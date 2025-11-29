https://sarabic.ae/20251129/السيسي-مصر-ستحمل-قضية-الشعب-الفلسطيني-حتى-يقيم-دولته-المستقلة-1107625205.html
السيسي: مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة
السيسي: مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة
بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخطاب إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا فيه أن مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة.
وشدد السيسي في خطابه أن "العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان"، مؤكدا أن "هذا الشعب البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة والعزة".
وأشار السيسي في خطابه إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني "لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف".
وأكد السيسي أن "هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 7 عقود تفرض على المجتمع الدولي واجبا إنسانيا وأخلاقيا يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمنح الفلسطينيين القدرة على الصمود والأمل في أن قضيتهم لن تنسى".
وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته في إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، من خلال المساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا أن دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفا محوريا حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات العامة له بما يستحق من احترام وتقدير.
وفي ختام رسالته، وجه السيسى تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل بإخلاص قضية الشعب الفلسطيني، وتسانده في كافة المحافل وعلى كل المستويات حتى يتحقق حلمه المشروع بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.
وفي 13 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.