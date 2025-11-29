https://sarabic.ae/20251129/السيسي-مصر-ستحمل-قضية-الشعب-الفلسطيني-حتى-يقيم-دولته-المستقلة-1107625205.html

السيسي: مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة

السيسي: مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخطاب إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا فيه أن مصر ستحمل قضية الشعب الفلسطيني حتى... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وشدد السيسي في خطابه أن "العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان"، مؤكدا أن "هذا الشعب البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة والعزة".وأكد السيسي أن "هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 7 عقود تفرض على المجتمع الدولي واجبا إنسانيا وأخلاقيا يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمنح الفلسطينيين القدرة على الصمود والأمل في أن قضيتهم لن تنسى".وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته في إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، من خلال المساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا أن دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفا محوريا حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات العامة له بما يستحق من احترام وتقدير.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

