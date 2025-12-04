https://sarabic.ae/20251204/متى-يجب-أن-تعطي-طفلك-هاتفا-ذكيا؟-دراسة-تحدد-السن-المناسب-1107811311.html

متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب

متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب

سبوتنيك عربي

في وقت أصبح فيه الهاتف الذكي جزءا أساسيا من الحياة اليومية، تزداد المخاوف من تأثيره على الأجيال الصغيرة، التي تنمو في قلب هذا العالم الرقمي المتسارع. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T13:30+0000

2025-12-04T13:30+0000

2025-12-04T13:34+0000

راديو

مساحة حرة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107810744_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c950c9a95e205830dad7468a60a0a56e.png

متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب سبوتنيك عربي متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب

فقد كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "طب الأطفال" الأمريكية، عن نتائج مثيرة للقلق، تؤكد أن منح الأطفال هاتفا ذكيا قبل سن الـ12 قد يرتبط بارتفاع مخاطر صحية ونفسية مهمة، من بينها الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم.اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 10,500 طفل ضمن واحدة من أكبر الدراسات الأمريكية حول تطور أدمغة المراهقين، أشارت إلى أن توقيت حصول الطفل على الهاتف قد يلعب دورا محوريا في تشكيل صحته وسلوكه خلال سنوات النمو الحساسة.وأوضح أبو حسين أن "السماح للطفل بامتلاك هاتف ذكي ابتداء من سن الثانية عشرة قد يكون مقبولا إذا كان الهدف هو تيسير العملية التعليمية، خاصة مع اعتماد بعض المعلمين على مجموعات التواصل عبر التطبيقات المختلفة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاستخدام المفرط لتلك الأجهزة يحمل آثارا صحية سلبية، مثل إجهاد العين وانحناء الرقبة، نتيجة النظر المستمر إلى شاشة صغيرة.وأضاف أبو حسين أن البدائل الصحية أكثر أمانا، مثل متابعة البرامج التعليمية أو الترفيهية عبر شاشة التلفاز الكبيرة من مسافة مناسبة، أو إشراك الطفل في أنشطة رياضية واجتماعية ككرة القدم والسباحة وزيارات الأقارب، فضلا عن غرس عادة القراءة باستخدام الكتاب الورقي، لما لها من أثر تربوي وثقافي عميق.وأوضح هاشم أن تعرض الطفل في هذه المرحلة المبكرة للهواتف المحمولة، خاصة الهواتف الذكية، يخلق صداقات افتراضية غير حقيقية ويحرمه من الاحتكاك المباشر بالمجتمع، وهو ما يضعف قدرته على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة. وأضاف أن الاعتماد المفرط على الهواتف الذكية يضيع وقتا كبيرا من حياة الطفل، ويؤثر سلبا على التحصيل الدراسي، وعلى الوقت الذي يجب أن يقضيه مع أسرته، فضلا عن تأثيره على النوم والصحة العامة.كما حذر من المخاطر الصحية المرتبطة بالهواتف الذكية، مثل الإشعاعات والذبذبات الناتجة عن الاستخدام الطويل أو وضع الهاتف بجوار الرأس أثناء النوم أو أثناء الشحن، وهو ما قد يؤثر على القدرات العقلية للطفل. لذلك ينصح بترك مسافة لا تقل عن 40 سم بين الهاتف ورأس الطفل، وعدم وضعه تحت الوسادة أو بجواره أثناء النوم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

مساحة حرة, аудио