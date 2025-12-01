https://sarabic.ae/20251201/بنسبة-تقارب-6-إيرادات-أكبر-منتجي-الأسلحة-في-العالم-تحقق-رقما-قياسيا-1107673375.html
وأفاد تقرير صادر عن المعهد، بأن إجمالي إيرادات أبرز 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم بلغ في عام 2024، نحو 679 مليار دولار، بارتفاع قدره 5.9% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى تسجله هذه الشركات منذ بدء رصد البيانات.وسجلت 30 من أصل 39 شركة أمريكية ضمن التصنيف زيادة في إيراداتها، ومن بينها شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"جنرال دايناميكس".وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من هذا النمو، فإن الشركات الأمريكية ما زالت تواجه تأخيرات واسعة وتجاوزات كبيرة في التكاليف، خصوصا في برامج رئيسية مثل برنامج المقاتلة "إف-35".الطائرة المسيرة الروسية المتوسطة المدى "فوربوست-ري"بمشاركة روسية كبيرة.. السيسي يفتتح معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"
بنسبة تقارب 6%... إيرادات أكبر منتجي الأسلحة في العالم تحقق رقما قياسيا
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن شركات تصنيع الأسلحة والخدمات العسكرية الكبرى حول العالم سجلت في عام 2024، أعلى مستوى إيرادات في تاريخها، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتوسع الإنفاق الدفاعي.
وأفاد تقرير صادر عن المعهد، بأن إجمالي إيرادات أبرز 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم بلغ في عام 2024، نحو 679 مليار دولار، بارتفاع قدره 5.9% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى تسجله هذه الشركات منذ بدء رصد البيانات.
وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر الشركات العالمية شهد نموا مطردا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 26% بين عامي 2015 و2024.
وسجلت 30 من أصل 39 شركة أمريكية ضمن التصنيف زيادة في إيراداتها، ومن بينها شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"جنرال دايناميكس".
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من هذا النمو، فإن الشركات الأمريكية ما زالت تواجه تأخيرات واسعة وتجاوزات كبيرة في التكاليف، خصوصا في برامج رئيسية مثل برنامج المقاتلة "إف-35".