بحضور أفريقي رفيع المستوى وفي سياق دولي متحرك.. الجزائر تبعث مبادرة تجريم الاستعمار في أفريقيا
بحضور أفريقي رفيع المستوى وفي سياق دولي متحرك.. الجزائر تبعث مبادرة تجريم الاستعمار في أفريقيا
بحضور أفريقي رفيع المستوى وفي سياق دولي متحرك.. الجزائر تبعث مبادرة تجريم الاستعمار في أفريقيا

17:34 GMT 30.11.2025
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
تحتضن الجزائر يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في أفريقيا نحو تصحيح المظالم التاريخية من خلال تجريم الاستعمار" بحضور نوعي من وزراء خارجية القارة السمراء.
هذا المؤتمر الدولي الذي يندرج ضمن مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي تبناها الاتحاد الأفريقي مطلع السنة الجارية خلال القمة العادية الأخيرة للاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر، نجتمع اليوم حول موضوع مهم هو العدالة للأفارقة وللأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، لنعالج مسألة تجريم الاستعمار في القارة، مؤكدا أن الذاكرة الأفريقية الجماعية لا تنسى أن الاستعمار كان الشرارة التي أوقدت إقصاء القارة من كل الثورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والاجتماعية.
وأضاف عطاف أن المشروع الاستعماري يعد أطول وأعنف مشروع في التاريخ الحديث، من 1830 إلى 1962، وهي سنوات مريرة من الجرائم والتقتيل والإبادة الجماعية، والتجارب النووية وغيرها من الفظائع.
وأكد عطاف أن للقارة الأفريقية الحق كل الحق حين تطالب بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية، لأن الاعتراف هو خطوة تمهيدية للطريق نحو معالجة رواسب الاستعمار، مضيفا أن مطلب التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة يظل قائما، لأن العدالة لا تكتمل بالخطابات الجوفاء بل بحق تكفله القوانين والأعراف الدولية.
ويشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول الأفريقية، تتشارك التاريخ الاستعماري في القارة السمراء، على أن يتم الإعلان عن توصيات المؤتمر في ختام المؤتمر الذي تستضيفه الجزائر.

المحلل السياسي عبد القادر جمعة لـ "سبوتنيك": المؤتمر مهم في توقيته وفي سياقه الدولي

قال المحلل السياسي عبد القادر جمعة: إن توقيت الملتقى يدخل في سياق أوسع وأشمل، هو بروز في السنوات الأخيرة خاصة منذ الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة، دول الجنوب كقوى مميزة تحاول رسم ميزان جديد للعلاقات الدولية. المؤتمر يأتي في سياق طويل بدأ في سنوات الاستقلال، فالكثير من الدول الأفريقية كانت تطالب بالتعويض ولاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الشعوب والمجتمعات الأفريقية، دون أن ننسى أن هذه مبادرة أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون وتجسدت في هذا المؤتمر الذي سيكون لبنة والخطوة الأولى على طريق سياسة أفريقية مشتركة للاعتراف بمجازر الاستعمار وتحصيل تعويضات معنوية ومادية.
وعن السياق الدولي في العلاقات الجزائرية مع مستعمر الأمس أو فرنسا، قال لـ "سبوتنيك"، إن ملف الذاكرة بشكل عام هو ملف محوري في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهناك اعتبارات كبيرة دخلت في العلاقات اليوم، لكن يبقى ملف الذاكرة والاعتراف بمجازر فرنسا في الجزائر مهم جدا في عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.
وتابع: "لذا فإن المطلب الجزائري عندما يكون مسنود أفريقيا، مع العلم أن فرنسا كانت القوة الاستعمارية الأولى في القارة، هذا برأيي سيكون أقوى في علاقة الجزائر بفرنسا".

الخبير الدستوري موسى بودهان لـ"سبوتنيك": فرنسا تحاول تمييع جرائمها وعلى الدول الأفريقية الاتحاد لمطالبتها بالاعتراف والتعويض

قال موسى بودهان، عضو المجلس الدستوري سابقا، أن الجهود الأفريقية لتوثيق جرائم الاستعمار، من خلال انطلاق هذا المؤتمر من أرض الجزائر، وبمشاركة واسعة أفريقيا، يهدف لإبراز جرائم فرنسا وتوثيقها، وإعادتها إلى الواجهة من خلال لفت أنظار المنظمات الدولية لتفعيل القانون والقضاء الدولي، ضد الاستعمار الذي نكل بحقوق الشعوب والحريات العامة، وعلى المستعمر تحمل المسؤولية عن الجرائم وتثبيتها خاصة بالنسبة لفرنسا.
وزيرالخارجية الجزائري: معالجة رواسب الاستعمار أمر حتمي لمواصلة بناء مستقبل أفريقيا
11:31 GMT
ما قامت به فرنسا خطير إنسانيا، فهو إبادة ومجازر وتهجير قصري، دون إهمال الجرائم النووية في الصحراء الجزائرية وهو عمل محظور تجرمه الاتفاقيات الدولية، ومهما كانت التعويضات ومبالغها لا تعوض أبدا الشهداء وعداد القتلى والجرحى والمصابين.
وقال إن فرنسا تحاول تمييع ما قامت به، إلا أن توحيد موقف أفريقي هو انتصار للعدالة التاريخية ضد الاستعمار.

عودة قانون تجريم الاستعمار إلى الواجهة

وتعمل الجزائر منذ سنوات على قانون تجريم الاستعمار، الذي أطلقته أحزاب في البرلمان الجزائري ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي أطلقته فرنسا سنة 2005، إلا أن المبادرة لم ترى النور رغم جديتها سياسيا، ولعل المؤتمر اليوم سيدفع بمشروع القانون إلى الأمام، خاصة في ظل مقاربة تعكس جهود الجزائر في قيادة الجهود الأفريقية لتحميل المسؤولية لفرنسا، وتفعيل مبادرة قانون تجريم الاستعمار.
