مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الخليل

قتل شابان فلسطينيان، بعد أن أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على مركبتهما في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل الفلسطينية، بزعم تنفيذهما عملية دهس. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن العملية أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة إصابته.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الجيش منعت طواقمه من الوصول إلى السيارة التي أطلق عليها النار.من جهتها، قالت حركة حماس: "إن عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم السبت بالقرب من باب الزاوية في مدينة الخليل، تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية، جرّاء استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا."وأضافت حماس في بيان لها: "إن استمرار الاحتلال الصهيوني المجرم في ممارساته القمعية، واعتداءاته المتواصلة على المواطنين، وتدنيسه للمقدسات، ومحاولاته للضمّ والتهجير، لن تجلب له إلا مزيداً من المواجهة والضربات"، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة".وأوضح مكتبه لوكالة أنباء غربية أن المقصود بـ"الدولة" هو "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

