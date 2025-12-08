https://sarabic.ae/20251208/8-دول-تقود-المنطقة-العربية-في-تصنيع-معدات-الطاقة-المتجددة-1107924687.html
8 دول تقود المنطقة العربية في تصنيع معدات الطاقة المتجددة
يشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورا متسارعا وملحوظا خلال السنوات الأخيرة. 08.12.2025
وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الاثنين، أن الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد تتجه إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.ويعود الهدف من وراء هذا التوجه إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أمن الإمدادات مع العمل على تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية.وارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030، بحسب المنصة.وباتت الحاجة ملحة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ليبرز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحول الطاقوي.وتعد الأردن من أوائل الدول العربية التي دخلت مضمار التصنيع عبر شركة "فيلادلفيا للطاقة الشمسية"، التي تأسست عام 2007 وتنتج 500 ميغاواط سنويًا.ودخلت السعودية مبكرا في مجال تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية، بعدما أنشأت مصنع "مصدر" في تبوك، بطاقة 1.2 غيغاواط سنويا، إلى جانب مصنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذي ينتج نحو 35 ألف لوح شمسي سنويًا.ويعزز المغرب مكانته في تصنيع معدات الطاقة المتجددة عبر مصانع متخصصة، أبرزها مصنع "سيمنس جاميسا" في طنجة، لإنتاج شفرات توربينات الرياح، ومصنع "Aeolon" الصيني في الناظور باستثمار 245 مليون دولار.فيما تجمع الإمارات بين التوسع في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين، حيث تعتبر من أكثر الدول ديناميكية في قطاع الطاقة، في وقت افتتحت تونس شركة "ألفانيس" وحدة جديدة رفعت الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية من 150 إلى 750 ميغاواط.وأطلقت سلطنة عمان شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفا و250 مترا مربعا، فيما شهدت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في تصنيع معدات الطاقة، وهو ما ينطبق على الجزائر أيضا.
