كازخستان تحتج على هجوم أوكراني استهدف خط أنابيب في ميناء نوفوروسيسك- الخارجية
كازخستان تحتج على هجوم أوكراني استهدف خط أنابيب في ميناء نوفوروسيسك- الخارجية
أعربت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الأحد، عن احتجاجها على هجوم موجه استهدف البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، من قبل نظام كييف. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T04:16+0000
2025-11-30T04:16+0000
2025-11-30T04:16+0000
وأصدرت الوزارة بيانا، جاءء فيه :" تعرب وزارة خارجية جمهورية كازاخستان عن احتجاجها إزاء هجوم مستهدف آخر على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين الدولي في مياه ميناء نوفوروسيسك (روسيا) البحري".واعتبرت الوزارة الهجوم على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين عملاً يضر بالعلاقات الثنائية مع أوكرانيا.وأشارت الشركة( للاتحاد الدولي للمساهمين) إلى أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن.ويزيد طول خط الأنابيب عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.
وأصدرت الوزارة بيانا، جاءء فيه :" تعرب وزارة خارجية جمهورية كازاخستان عن احتجاجها إزاء هجوم مستهدف آخر على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين الدولي في مياه ميناء نوفوروسيسك (روسيا) البحري".
واعتبرت الوزارة الهجوم على البنية التحتية الحيوية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين عملاً يضر بالعلاقات الثنائية مع أوكرانيا.
وحسب للاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان، في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عند الساعة 04:06 بتوقيت موسكو، وقع هجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، تعرض مرسى عائم لأضرار جسيمة.
وأشارت الشركة( للاتحاد الدولي للمساهمين) إلى أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن.
وينقل خط أنابيب قزوين، النفط الخام من ثلاثة حقول كازاخستانية رئيسية: تنجيز، وكاشاغان، وكاراتشاغاناك. ووفقا لشركة كاز ترانس أويل، المشغل الوطني للخط المذكور، تم خلال عام 2024 الماضي عبر هذا الخط نقل 4 ملايين و280 ألف طن من النفط الخام.
ويزيد طول خط الأنابيب عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.