الكاتبة المصرية سلوى بكر تفوز بجائزة "بريكس" الأدبية بدورتها الأولى في روسيا

الكاتبة المصرية سلوى بكر تفوز بجائزة "بريكس" الأدبية بدورتها الأولى في روسيا

سبوتنيك عربي

القاهرة - سبوتنيك. وجاء الإعلان عن الفوز خلال حفل ختامي أقيم اليوم في مدينة خاباروفسك الروسية، حيث حصلت بكر على جائزة نقدية قدرها مليون روبل روسي، بالإضافة إلى جائزة تقديرية، في تأكيد على الدور الثقافي المتزايد لمصر ضمن إطار "بريكس".وأعربت سلوى بكر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن سعادتها الغامرة بالفوز، قائلة: "تلقيت خبر الفوز بسعادة كبيرة، فهذه الجائزة في دورتها الأولى لدول تجمع بريكس الثري بثقافاته تمثل إنجازاً يفوق الوصف".وأشادت بثراء الآداب في دول المجموعة، مشيرة إلى أن "آداب دول بريكس هي الأكثر ثراءً في العالم"، وأن الجائزة ستحدث "توازناً في الأوساط الأدبية العالمية" من خلال تقديم هذه الكتابات بشكل أفضل وأكثر تنظيماً.تنافست بكر مع مرشحين من دول رئيسية مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب أفريقيا، حيث ضمت القائمة الطويلة 27 شخصية أدبية بارزة، بما في ذلك إبراهيم عبد المجيد وفتحي إمبابي من مصر، والشيخ علي بن تميم وميسون صقر من الإمارات.وجائزة "بريكس" الأدبية هي جائزة ثقافية تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من قبل المشاركين في منتدى بريكس "القيم التقليدية" بموسكو، بهدف جذب انتباه المجتمع الدولي إلى أدب دول المجموعة.وبحسب آلية الجائزة، تختار كل دولة من دول "بريكس" ثلاثة مرشحين، لتُعلن القائمة الطويلة، بينما تُكشف بعدها القائمة القصيرة، قبل أن يُعلن عن الفائزين في حفل ختامي بالعاصمة الروسية موسكو يجرى في أجل أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام. و"بريكس" رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران إلى "بريكس"، كما انضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.

