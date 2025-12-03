https://sarabic.ae/20251203/كأس-العرب-2025-السودان-يخطف-تعادلا-ثمينا-من-حامل-اللقب-السابق-1107783648.html
"كأس العرب 2025"... السودان يخطف تعادلا ثمينا من حامل اللقب السابق
"كأس العرب 2025"... السودان يخطف تعادلا ثمينا من حامل اللقب السابق
سبوتنيك عربي
بدأ المنتخب الجزائري لكرة القدم مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات "كأس العرب 2025"، بالتعادل السلبي مع السودان، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T16:10+0000
2025-12-03T16:10+0000
2025-12-03T16:10+0000
مجتمع
رياضة
مباراة
أخبار كرة القدم
الجزائر
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/08/1049192819_0:278:2734:1816_1920x0_80_0_0_2c91b761875f12599b22833c1f21ec37.jpg
وشهدت المباراة طرد اللاعب الجزائري آدم وناس، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بحسب مواقع رياضية. وفشل الفريقان في استغلال فرصهما لتسجيل أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وحصد كل فريق نقطته الأولى في هذه النسخة من البطولة. وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.المنتخب السعودي يهزم نظيره العماني بثنائية في "كأس العرب"3 مواجهات مثيرة خلال اليوم الثاني لبطولة كأس العرب 2025المنتخب المغربي يستهل مشواره في "كأس العرب" بالفوز على جزر القمر
https://sarabic.ae/20251202/التعادل-يحسم-مواجهة-المنتخب-المصري-ونظيره-الكويتي-في-كأس-العرب-1107741315.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/08/1049192819_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_cae9bed10e5c97975696782f8c762f18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, مباراة, أخبار كرة القدم, الجزائر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
رياضة, مباراة, أخبار كرة القدم, الجزائر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
"كأس العرب 2025"... السودان يخطف تعادلا ثمينا من حامل اللقب السابق
بدأ المنتخب الجزائري لكرة القدم مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات "كأس العرب 2025"، بالتعادل السلبي مع السودان، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
وشهدت المباراة طرد اللاعب الجزائري آدم وناس، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بحسب مواقع رياضية.
وفشل الفريقان في استغلال فرصهما لتسجيل أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وحصد كل فريق نقطته الأولى في هذه النسخة من البطولة.
وكانت الجزائر قد فازت باللقب في النسخة السابقة، بفوزها على تونس بنتيجة 2-0 في النهائي.
وفشل المنتخب الجزائري في الثأر لهزيمته بركلات الترجيح أمام السودان، في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية، التي أقيمت صيف العام الماضي.
وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر،
بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.