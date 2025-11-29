اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"
اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا أفغانيًا في ولاية تكساس هذا الأسبوع، بعد نشره فيديو على تيك توك يُظهر نفسه وهو يُعد قنبلة ويُعلن نيته استهداف منطقة فورت وورث. 29.11.2025, سبوتنيك عربي
ووجهت السلطات للمشتبه به، محمد داود ألوكوزاي، تهمة "صنع تهديد إرهابي" على المستوى الولائي، وفق ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لقناة أمريكية. وألقت قوات إدارة السلامة العامة في تكساس وقوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على ألوكوزاي يوم الثلاثاء الماضي.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سماه بـ"دول العالم الثالث".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه "رحمان الله لاكانوال" (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه "كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
الأخبار
اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة "التهديد الإرهابي"

© AP Photoالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا أفغانيًا في ولاية تكساس هذا الأسبوع، بعد نشره فيديو على تيك توك يُظهر نفسه وهو يُعد قنبلة ويُعلن نيته استهداف منطقة فورت وورث.
ووجهت السلطات للمشتبه به، محمد داود ألوكوزاي، تهمة "صنع تهديد إرهابي" على المستوى الولائي، وفق ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لقناة أمريكية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
عائلة مطلق النار في واشنطن تفجر مفاجأة حول تاريخ ابنهم
13:33 GMT
وأفادت الوزارة بأن ألوكوزاي دخل الولايات المتحدة ضمن عملية "ترحيب الحلفاء" في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، التي أعادت توطين آلاف الأفغان عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان صيف 2021.
وألقت قوات إدارة السلامة العامة في تكساس وقوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على ألوكوزاي يوم الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سماه بـ"دول العالم الثالث".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
واشنطن تجمد جميع قرارات اللجوء وتعلق إصدار التأشيرات للأفغان
00:59 GMT
كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.
وأكد ترامب، أمس الجمعة، عزمه على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بغرض طلب اللجوء، دون تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص.
وجاء إعلان ترامب بعد إصابة اثنين من الحرس الوطني بالرصاص، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تُعلن وفاة الضابطة، سارة بيكستروم (20 عاما)، فيما ظل زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة، وتعهدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مطلق النار في حال وفاة الضحايا.
وحددت وسائل إعلام المشتبه به بأنه "رحمان الله لاكانوال" (29 عاما)، وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، إنه "كان يتعاون سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أمريكية أخرى قبل انتقاله إلى أمريكا في عام 2021".
