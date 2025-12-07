عربي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الخليل
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن العملية أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة إصابته.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الجيش منعت طواقمه من الوصول إلى السيارة التي أطلق عليها النار.من جهتها، قالت حركة حماس: "إن عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم السبت بالقرب من باب الزاوية في مدينة الخليل، تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية، جرّاء استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا."وأضافت حماس في بيان لها: "إن استمرار الاحتلال الصهيوني المجرم في ممارساته القمعية، واعتداءاته المتواصلة على المواطنين، وتدنيسه للمقدسات، ومحاولاته للضمّ والتهجير، لن تجلب له إلا مزيداً من المواجهة والضربات"، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة".وأوضح مكتبه لوكالة أنباء غربية أن المقصود بـ"الدولة" هو "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الخليل

قتل شابان فلسطينيان، بعد أن أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على مركبتهما في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل الفلسطينية، بزعم تنفيذهما عملية دهس.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن العملية أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة إصابته.
وقالت مصادر محلية إن "قوات الجيش الإسرائيلي فتحت النار مباشرة تجاه مركبة كان يستقلها شابان، ما أدى إلى استشهادهما على الفور، فيما أغلق الجنود المنطقة ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
"حماس": نقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أمس, 21:45 GMT
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الجيش منعت طواقمه من الوصول إلى السيارة التي أطلق عليها النار.
وفي أعقاب الحادث، شددت قوات الجيش الاسرائيلي من إجراءاتها العسكرية، حيث أغلقت المداخل الشمالية لمدينة الخليل بالبوابات الحديدية والحواجز والمكعبات الإسمنتية، بما يشمل مداخل رأس الجورة، فرش الهوى، حلحول، النبي يونس، والحواور، وسط انتشار مكثف للدوريات العسكرية.
من جهتها، قالت حركة حماس: "إن عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم السبت بالقرب من باب الزاوية في مدينة الخليل، تعبير عن الغضب المتصاعد في الضفة الغربية، جرّاء استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا."
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
فيدان يكشف عن تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
أمس, 08:36 GMT
وأضافت حماس في بيان لها: "إن استمرار الاحتلال الصهيوني المجرم في ممارساته القمعية، واعتداءاته المتواصلة على المواطنين، وتدنيسه للمقدسات، ومحاولاته للضمّ والتهجير، لن تجلب له إلا مزيداً من المواجهة والضربات"، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، أمس السبت، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها إلى "الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلاً، بشرط انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة".
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
إعلام: "حماس" تعلن موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة
5 ديسمبر, 12:26 GMT
وأوضح مكتبه لوكالة أنباء غربية أن المقصود بـ"الدولة" هو "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".
وأكد الحية أن موضوع السلاح ما زال قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مشيراً إلى أن "الاتفاق لا يزال في بدايته"، مضيفاً أن الحركة تقبل نشر قوات أممية "كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
"حماس" تعلق على تقارير أمريكية بشأن تدهور ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
4 ديسمبر, 18:41 GMT
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
