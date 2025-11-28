https://sarabic.ae/20251128/دولة-عربية-تفرض-قواعد-خاصة-لاستيراد-السيارات-المستعملة-1107592874.html
دولة عربية تفرض قواعد خاصة لاستيراد السيارات المستعملة
دولة عربية تفرض قواعد خاصة لاستيراد السيارات المستعملة
سبوتنيك عربي
أصدرت السلطات المختصة في دولة عربية، في الأسبوع الحالي، بيانا يوضح قواعد جديدة تتعلق باستيراد السيارات المستعملة، والقيود والشروط المطبقة على المستوردين. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T13:57+0000
2025-11-28T13:57+0000
2025-11-28T13:57+0000
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/62/1017526236_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_495931fdec0f39ef2388f8d92e4fbe8d.jpg
وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك في الجزائر، أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات يقتصر على المواطنين المقيمين مرة واحدة كل 3 سنوات، دون السماح للشركات بأي شكل من الأشكال.وأوضح البيان أن "الاستيراد يخضع لأحكام قانون المالية، مشددا على أنه مخصص للأفراد المقيمين حصريا وليس جماعيا، ولا يشمل الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.كما شدد البيان على منع بيع هذه السيارات خارج الإطار القانوني، المنصوص عليه في القانون المالي.وتضمن قانون المالية الجزائري لعام 2025، الصادر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، شروطا لبيع السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات منذ شرائها جديدة.وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، بحسب "النهار" الجزائرية.وأشار القانون إلى أن "السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".
https://sarabic.ae/20250923/مسؤول-جزائري-يوضح-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-التعاون-الجزائري-الصيني-بشأن-تصنيع-السيارات-الكهربائية-1105180492.html
https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-تكشف-أسباب-تعليق-استيراد-السيارات-من-ليبيا-1103269716.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/62/1017526236_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3fa3c21776927e1798883bb713f396de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تفرض قواعد خاصة لاستيراد السيارات المستعملة
أصدرت السلطات المختصة في دولة عربية، في الأسبوع الحالي، بيانا يوضح قواعد جديدة تتعلق باستيراد السيارات المستعملة، والقيود والشروط المطبقة على المستوردين.
وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك في الجزائر، أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات يقتصر على المواطنين المقيمين مرة واحدة كل 3 سنوات، دون السماح للشركات بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البيان أن "الاستيراد يخضع لأحكام قانون المالية، مشددا على أنه مخصص للأفراد المقيمين حصريا وليس جماعيا، ولا يشمل الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني"، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
كما شدد البيان على منع بيع هذه السيارات خارج الإطار القانوني، المنصوص عليه في القانون المالي.
وتضمن قانون المالية الجزائري لعام 2025
، الصادر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، شروطا لبيع السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات منذ شرائها جديدة.
وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، بحسب "النهار" الجزائرية
.
وأشار القانون إلى أن "السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".