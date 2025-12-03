https://sarabic.ae/20251203/ترامب-يقول-إنه-أنهى-معظم-النزاعات-الدولية-باستخدام-الرسوم-الجمركية-1107793135.html
ترامب يقول إنه أنهى معظم النزاعات الدولية باستخدام الرسوم الجمركية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من إنهاء نزاعات دولية شتى خلال فترة رئاسته من خلال استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط فعالة. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال تصريح له في البيت الأبيض: "أنهيت ثماني حروب، ومن بين هذه الحروب الثماني أنهيت خمسًا باستخدام الرسوم الجمركية".وأضاف الرئيس الأميركي أن قضية فرض الرسوم حظيت بـ"دعم هائل"، مشيرًا إلى أنها جلبت تريليونات الدولارات للخزينة الأميركية وساهمت في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأميركي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويا.من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأميركية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأميركية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدر بنحو ألفي دولار.ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%ترامب: كوريا الجنوبية توافق على دفع 350 مليار دولارمقابل خفض الرسوم الجمركية
الأخبار
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من إنهاء نزاعات دولية شتى خلال فترة رئاسته من خلال استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط فعالة.
وقال ترامب خلال تصريح له في البيت الأبيض: "أنهيت ثماني حروب، ومن بين هذه الحروب الثماني أنهيت خمسًا باستخدام الرسوم الجمركية".
وأضاف الرئيس الأميركي أن قضية فرض الرسوم حظيت بـ"دعم هائل"، مشيرًا إلى أنها جلبت تريليونات الدولارات للخزينة الأميركية وساهمت في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وقع في الثاني من نيسان/ أبريل مرسوما رئاسيا يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من الدول الأخرى، على أن تبلغ النسبة الأساسية لهذه الرسوم 10 بالمئة.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأميركي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويا.
من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأميركية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأميركية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدر بنحو ألفي دولار.