الخارجية الروسية: الجميع يدرك أن نظام كييف تهديد للأمن العالمي ويجب محاكمة عناصره جميعا

عربي
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/الخارجية-الروسية-الجميع-يدرك-أن-نظام-كييف-تهديد-للأمن-العالمي-ويجب-محاكمة-عناصره-جميعا-1107633725.html
الخارجية الروسية: الجميع يدرك أن نظام كييف تهديد للأمن العالمي ويجب محاكمة عناصره جميعا
الخارجية الروسية: الجميع يدرك أن نظام كييف تهديد للأمن العالمي ويجب محاكمة عناصره جميعا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على الهجوم على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، بأن "الجميع يدركون أن النظام... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T09:11+0000
2025-11-30T09:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في تصرح صحفي، اليوم الأحد: "يدرك الجميع بالفعل أن هذه الخلية الإرهابية النازية الجديدة الدولية تهدد الأمن العالمي".وأضافت زاخاروفا، أن إقالة أندريه يرماك ليست سوى خدعة علاقات عامة أخرى من نظام كييف، مشددة على وجوب حاكمة هذه "العصابة" بأكملها كمجرمين.وحسب الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان، في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عند الساعة 04:06 بتوقيت موسكو، وقع هجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، وتعرض مرسى عائم لأضرار جسيمة.وأشارت المؤسسة ( للاتحاد الدولي للمساهمين) إلى أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن.كازخستان تعرب عن احتجاجها على هجوم أوكراني استهدف خط أنابيب في ميناء نوفوروسيسك
https://sarabic.ae/20251129/إعلام-بريطاني-إقالة-ييرماك-تشكل-ضربة-شخصية-قوية-لزيلينسكي-وقد-تضعف-من-سلطته--1107608029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: الجميع يدرك أن نظام كييف تهديد للأمن العالمي ويجب محاكمة عناصره جميعا

09:11 GMT 30.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على الهجوم على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، بأن "الجميع يدركون أن النظام الإرهابي في كييف يهدد الأمن العالمي".
وقالت زاخاروفا في تصرح صحفي، اليوم الأحد: "يدرك الجميع بالفعل أن هذه الخلية الإرهابية النازية الجديدة الدولية تهدد الأمن العالمي".
وأضافت زاخاروفا، أن إقالة أندريه يرماك ليست سوى خدعة علاقات عامة أخرى من نظام كييف، مشددة على وجوب حاكمة هذه "العصابة" بأكملها كمجرمين.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام بريطاني: إقالة يرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطته
أمس, 02:09 GMT

وأوضحت زاخاروفا للصحفيين: "هذه، بالطبع، مجرد خدعة علاقات عامة أخرى، نظام كييف يقطع كيس الرمل مرة أخرى لمنع هذا البالون من الانهيار تمامًا، لكن في الواقع، الأمر لا يتعلق باستقالة، بل بمحاكمة هذه العصابة بأكملها، ولن تُحاكم فقط على جرائم محلية كاختلاس أموال الأوكرانيين، بل أيضًا كمجرمين دوليين".

وحسب الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان، في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عند الساعة 04:06 بتوقيت موسكو، وقع هجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، وتعرض مرسى عائم لأضرار جسيمة.
وأشارت المؤسسة ( للاتحاد الدولي للمساهمين) إلى أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن.
كازخستان تعرب عن احتجاجها على هجوم أوكراني استهدف خط أنابيب في ميناء نوفوروسيسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала