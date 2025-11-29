https://sarabic.ae/20251129/اعتقال-أفغاني-في-تكساس-بتهمة-التهديد-الإرهابي--1107625519.html

اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"

اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"

سبوتنيك عربي

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا أفغانيًا في ولاية تكساس هذا الأسبوع، بعد نشره فيديو على تيك توك يُظهر نفسه وهو يُعد قنبلة ويُعلن نيته استهداف منطقة فورت وورث. 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T20:57+0000

2025-11-29T20:57+0000

2025-11-29T20:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc2668dbb018760d000e7c572d5339e7.jpg

ووجهت السلطات للمشتبه به، محمد داود ألوكوزاي، تهمة "صنع تهديد إرهابي" على المستوى الولائي، وفق ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لقناة أمريكية. وألقت قوات إدارة السلامة العامة في تكساس وقوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على ألوكوزاي يوم الثلاثاء الماضي.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سماه بـ"دول العالم الثالث".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه "رحمان الله لاكانوال" (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه "كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".

https://sarabic.ae/20251129/عائلة-مطلق-النار-في-واشنطن-تفجر-مفاجأة-حول-تاريخ-ابنهم-1107617448.html

https://sarabic.ae/20251129/-واشنطن-تجمد-جميع-قرارات-اللجوء-وتعلق-إصدار-التأشيرات-للأفغان-1107607479.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن