قراصنة يخترقون قاعدة بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية تستخدم لتشغيل قوارب مسيرة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قراصنة يخترقون قاعدة بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية تستخدم لتشغيل قوارب مسيرة
قراصنة يخترقون قاعدة بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية تستخدم لتشغيل قوارب مسيرة
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن مجموعة القراصنة "بيريغيني"، اليوم الأربعاء، بأن قراصنة موالين لروسيا من مجموعات "بيريغيني" و"كيلنت" و"كيبر سيرب"، اخترقوا قاعدة بيانات لأسماء ورتب... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T17:07+0000
2025-12-03T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107678413_0:179:2394:1526_1920x0_80_0_0_fbabb64a2b7edbbcebce96d55c0210c6.jpg
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك": "سننشر القائمة الكاملة للكتيبة، التي تشغل الزوارق المسيرة من طراز "سي بيبي". وأضاف أن "تكلفة قارب واحد من هذا النوع للقوات للأوكرانية تقدر بنحو 300 ألف دولار".وفي وقت سابق من يوم أمس، قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.وصرح أحد أفراد مجموعة "بيريغيني" لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفرادًا من اللواء 385 للأنظمة البحرية المسيرة التابع للبحرية الأوكرانية، شاركوا في الهجمات على سفينة "ميدفولغا-2"، بالإضافة إلى سفن أخرى قبالة سواحل تركيا".وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسودأردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
صرح ممثل عن مجموعة القراصنة "بيريغيني"، اليوم الأربعاء، بأن قراصنة موالين لروسيا من مجموعات "بيريغيني" و"كيلنت" و"كيبر سيرب"، اخترقوا قاعدة بيانات لأسماء ورتب وتخصصات البحرية الأوكرانية، التي تشغل زوارق "سي بيبي" المسيرة المتطورة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك": "سننشر القائمة الكاملة للكتيبة، التي تشغل الزوارق المسيرة من طراز "سي بيبي".
وأضاف أن "تكلفة قارب واحد من هذا النوع للقوات للأوكرانية تقدر بنحو 300 ألف دولار".
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قراصنة يخترقون البحرية الأوكرانية ويكشفون عن بيانات مشتبه بهم في هجمات البحر الأسود
أمس, 20:49 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس، قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الحاسوب الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.

وصرح أحد أفراد مجموعة "بيريغيني" لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفرادًا من اللواء 385 للأنظمة البحرية المسيرة التابع للبحرية الأوكرانية، شاركوا في الهجمات على سفينة "ميدفولغا-2"، بالإضافة إلى سفن أخرى قبالة سواحل تركيا".
وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات
أمس, 07:25 GMT
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أول أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكّل انتهاكا للسيادة التركية.

ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
