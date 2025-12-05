بعد تضارب الأنباء.. قوات "أبو شباب" تكشف كيف قتل قائدها في غزة

عربي
بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
كشفت "القوات الشعبية" التي كان يتزعمها ياسر أبو شباب، في جنوب قطاع غزة، أن الأخير "قتل بعدما أصيب بعيار ناري خلال فض نزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة".
وأكدت "القوات الشعبية" في بيان لها على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عدم صحة الأنباء المتداولة حول مقتله على يد عناصر من حركة "حماس" في غزة.
توعدت "ميليشيات أبو شباب" في بيانها بـ"القضاء على آخر إرهابي على تراب غزة وبناء مستقبل مشرق وآمن لسكان القطاع"، وفق تعبيرها، حيث نشرت "القوات الشعبية" مشهدا لتشييع أبو شباب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، أمس الخميس، بمقتل ياسر أبو شباب، الذي يقود "جماعة مسلحة" في رفح جنوبي القطاع، على يد مسلحين مجهولين، حيث ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه "تم اغتيال ياسر أبو شَباب، قائد الميليشيا الغزية في شرق رفح".
ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن "أبو شباب تعاون خلال الأشهر الماضية مع إسرائيل وكان يقود تنظيما يعرف باسم القوات الشعبية، قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين".
وكان غسان دهيني، نائب ياسر أبو شباب قائد ما يعرف بـ"القوات الشعبية" في رفح، قد أكد أن مجموعته تمتلك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تتمحور حول مواصلة التصعيد ضد حركة "حماس".
وأوضح أن نشاط الميليشيا خلال الأيام الأخيرة تركز على تنفيذ عمليات تستهدف عناصر الحركة، في إطار ما وصفه بـ"جهود لاستعادة الأمن وحماية المدنيين في قطاع غزة"، وفق ما نقل موقع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، مشددا على ما وصفه بـ"أهمية ملاحقة المجرمين، وحماية ممتلكات سكان قطاع غزة"، مؤكداً أن هدفهم هو "القضاء على هذه العناصر لضمان أمن المدنيين".
وكان أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، قد قال إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى ميليشيات إجرامية في غزة"، مضيفا: "هذه الخطوة جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأكد ليبرمان أن "العملية لم يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة، لكنه أكد أن رئيس جهاز الشاباك كان على علم بها"، مضيفا: "لم يعرف ما إذا كان رئيس الأركان مطّلعا على الأمر، فنحن نتحدث عمن يعادل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في غزة".
وحذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، من أن الأسلحة التي تم إرسالها إلى غزة قد تستخدم ضد إسرائيل، مضيفا: "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلينا، وليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد رد مكتب نتنياهو على تلك التصريحات ببيان، أكد فيه أن "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة، بناء على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية".
