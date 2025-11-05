عربي
الجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
الخارجية الروسية: مؤتمر "بريكس+" لمكافحة الإرهاب ينطلق في موسكو بمشاركة خبراء دوليين
الخارجية الروسية: مؤتمر "بريكس+" لمكافحة الإرهاب ينطلق في موسكو بمشاركة خبراء دوليين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مؤتمر "بريكس+" لمكافحة الإرهاب، الذي يضم خبراء من عدد من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، سيعقد في موسكو، يومي 3 و4... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "سيعقد في موسكو، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية، مؤتمر "بريكس+ لمكافحة الإرهاب 2025: الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في سياق التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة".وأوضح البيان أن المشاركين سيناقشون أيضا مكافحة التطرف ومحاولات نشر التطرف بين السكان. وسيولي المندوبون اهتماما خاصا للجوانب النظرية للقضاء على الإرهاب، وتقييم التهديدات الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
13:09 GMT 05.11.2025
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مؤتمر "بريكس+" لمكافحة الإرهاب، الذي يضم خبراء من عدد من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، سيعقد في موسكو، يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "سيعقد في موسكو، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية، مؤتمر "بريكس+ لمكافحة الإرهاب 2025: الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في سياق التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة".

وتابع البيان: "يجمع المؤتمر ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية من دول "بريكس+"، المعنية بدراسة شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف. كما سيشارك في المناقشات خبراء من الأمم المتحدة، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأوضح البيان أن المشاركين سيناقشون أيضا مكافحة التطرف ومحاولات نشر التطرف بين السكان. وسيولي المندوبون اهتماما خاصا للجوانب النظرية للقضاء على الإرهاب، وتقييم التهديدات الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأشار البيان إلى أن "المؤتمر يهدف إلى استكمال الجهود الشاملة التي تبذلها الدول الأعضاء في إطار "بريكس" ضمن فريق عمل "بريكس" المعني بمكافحة الإرهاب (WGAT) ومواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال على الأساس المتين لاستراتيجية بريكس لمكافحة الإرهاب (2020)، وخطة العمل لتنفيذها (2021)، وورقة موقف الفريق (2024)".

يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
