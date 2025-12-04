https://sarabic.ae/20251204/إعلام-أمريكي-بيسنت-قد-يصبح-مستشارا-اقتصاديا-لترامب-إلى-جانب-منصبه-في-الخزانة-1107794845.html

إعلام أمريكي: بيسنت قد يصبح مستشارا اقتصاديا لترامب إلى جانب منصبه في الخزانة

إعلام أمريكي: بيسنت قد يصبح مستشارا اقتصاديا لترامب إلى جانب منصبه في الخزانة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد يُعيَّن مستشارًا اقتصاديًا للرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى منصبه الحالي. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T03:01+0000

2025-12-04T03:01+0000

2025-12-04T03:01+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

وزير الخزانة الأمريكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن مساعدي ومستشاري الرئيس ترامب يناقشون احتمال تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت مستشارًا اقتصاديًا أول في البيت الأبيض، إلى جانب مهامه الحالية، في حال قرر الرئيس اختيار كيفن هاسيت لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وأشارت الوكالة إلى أن المجلس الاقتصادي الوطني يتولى معالجة جميع القضايا الاقتصادية خارج البيت الأبيض، بما في ذلك الضرائب والرعاية الصحية والطاقة، كما يعمل منسقًا رئيسيًا لسياسات الحكومة الفدرالية في هذه المجالات.غير أن دور المجلس تقلص خلال الولاية الثانية لترامب، وأصبح أقل تركيزًا على صنع السياسات مقارنة بما كان عليه في عهد رؤساء سابقين.وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب تدرس 11 مرشحًا محتملًا ليحلوا محل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.وسبق أن وجَّه ترامب انتقادات متكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول بسبب ما وصفه ببطء خفض أسعار الفائدة، كما تحدَّث أكثر من مرة عن إمكانية إقالة رئيس البنك الفيدرالي.

https://sarabic.ae/20251123/وزير-الخزانة-الأمريكي-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-فاشلة-1107422897.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, وزير الخزانة الأمريكي