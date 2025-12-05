عربي
https://sarabic.ae/20251205/إعلام-تجدد-الاشتباكات-على-الحدود-بين-باكستان-وأفغانستان-1107868016.html
متحدث طالبان: تجدد الاشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
متحدث طالبان: تجدد الاشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات بين قوات أفغانية وباكستانية عند معبر سبين بولداك الحدودي في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، وقالت وسائل إعلام أفغانية إن المواجهات بدأت عقب إلقاء... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T21:47+0000
2025-12-05T21:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107090527_0:0:1367:770_1920x0_80_0_0_7a324e1b5c4602213289a23abf1bd274.jpg
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، على موقع "إكس": "للأسف، شن الجانب الباكستاني مساء اليوم هجمات جديدة باتجاه أفغانستان ما دفع قوات الإمارة الإسلامية للرد".وذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن إطلاق النار تسبب في مغادرة السكان المحليين من المنطقة المحيطة.ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول باكستاني قوله إن هناك إطلاق نار وقع عبر الحدود مع أفغانستان دون ورود تقارير عن خسائر بشرية.يأتي ذلك في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.
https://sarabic.ae/20251128/باكستان-وجود-الإرهابيين-تحت-رعاية-طالبان-يثير-قلقنا-البالغ-1107585702.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107090527_152:0:1367:911_1920x0_80_0_0_42aa7471f5dd63fb4cdbc1557e777a8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان

متحدث طالبان: تجدد الاشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان

21:47 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 21:57 GMT 05.12.2025)
© AP Photo / Ahsan Shahzadجنود يحيطون بمبنى متضرر في كلية عسكرية بهجوم مسلحين في وانا، جنوب وزيرستان شمال غرب باكستان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
جنود يحيطون بمبنى متضرر في كلية عسكرية بهجوم مسلحين في وانا، جنوب وزيرستان شمال غرب باكستان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Ahsan Shahzad
تابعنا عبر
اندلعت اشتباكات بين قوات أفغانية وباكستانية عند معبر سبين بولداك الحدودي في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، وقالت وسائل إعلام أفغانية إن المواجهات بدأت عقب إلقاء القوات الباكستانية قنبلة يدوية على قوات أفغانية.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، على موقع "إكس": "للأسف، شن الجانب الباكستاني مساء اليوم هجمات جديدة باتجاه أفغانستان ما دفع قوات الإمارة الإسلامية للرد".
وذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن إطلاق النار تسبب في مغادرة السكان المحليين من المنطقة المحيطة.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول باكستاني قوله إن هناك إطلاق نار وقع عبر الحدود مع أفغانستان دون ورود تقارير عن خسائر بشرية.
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
باكستان: وجود الإرهابيين تحت رعاية "طالبان" يثير قلقنا البالغ
28 نوفمبر, 11:19 GMT
يأتي ذلك في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.
