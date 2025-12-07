https://sarabic.ae/20251207/مصر-وقطر-تشكيل-سريع-لقوة-الاستقرار-الدولية-في-غزة-وانطلاق-مؤتمر-العهد-للقدس-بمشاركة-30-دولة-1107911517.html

مصر وقطر: تشكيل سريع لقوة الاستقرار الدولية في غزة.. وانطلاق مؤتمر "العهد للقدس" بمشاركة 30 دولة

استقبل رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، على هامش منتدى الدوحة، وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ثنائي مطوّل

ووفقا للخارجية المصرية، أكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع أي خروقات.كما أكد وزيرا خارجية مصر وقطر، سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها، وشددا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "دولة قطر وتركيا ومصر إلى جانب الولايات المتحدة يواصلون التفاوض المكثف لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في غزة".من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "أولويات مصر الآن تركز على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال السريع للمرحلة الثانية"، وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك الاتفاق يوميا، متذرعة بأن الجانب الآخر هو المخالف، مطالبا بنشر مراقبين دوليين لضبط الوضع، وأكد أن نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة يجب أن يتم فورا.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "رغم ذلك، فهناك غموض يكتنف مهمة هذه القوة، وطبيعة عملها؛ هل هي قوة حفظ سلام أم قوة إنفاذ قانون أم قوة متعددة الجنسيات كقوة الأيساف؟"، مشيرا إلى أن "مسألة نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية بالقوة من خلال قوة الاستقرار فهو أمر يهدد وجود هذه القوة واستمرارها، لأن نزع السلاح لن يكون بالقوة، وإنما بالتفاوض".انطلاق مؤتمر "العهد للقدس" بمشاركة شخصيات من 30 دولة.. ومشعل يطرح خارطة طريق من 10 بنودانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "مؤتمر العهد للقدس"، بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية وعالمية من أكثر من 30 دولة، في إطار حراك شعبي موسّع لنصرة القدس وفلسطين.ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بهدف تجديد موقف الإجماع الشعبي العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والعزل السياسي للمقاومة الفلسطينية.​ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل محاولات تقودها الولايات المتحدة لتمرير ما يُعرف بـ"صفقة القرن" والمبادرات الهادفة إلى عزل المقاومة الفلسطينية، وتوسيع اتفاقات التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.من جانبه، أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، أن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام "لحظة تحمل مسؤولية تاريخية"، لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "طروحات خالد مشعل طروحات نظرية أو إطار عمل ليس بالضرورة أن يُنفذ، فهي رؤية يقدمها مشعل لإيضاح موقف حركة "حماس" من القضايا الراهنة، مثل تسليم سلاحها مثلا، والاستمرار على نهج المقاومة، وغيره".صفقة مركبات تكتيكية أمريكية للجيش اللبناني بقيمة 90 مليون دولارأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان تشمل مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "إم 1085 إيه 2″ حمولة 5 أطنان، و"إم 1078 إيه 2" حمولة 2.5 طن، إلى جانب معدات وخدمات لوجستية، بتكلفة تقديرية تبلغ 90.5 مليون دولار.وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (دي إس سي إيه) أنها أبلغت الكونغرس بالشهادة المطلوبة لإتمام الصفقة، وفق بيان رسمي.وتتضمن الصفقة أيضا قطع غيار، ووثائق فنية، وتدريبا للأفراد، معدات تدريب، ودعما تقنيا ولوجستيا، إضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالبرنامج.وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التصدي للهجمات على محيط المنشآت وتطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.قال الخبير العسكري والاستراتيجي، هشام جابر، إن "المساعدة العسكرية الأميركية المقررة للجيش اللبناني بقيمة 90 مليون دولار ليست صفقة جديدة أو استثنائية، بل تأتي ضمن المساعدات السنوية المعتادة التي تُدرج مسبقا في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية"، موضحا أن "هذه المساعدات تتراوح عادة بين 120 و200 مليون دولار سنويا، وتشمل تجهيزات خفيفة ومركبات تكتيكية وخدمات لوجستية، وليست أسلحة نوعية أو استراتيجية".وأضاف أن "لبنان ممنوع بقرار أمريكي إسرائيلي من امتلاك أسلحة دفاع جوي أو طائرات حربية أو رادارات متطورة، وهو ما يجعل هذه المساعدات غير مقلقة لإسرائيل، بل على العكس، قد تُستخدم لتعزيز قدرات الجيش في الداخل".الحرس الثوري الإيراني يؤكد نجاح مناورة "اقتدار" واختبار صاروخ يتجاوز مداه طول الخليجأعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن المناورة الأخيرة "اقتدار" شهدت إطلاق صاروخ محلي الصنع يفوق مداه طول الخليج البالغ 1375 كيلومترا، مؤكدا أنه يتمتع بقدرات خاصة أبرزها إمكانية تلقي الأوامر بعد الإطلاق.وأوضح تنكسيري، في تصريحات أن المناورة التي جرت في الخليج وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عُمان حققت أهدافها بالكامل، وتم خلالها عرض جزء من قدرات القوة البحرية، بما في ذلك منظومات صاروخية دفاعية وصواريخ سطح – سطح، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد "عالي الدقة" رفض الكشف عن اسمه.وأضاف أن جميع الأسلحة المستخدمة كانت محلية الصنع، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت في السابق من الاقتراب من حاملات وسفن أمريكية ووضع علامات عليها "من دون أن تلاحظ"، على حد قوله، مؤكدا أن الطائرات المسيّرة الإيرانية ترصد باستمرار حركة حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، وأن "السيطرة والمراقبة في الخليج كاملة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العقوبات لم تمنع إيران من تعزيز موقعها الدولي، إذ أصبحت عضوا في مجموعة "بريكس"، ولديها ظهير جيد جدا مع روسيا والصين ودول أخرى خارج المعسكر الغربي"، مؤكدا أن "إيران صمدت لأكثر من 40 عاما أمام العقوبات، وما زال نظامها قائما".مبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يقول إن القضايا العالقة بين واشنطن وأنقرة قد تحل خلال أشهرأكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، توم براك، أن معظم القضايا الهامة الخاضعة للنقاش بين الولايات المتحدة وتركيا قد يتم حلها خلال بضعة أشعر.وأضاف براك في مؤتمر نظمه معهد "ميلكن" في الإمارات أنه بالنسبة للقضايا التي لا تزال قيد التفاوض، واثق من أنها ستحل خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة وستنتقل العلاقات إلى المرحلة التالية .وتحدث براك عن العمليات السياسية في المنطقة والعالم وعن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، مذكرا بـ"الصداقة" بين ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا إن الزعيمين أقاما هذه الرابطة من خلال "علاقات استثنائية".وقال براك إن تركيا هي أكبر حليف لنا في "الناتو" بعد الاتحاد الأوروبي، وهذا صحيح. ورغم ذلك، فإن أنقرة "لا تحظى باحترام كبير" من قبل أوروبا ولا ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وأشار كاتب أوغلو في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك قضايا تتعلق بنفوذ تركيا في دول الجوار مثل سوريا والعراق وأذربيجان"، لافتا إلى أن "تصريحات براك أشارت إلى ذلك حين قال إن بعض الملفات حُلّت والبعض الآخر لم يحل".

