كازخستان تحتج على هجوم أوكراني استهدف خط أنابيب في ميناء نوفوروسيسك- الخارجية
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الأحد، عن احتجاجها على هجوم موجه استهدف البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، من قبل نظام كييف.
وأصدرت الوزارة بيانا، جاءء فيه :" تعرب وزارة خارجية جمهورية كازاخستان عن احتجاجها إزاء هجوم مستهدف آخر على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين الدولي في مياه ميناء نوفوروسيسك (روسيا) البحري".
واعتبرت الوزارة الهجوم على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين عملاً يضر بالعلاقات الثنائية مع أوكرانيا.

وحسب للاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان، في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عند الساعة 04:06 بتوقيت موسكو، وقع هجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، تعرض مرسى عائم لأضرار جسيمة.

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
موسكو: الأوروبيون مازالوا يتدخلون بعملية صنع القرار في أوكرانيا
أمس, 13:35 GMT
وأشارت الشركة( للاتحاد الدولي للمساهمين) إلى أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن.
وينقل خط أنابيب قزوين، النفط الخام من ثلاثة حقول كازاخستانية رئيسية: تنجيز، وكاشاغان، وكاراتشاغاناك. ووفقا لشركة كاز ​​ترانس أويل، المشغل الوطني للخط المذكور، تم خلال عام 2024 الماضي عبر هذا الخط نقل 4 ملايين و280 ألف طن من النفط الخام.
ويزيد طول خط الأنابيب عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.
أوربان: على نظام كييف التخلي عن أوهامه لأن الوقت يلعب لصالح روسيا
