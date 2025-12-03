https://sarabic.ae/20251203/باحث-سياسي-العلاقات-الروسية-الأمريكية-انتقلت-إلى-مرحلة-جديدة--1107774651.html

باحث سياسي: العلاقات الروسية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة

علّق الباحث السياسي ميدع المديع، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، معتبرًا أن "المرحلة الحالية في العلاقات... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المديع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اللقاء واضح في رسائله، حيث قدّم بوتين من خلاله لويتكوف، صورة شاملة عن حدود الممكن وغير الممكن في الملف الأوكراني"، لافتًا إلى أن "روسيا فتحت أبوابها للحوار، لكن على أساس احترام المصالح القومية الروسية".وأكد أن "اللقاء أعطى الإدارة الأمريكية تصورًا أن أي حل يمرّ عبر موسكو وليس أوروبا، وهذا ما يجعل واشنطن تعدّل من موقفها تدريجيًا خاصة بعد تراجع قدرات أوكرانيا عسكريًا"، لافتًا إلى أن "أوروبا من تعارض بشدة الخطة التي وضعها بوتين وترامب، ودخولها على الخط هو من يعرقل، لأنها لا تريد أن تظهر كلاعب خاسر بعد ما قدمته لأوكرانيا". وختم المديع بالقول: "على أوروبا وأوكرانيا، إما الخضوع والاستماع إلى ترامب والخطة التي طرحها على بوتين، أو أن الأزمة ستؤدي إلى معركة عسكرية كبيرة قد تتدخل فيها أوروبا"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع الداخلية الأوكرانية تضغط على الحكومة للاستقالة لتشكيل حكومة جديدة تراعي مصالح الأوكرانيين".

