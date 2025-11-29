https://sarabic.ae/20251129/اعتقال-أفغاني-في-تكساس-بتهمة-التهديد-الإرهابي--1107625519.html
اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا أفغانيًا في ولاية تكساس هذا الأسبوع، بعد نشره فيديو على تيك توك يُظهر نفسه وهو يُعد قنبلة ويُعلن نيته استهداف منطقة فورت وورث.
ووجهت السلطات للمشتبه به، محمد داود ألوكوزاي، تهمة "صنع تهديد إرهابي" على المستوى الولائي، وفق ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لقناة أمريكية. وألقت قوات إدارة السلامة العامة في تكساس وقوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على ألوكوزاي يوم الثلاثاء الماضي.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سماه بـ"دول العالم الثالث".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه "رحمان الله لاكانوال" (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه "كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
وأفادت الوزارة بأن ألوكوزاي دخل الولايات المتحدة ضمن عملية "ترحيب الحلفاء" في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، التي أعادت توطين آلاف الأفغان عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان صيف 2021.
وألقت قوات إدارة السلامة العامة في تكساس وقوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على ألوكوزاي يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد ترامب، أمس الجمعة، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
