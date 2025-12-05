https://sarabic.ae/20251205/قائد-القوات-البحرية-الإيرانية-المعدات-المستخدمة-في-العمليات-والمناورات-محلية-بالكامل-1107847765.html

قائد القوات البحرية الإيرانية: المعدات المستخدمة في العمليات والمناورات محلية بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، جاءت في كلمة له خلال مراسم إحياء يوم الطالب والذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس جامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية في نوشهر.قال: "إن النجاحات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة، من وجود سرب البحرية 86 في المحيطات إلى تحقيق الإنجازات الدولية، هي نتيجة تثقيف الشباب الذين يجلسون في الصف الأمامي من الجامعة اليوم والذين سيتحملون العبء الثقيل لمستقبل القوات البحرية".وأضاف القائد العسكري الإيراني: "إن هذه المكانة المرموقة هي ثمرة جهود 45 عاما من القوات البحرية المخلصة والمتخصصة والمضحية، بالإضافة إلى الدماء الطاهرة لشهداء 28 نوفمبر وجميع شهداء البحر".وأضاف الأدميرال شهرام إيراني أن المعدات المستخدمة في العمليات والمناورات إيرانية بالكامل، وهذا شرف كبير للبلاد، منوها إلى عمليات المرافقة البحرية الناجحة على مر السنين.وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن "السيادة البحرية الإيرانية تمتد اليوم من مضيق هرمز إلى أعماق المحيطات، وسيصبح هذا المسار أكثر ازدهارا بجهود شباب هذه الجامعة".في السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، الخميس الماضي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا بشجاعة رجالها في حماية الاستقلال والأمن البحري للبلاد.جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن "هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية"، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وشدد على أن القوات البحرية للجيش لا يقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.

