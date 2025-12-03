مصدر لـ"سبوتنيك": قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على القصر الجمهوري في حضرموت شرقي اليمن

https://sarabic.ae/20251203/مصدر-لـسبوتنيك-قوات-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-تسيطر-على-القصر-الجمهوري-في-حضرموت-شرقي-اليمن-1107767388.html

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن "المطالب بانفصال جنوبي اليمن"، اليوم الأربعاء، على القصر الجمهوري في مدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على القصر الجمهوري في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن وتقترب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى".وكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أكد أن التصريحات الأخيرة للدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، بشأن خيار استعادة الدولة الجنوبية، "ليست مجرد موقف سياسي عابر، بل هي إعادة تثبيت للمبدأ الجوهري الذي تأسس عليه المجلس الانتقالي، ويستند إلى إرادة شعب الجنوب".وقال صالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "الدكتور الخبجي أراد التأكيد للمجتمع الدولي أن الجنوب منفتح على أي مسارات سياسية تبنى على احترام حق شعبه في تقرير مصيره، لكنه في المقابل لن يقبل بأي حلول أو صيغ تنتقص من هذا الحق أو تلتف عليه".وأضاف صالح: "أي جهد أو مبادرة سياسية لا تتضمن معالجة عادلة لقضية الجنوب لن تحقق السلام، بل ستفتح الباب أمام تعقيدات جديدة، لأن تجاهل أصحاب الحق والفاعلين الحقيقيين على الأرض يعني صناعة صراع مستقبلي وليس تسوية مستدامة".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ اَذار 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.

