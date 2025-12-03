https://sarabic.ae/20251203/مكتب-نتنياهو-يعلن-مشاركة-إسرائيل-باجتماع-مع-جهات-حكومية-لبنانية-في-رأس-الناقورة-1107787801.html
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مشاركة تل أبيب في اجتماع مع جهات حكومية لبنانية في رأس الناقورة جنوبي لبنان، وفق تعبيره. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب نتنياهو أن نائب رئيس قسم السياسات الخارجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عقد اجتماعا في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، مع المستشارة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وممثلين لبنانيين.وأوضحت القناة أن "اجتماع رأس الناقورة، عُقد صباح اليوم، وتم في أجواء إيجابية واتُفق على صياغة أفكار تعزز التعاون الاقتصادي المحتمل مع لبنان"، على حد قولها.وأكد مكتب نتنياهو أن اللقاء عقد بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، باعتباره جزء من الحوار الأمني الجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه سيطلب "دعمًا أمريكيًا لفتح مسار تفاوضي بهذا الشأن".وقال سلام: "أكرر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها، وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد، وسأطرح ذلك على الأمريكيين"، بحسب ماذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.في المقابل، اتهم سلام إسرائيل بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أنها "تواصل البقاء في خمسة مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".وعن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، كشف سلام أن "لبنان يعمل مع فرنسا والسعودية، لعقد مؤتمر مانحين يدعم إعادة إعمار البلاد وتعافي الاقتصاد"، وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، بالقول: "لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب نتنياهو أن نائب رئيس قسم السياسات الخارجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عقد اجتماعا في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، مع المستشارة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وممثلين لبنانيين.
وأوضحت القناة أن "اجتماع رأس الناقورة، عُقد صباح اليوم، وتم في أجواء إيجابية واتُفق على صياغة أفكار تعزز التعاون الاقتصادي المحتمل مع لبنان"، على حد قولها.
وأكد مكتب نتنياهو أن اللقاء عقد بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، باعتباره جزء من الحوار الأمني الجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه سيطلب "دعمًا أمريكيًا لفتح مسار تفاوضي بهذا الشأن".
وقال سلام: "أكرر عرض لبنان
السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها، وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد، وسأطرح ذلك على الأمريكيين"، بحسب ماذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "خطة نزع السلاح جنوبي لبنان، تسير على المسار الصحيح، وأن الجيش اللبناني يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل"، مشددًا على أن "الجيش شدد السيطرة على طرق التهريب، خصوصًا على الحدود مع سوريا".
في المقابل، اتهم سلام إسرائيل
بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أنها "تواصل البقاء في خمسة مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".
وعن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، كشف سلام أن "لبنان يعمل مع فرنسا والسعودية، لعقد مؤتمر مانحين يدعم إعادة إعمار البلاد وتعافي الاقتصاد"، وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، بالقول: "لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.