"ترحيل هادئ" يواجه طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا بحالات محددة

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، عن توجه حكومته لتوسيع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المدانين بجرائم، ولا سيما السوريين والأفغان، عبر... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال دوبرينت خلال خطاب ألقاه أمام المؤتمر الإقليمي للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا في مدينة لايبتسيغ، إن "الحكومة تسعى إلى تنظيم عمليات ترحيل منتظمة، لا تقتصر على الرحلات المستأجرة، بل تشمل أيضا رحلات طيران مجدولةـ وأن المحادثات مع كل من أفغانستان وسوريا ستتواصل بهدف ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بهدوء".وأشار دوبرينت إلى ضرورة رفع جاهزية الدولة لتنفيذ الترحيل بشكل أكبر، قائلا إن "المواطنين (الألمان) لديهم قلق مشروع ولا يريدون رؤية هؤلاء المهاجرين المجرمين مرة أخرى في مدنهم وبلداتهم".وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى زيارة العاصمة برلين، بهدف مناقشة ترحيل مواطنين سوريين يحملون سجلات جنائية، أكد ميرتس أن "الحرب انتهت في سوريا، ولا أسباب للجوء في ألمانيا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي تصريحات للصحافيين، قال ميرتس: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا.. هذه هي الخطة.. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية". وبحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني، بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في ألمانيا، نحو 973 ألف سوري في نهاية عام 2023، بينهم نحو 712 ألف شخص يبحث عن الحماية، بما في ذلك الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على اللجوء ويجري دراسة طلباتهم، وطالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص الذين يتمتعون بحماية مؤقتة لاعتبارات إنسانية، حسب وسائل إعلام ألمانية.

