باحث سياسي: العلاقات الروسية الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة
13:01 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 13:03 GMT 03.12.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث السياسي ميدع المديع، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، معتبرًا أن "المرحلة الحالية في العلاقات الروسية الأمريكية حساسة جدًا، وانتقلت من المضمون الشكلي إلى طرح الأسئلة حول مستقبل أوكرانيا والنظام العالمي الجديد".
وقال المديع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اللقاء واضح في رسائله، حيث قدّم بوتين من خلاله لويتكوف، صورة شاملة عن حدود الممكن وغير الممكن في الملف الأوكراني"، لافتًا إلى أن "روسيا فتحت أبوابها للحوار، لكن على أساس احترام المصالح القومية الروسية".
وأشار إلى أن "ويتكوف جاء ليستمع وليس ليعرض حلولا، وهذا بمثابة اعتراف ضمني بوزن موسكو في أي تسوية"، مشددًا على أن "روسيا تريد حلولًا دائمة وليست مؤقتة"، وتابع: "ويتكوف استمع إلى المواقف الروسية بصيغتها الصريحة، ولا تراجع عن المبادئ الروسية، وأمن روسيا خط أحمر، مع رفض أي صيغة تعيد أوكرانيا إلى موقعها السابق".
وشدد المديع على أن "واشنطن مضطرة للتعامل مع واقع جديد فرضته موسكو ميدانيًا وسياسيًا"، وأردف: "بوتين كان واضحًا، أوروبا لا زالت أسيرة خطاب قديم مبني على فكرة إضعاف روسيا، إلا أن الواقع تغير والنظام الدولي ينتقل إلى توازنات جديدة".
وأكد أن "اللقاء أعطى الإدارة الأمريكية تصورًا أن أي حل يمرّ عبر موسكو وليس أوروبا، وهذا ما يجعل واشنطن تعدّل من موقفها تدريجيًا خاصة بعد تراجع قدرات أوكرانيا عسكريًا"، لافتًا إلى أن "أوروبا من تعارض بشدة الخطة التي وضعها بوتين وترامب، ودخولها على الخط هو من يعرقل، لأنها لا تريد أن تظهر كلاعب خاسر بعد ما قدمته لأوكرانيا".
وكشف المديع أن "هذا اللقاء، الذي استمر خمس ساعات، كان سريًا لم يرشح عنه الكثير من التفاصيل، إلا أن النقاش لا بد أن تركّز على البنود الأساسية وهي الحدود الأمنية لروسيا وحماية شعب دونباس، وبقاء روسيا في الأراضي التي سيطرت عليها".
وختم المديع بالقول: "على أوروبا وأوكرانيا، إما الخضوع والاستماع إلى ترامب والخطة التي طرحها على بوتين، أو أن الأزمة ستؤدي إلى معركة عسكرية كبيرة قد تتدخل فيها أوروبا"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع الداخلية الأوكرانية تضغط على الحكومة للاستقالة لتشكيل حكومة جديدة تراعي مصالح الأوكرانيين".