باحث سياسي: العلاقات الروسية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/باحث-سياسي-العلاقات-الروسية-الأمريكية-انتقلت-إلى-مرحلة-جديدة--1107774651.html
باحث سياسي: العلاقات الروسية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة
باحث سياسي: العلاقات الروسية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة
سبوتنيك عربي
علّق الباحث السياسي ميدع المديع، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، معتبرًا أن "المرحلة الحالية في العلاقات... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T13:01+0000
2025-12-03T13:03+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وقال المديع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اللقاء واضح في رسائله، حيث قدّم بوتين من خلاله لويتكوف، صورة شاملة عن حدود الممكن وغير الممكن في الملف الأوكراني"، لافتًا إلى أن "روسيا فتحت أبوابها للحوار، لكن على أساس احترام المصالح القومية الروسية".وأكد أن "اللقاء أعطى الإدارة الأمريكية تصورًا أن أي حل يمرّ عبر موسكو وليس أوروبا، وهذا ما يجعل واشنطن تعدّل من موقفها تدريجيًا خاصة بعد تراجع قدرات أوكرانيا عسكريًا"، لافتًا إلى أن "أوروبا من تعارض بشدة الخطة التي وضعها بوتين وترامب، ودخولها على الخط هو من يعرقل، لأنها لا تريد أن تظهر كلاعب خاسر بعد ما قدمته لأوكرانيا". وختم المديع بالقول: "على أوروبا وأوكرانيا، إما الخضوع والاستماع إلى ترامب والخطة التي طرحها على بوتين، أو أن الأزمة ستؤدي إلى معركة عسكرية كبيرة قد تتدخل فيها أوروبا"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع الداخلية الأوكرانية تضغط على الحكومة للاستقالة لتشكيل حكومة جديدة تراعي مصالح الأوكرانيين".
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-أمريكي-ملامح-ويتكوف-أمام-بوتين-تختلف-عنها-أمام-الوفد-الأوكراني-1107772066.html
https://sarabic.ae/20251202/ويتكوف-يتجول-في-شوارع-موسكو-قبيل-لقاء-بوتين-فيديو-1107729346.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث سياسي: العلاقات الروسية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة

13:01 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 13:03 GMT 03.12.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث السياسي ميدع المديع، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، معتبرًا أن "المرحلة الحالية في العلاقات الروسية الأمريكية حساسة جدًا، وانتقلت من المضمون الشكلي إلى طرح الأسئلة حول مستقبل أوكرانيا والنظام العالمي الجديد".
وقال المديع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اللقاء واضح في رسائله، حيث قدّم بوتين من خلاله لويتكوف، صورة شاملة عن حدود الممكن وغير الممكن في الملف الأوكراني"، لافتًا إلى أن "روسيا فتحت أبوابها للحوار، لكن على أساس احترام المصالح القومية الروسية".

وأشار إلى أن "ويتكوف جاء ليستمع وليس ليعرض حلولا، وهذا بمثابة اعتراف ضمني بوزن موسكو في أي تسوية"، مشددًا على أن "روسيا تريد حلولًا دائمة وليست مؤقتة"، وتابع: "ويتكوف استمع إلى المواقف الروسية بصيغتها الصريحة، ولا تراجع عن المبادئ الروسية، وأمن روسيا خط أحمر، مع رفض أي صيغة تعيد أوكرانيا إلى موقعها السابق".

المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني
11:44 GMT
وشدد المديع على أن "واشنطن مضطرة للتعامل مع واقع جديد فرضته موسكو ميدانيًا وسياسيًا"، وأردف: "بوتين كان واضحًا، أوروبا لا زالت أسيرة خطاب قديم مبني على فكرة إضعاف روسيا، إلا أن الواقع تغير والنظام الدولي ينتقل إلى توازنات جديدة".
وأكد أن "اللقاء أعطى الإدارة الأمريكية تصورًا أن أي حل يمرّ عبر موسكو وليس أوروبا، وهذا ما يجعل واشنطن تعدّل من موقفها تدريجيًا خاصة بعد تراجع قدرات أوكرانيا عسكريًا"، لافتًا إلى أن "أوروبا من تعارض بشدة الخطة التي وضعها بوتين وترامب، ودخولها على الخط هو من يعرقل، لأنها لا تريد أن تظهر كلاعب خاسر بعد ما قدمته لأوكرانيا".
مشاهد تظهر جانبا من لقاء ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير مع كيريل دميترييف قبل اجتماعهما مع بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
وسائط متعددة
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
أمس, 14:40 GMT

وكشف المديع أن "هذا اللقاء، الذي استمر خمس ساعات، كان سريًا لم يرشح عنه الكثير من التفاصيل، إلا أن النقاش لا بد أن تركّز على البنود الأساسية وهي الحدود الأمنية لروسيا وحماية شعب دونباس، وبقاء روسيا في الأراضي التي سيطرت عليها".

وختم المديع بالقول: "على أوروبا وأوكرانيا، إما الخضوع والاستماع إلى ترامب والخطة التي طرحها على بوتين، أو أن الأزمة ستؤدي إلى معركة عسكرية كبيرة قد تتدخل فيها أوروبا"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع الداخلية الأوكرانية تضغط على الحكومة للاستقالة لتشكيل حكومة جديدة تراعي مصالح الأوكرانيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала