملكة جمال الكون, المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
ملكة جمال الكون, المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

التحقيق مع رئيس مسابقة "ملكة جمال الكون" بتهم تهريب المخدرات وسرقة الوقود

03:13 GMT 27.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalitتتوج الهندية هارناز ساندو بلقب "ملكة جمال الكون 2021" خلال مسابقة "ملكة جمال الكون" الـ70، في إيلات، إسرائيل 13 ديسمبر 2021
تتوج الهندية هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون 2021 خلال مسابقة ملكة جمال الكون الـ70، في إيلات، إسرائيل 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلنت النيابة العامة المكسيكية يوم الأربعاء أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة ملكة جمال الكون بشأن مزاعم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك سرقة الوقود، في خطوة تزيد من الجدل المحيط بالمسابقة.
وقالت النيابة في بيان إنها أصدرت 13 مذكرة توقيف في إطار التحقيق، دون الكشف عن أسماء الأشخاص.
. كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
راديو
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
25 نوفمبر, 14:41 GMT
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن إحدى المذكرات صدرت بحق رئيس مسابقة ملكة جمال الكون راؤول روشا، المواطن المكسيكي الذي يمتلك نصف منظمة ملكة جمال الكون.
وأضافت النيابة أن التحقيق يعود إلى عام 2024، مشيرة إلى روشا بالاسم المختصر "راؤول ر" كما هو معتاد في المكسيك، مؤكدة أنها ستعلن لاحقًا عن مستجدات وضعه القانوني.
وكانت المكسيكية فاتيما بوش قد فازت بلقب ملكة جمال الكون هذا العام في تايلاند يوم الجمعة.
وقبل ذلك، قادت بوش انسحاب بعض المتسابقات احتجاجًا على ما قالت إنه إهانة من مدير المسابقة نوات إتساراغريسيل، الذي نفى استخدامه أي مصطلح مهين وقال إنه أسيء فهمه.
وحظيت بوش بدعم من رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، التي وصفتها بأنها "مثال على كيف يجب علينا نحن النساء أن نرفع أصواتنا".
وكان روشا قد اشترى 50% من منظمة ملكة جمال الكون عبر شركته Legacy Holding Group USA في 2024 من مجموعة JKN Global Group.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала