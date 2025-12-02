عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد منخرطة ماليا في الأزمة الأوكرانية
ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد منخرطة ماليا في الأزمة الأوكرانية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "لم تعد منخرطة ماليًا" في الصراع بأوكرانيا، كاشفًا أن إدارة سلفه جو بايدن، أهدرت على هذا الصراع 350 مليار... 02.12.2025
وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية: "لم نعد نشارك في الحرب ماليًا. بايدن أهدر 350 مليار دولار كما لو كانت مجموعة من الحلوى. هذا مبلغ مهول، وجزء كبير منه دُفع نقدا".وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليا في العاصمة الروسية موسكو، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"
ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد منخرطة ماليا في الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "لم تعد منخرطة ماليًا" في الصراع بأوكرانيا، كاشفًا أن إدارة سلفه جو بايدن، أهدرت على هذا الصراع 350 مليار دولار.
وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية: "لم نعد نشارك في الحرب ماليًا. بايدن أهدر 350 مليار دولار كما لو كانت مجموعة من الحلوى. هذا مبلغ مهول، وجزء كبير منه دُفع نقدا".
وأضاف: "أنا لا أهدر شيئا. نبيع المعدات لحلف الناتو (حلف شمال الأطلسي). تدفع لنا الدول الأوروبية ثمنها بالكامل ثم تقدمها إلى أوكرانيا، أو تفعل بها ما تشاء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أسعى لإنهاء النزاع الأوكراني لكن الوضع ليس سهلا
17:36 GMT
وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليا في العاصمة الروسية موسكو، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
ترامب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن بـ"القلم الآلي"
