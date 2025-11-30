https://sarabic.ae/20251130/الخارجية-الروسية-الجميع-يدرك-أن-نظام-كييف-تهديد-للأمن-العالمي-ويجب-محاكمة-عناصره-جميعا-1107633725.html

الخارجية الروسية: الجميع يدرك أن نظام كييف تهديد للأمن العالمي ويجب محاكمة عناصره جميعا

الخارجية الروسية: الجميع يدرك أن نظام كييف تهديد للأمن العالمي ويجب محاكمة عناصره جميعا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على الهجوم على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، بأن "الجميع يدركون أن النظام...

وقالت زاخاروفا في تصرح صحفي، اليوم الأحد: "يدرك الجميع بالفعل أن هذه الخلية الإرهابية النازية الجديدة الدولية تهدد الأمن العالمي".وأضافت زاخاروفا، أن إقالة أندريه يرماك ليست سوى خدعة علاقات عامة أخرى من نظام كييف، مشددة على وجوب حاكمة هذه "العصابة" بأكملها كمجرمين.وحسب الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان، في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عند الساعة 04:06 بتوقيت موسكو، وقع هجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، وتعرض مرسى عائم لأضرار جسيمة.وأشارت المؤسسة ( للاتحاد الدولي للمساهمين) إلى أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن.كازخستان تعرب عن احتجاجها على هجوم أوكراني استهدف خط أنابيب في ميناء نوفوروسيسك

