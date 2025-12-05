https://sarabic.ae/20251205/إعلام-تجدد-الاشتباكات-على-الحدود-بين-باكستان-وأفغانستان-1107868016.html
متحدث طالبان: تجدد الاشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
متحدث طالبان: تجدد الاشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اندلعت اشتباكات بين قوات أفغانية وباكستانية عند معبر سبين بولداك الحدودي في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، وقالت وسائل إعلام أفغانية إن المواجهات بدأت عقب إلقاء...
متحدث طالبان: تجدد الاشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
21:47 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 21:57 GMT 05.12.2025)
اندلعت اشتباكات بين قوات أفغانية وباكستانية عند معبر سبين بولداك الحدودي في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، وقالت وسائل إعلام أفغانية إن المواجهات بدأت عقب إلقاء القوات الباكستانية قنبلة يدوية على قوات أفغانية.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية
، اليوم الجمعة، على موقع "إكس": "للأسف، شن الجانب الباكستاني مساء اليوم هجمات جديدة باتجاه أفغانستان ما دفع قوات الإمارة الإسلامية للرد".
وذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن إطلاق النار تسبب في مغادرة السكان المحليين من المنطقة المحيطة.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول باكستاني
قوله إن هناك إطلاق نار وقع عبر الحدود مع أفغانستان دون ورود تقارير عن خسائر بشرية.
يأتي ذلك في سياق التوترات المستمرة
على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.