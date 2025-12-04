عربي
إعلام أمريكي: بيسنت قد يصبح مستشارا اقتصاديا لترامب إلى جانب منصبه في الخزانة
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن مساعدي ومستشاري الرئيس ترامب يناقشون احتمال تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت مستشارًا اقتصاديًا أول في البيت الأبيض، إلى جانب مهامه الحالية، في حال قرر الرئيس اختيار كيفن هاسيت لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وأشارت الوكالة إلى أن المجلس الاقتصادي الوطني يتولى معالجة جميع القضايا الاقتصادية خارج البيت الأبيض، بما في ذلك الضرائب والرعاية الصحية والطاقة، كما يعمل منسقًا رئيسيًا لسياسات الحكومة الفدرالية في هذه المجالات.غير أن دور المجلس تقلص خلال الولاية الثانية لترامب، وأصبح أقل تركيزًا على صنع السياسات مقارنة بما كان عليه في عهد رؤساء سابقين.وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب تدرس 11 مرشحًا محتملًا ليحلوا محل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.وسبق أن وجَّه ترامب انتقادات متكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول بسبب ما وصفه ببطء خفض أسعار الفائدة، كما تحدَّث أكثر من مرة عن إمكانية إقالة رئيس البنك الفيدرالي.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد يُعيَّن مستشارًا اقتصاديًا للرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى منصبه الحالي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن مساعدي ومستشاري الرئيس ترامب يناقشون احتمال تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت مستشارًا اقتصاديًا أول في البيت الأبيض، إلى جانب مهامه الحالية، في حال قرر الرئيس اختيار كيفن هاسيت لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس الاقتصادي الوطني يتولى معالجة جميع القضايا الاقتصادية خارج البيت الأبيض، بما في ذلك الضرائب والرعاية الصحية والطاقة، كما يعمل منسقًا رئيسيًا لسياسات الحكومة الفدرالية في هذه المجالات.
غير أن دور المجلس تقلص خلال الولاية الثانية لترامب، وأصبح أقل تركيزًا على صنع السياسات مقارنة بما كان عليه في عهد رؤساء سابقين.
وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب تدرس 11 مرشحًا محتملًا ليحلوا محل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.
وسبق أن وجَّه ترامب انتقادات متكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول بسبب ما وصفه ببطء خفض أسعار الفائدة، كما تحدَّث أكثر من مرة عن إمكانية إقالة رئيس البنك الفيدرالي.
