قراصنة يخترقون قاعدة بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية تستخدم لتشغيل قوارب مسيرة
قراصنة يخترقون قاعدة بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية تستخدم لتشغيل قوارب مسيرة
03.12.2025
صرح ممثل عن مجموعة القراصنة "بيريغيني"، اليوم الأربعاء، بأن قراصنة موالين لروسيا من مجموعات "بيريغيني" و"كيلنت" و"كيبر سيرب"، اخترقوا قاعدة بيانات لأسماء ورتب وتخصصات البحرية الأوكرانية، التي تشغل زوارق "سي بيبي" المسيرة المتطورة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك": "سننشر القائمة الكاملة للكتيبة، التي تشغل الزوارق المسيرة من طراز "سي بيبي".
وأضاف أن "تكلفة قارب واحد من هذا النوع للقوات للأوكرانية تقدر بنحو 300 ألف دولار".
وفي وقت سابق من يوم أمس، قدمت مجموعات القراصنة "بيريغيني" و"كيلنت" و"سايبر سيرب" الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، قائمة بأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية المتورطين في الهجمات الأخيرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.
وتم الحصول على بيانات أفراد القوات المسلحة البحرية الأوكرانية نتيجة اختراق أحد أجهزة الحاسوب الشخصية التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية.
وصرح أحد أفراد مجموعة "بيريغيني" لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفرادًا من اللواء 385 للأنظمة البحرية المسيرة التابع للبحرية الأوكرانية، شاركوا في الهجمات على سفينة "ميدفولغا-2"، بالإضافة إلى سفن أخرى قبالة سواحل تركيا".
وتعرضت ناقلة النفط الروسية "ميدفولغا-2"، التي تحمل زيتًا نباتيًا، لهجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ولم يصب أفراد الطاقم الـ13، الذين كانوا على متنها بأذى، ووصلت السفينة إلى ميناء "سينوب" التركي، بقوتها الذاتية بعد ظهر اليوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف استخدم في هذه الهجمات الإرهابية القوات ذاتها، التي عرقلت بالفعل حوار التسوية، ويسعى الآن مجددًا إلى التصعيد العسكري.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أول أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكّل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على الناقلات في البحر الأسود، قائلة إن هذه الإجراءات تعرض الأرواح والنقل البحري والبيئة للخطر.