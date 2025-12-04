https://sarabic.ae/20251204/مكتب-نتنياهو-يعلن-عن-إجراء-وفد-إسرائيلي-محادثات-في-القاهرة-1107820780.html
مكتب نتنياهو يعلن عن إجراء وفد إسرائيلي محادثات في القاهرة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن تل أبيب أرسلت وفدًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع وسطاء،... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف البيان أن "الوفد، كان برئاسة غال هيرش، المسؤول الحكومي عن ملف الرهائن، وضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد، وأجرى محادثات لضمان العودة الفورية لآخر رفات الرهائن المختطفين".وختم البيان بالقول: "في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تركيز جهود مكثفة وفورية تؤدي إلى استكمال مهمة البحث عن الرهائن والمفقودين".ولم يذكر بيان مكتب نتنياهو ما إذا كان الوفد قد أنهى زيارته أم لا يزال في القاهرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الجثمان الذي أُعيد إلى تل أبيب يعود إلى رهينة تايلاندية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو، أن الجثمان الذي أعيد إلى إسرائيل أمس يعود إلى سوتيساك رينتالاك، وهو رهينة من تايلاند، إحدى آخر الرهينتين في قطاع غزة.وأكد المكتب أن "هناك رهينة واحدة لا يزال جثمانها محتجزا في غزة، وهي للرقيب أول ران غويلي".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الثلاثاء، أنه تلقى "عينات رفات" من مسلحين فلسطينيين في غزة، عن طريق الصليب الأحمر، ونشر مكتب نتنياهو، أن بلاده تسلمت من الصليب الأحمر عينات، يعتقد أنها رفات لإحدى الرهينتين المتبقيين.وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل، التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
