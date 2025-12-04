https://sarabic.ae/20251204/وزير-الخارجية-المصري-يكشف-عما-إذا-كان-متخوفا-من-فشل-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1107818888.html

وزير الخارجية المصري يكشف عما إذا كان متخوفا من فشل "خطة ترامب" بشأن غزة

وزير الخارجية المصري يكشف عما إذا كان متخوفا من فشل "خطة ترامب" بشأن غزة

رد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عما إذا كان لديه مخاوف من فشل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين حركة حماس... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي في لقاء مع مجلة "الأهرام العربي" المصرية: "ليس هناك بديل لخطة ترامب، الخطة تم وضعها لكي تنجح، والضمان الوحيد لهذا النجاح هو استمرار انخراط الرئيس ترامب نفسه والإدارة الأمريكية في هذا الأمر، لأن أمريكا هي القوة الوحيدة القادرة على فرض هذا الأمر والتأثير على الموقف الإسرائيلي ووقف إطلاق النار والعمل على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية".وأوضح الوزير المصري أن "هناك أفكارا للتعامل مع مسألة سلاح حركة حماس الفلسطينية ضمن إطار فلسطيني وعربي هادئ وحكيم"، لافتًا إلى أن "الخطة حصلت على موافقة جميع الأطراف بما في ذلك "حماس"، مع التأكيد على "المضي تدريجيا نحو نشر السلطة الفلسطينية في غزة وربطها بشكل كامل بالضفة، مع جعل الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن الأمن في القطاع".أما بخصوص تشكيل حكومة من التكنوقراط في غزة، فأكد عبد العاطي أن "هذه الفكرة قيد التنفيذ، مع تجميع مجموعة من الأسماء والتشاور مع الأطراف المعنية لتولي اللجنة الإدارية مهام تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين على الأرض".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

