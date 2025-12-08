8 دول تقود المنطقة العربية في تصنيع معدات الطاقة المتجددة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
8 دول تقود المنطقة العربية في تصنيع معدات الطاقة المتجددة
وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الاثنين، أن الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد تتجه إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.ويعود الهدف من وراء هذا التوجه إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أمن الإمدادات مع العمل على تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية.وارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030، بحسب المنصة.وباتت الحاجة ملحة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ليبرز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحول الطاقوي.وتعد الأردن من أوائل الدول العربية التي دخلت مضمار التصنيع عبر شركة "فيلادلفيا للطاقة الشمسية"، التي تأسست عام 2007 وتنتج 500 ميغاواط سنويًا.ودخلت السعودية مبكرا في مجال تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية، بعدما أنشأت مصنع "مصدر" في تبوك، بطاقة 1.2 غيغاواط سنويا، إلى جانب مصنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذي ينتج نحو 35 ألف لوح شمسي سنويًا.ويعزز المغرب مكانته في تصنيع معدات الطاقة المتجددة عبر مصانع متخصصة، أبرزها مصنع "سيمنس جاميسا" في طنجة، لإنتاج شفرات توربينات الرياح، ومصنع "Aeolon" الصيني في الناظور باستثمار 245 مليون دولار.فيما تجمع الإمارات بين التوسع في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين، حيث تعتبر من أكثر الدول ديناميكية في قطاع الطاقة، في وقت افتتحت تونس شركة "ألفانيس" وحدة جديدة رفعت الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية من 150 إلى 750 ميغاواط.وأطلقت سلطنة عمان شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفا و250 مترا مربعا، فيما شهدت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في تصنيع معدات الطاقة، وهو ما ينطبق على الجزائر أيضا.
8 دول تقود المنطقة العربية في تصنيع معدات الطاقة المتجددة

07:38 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn الطاقة المتجددة
 الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
يشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورا متسارعا وملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الاثنين، أن الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد تتجه إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويعود الهدف من وراء هذا التوجه إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أمن الإمدادات مع العمل على تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية.
مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
دولة عربية تضع حجر الأساس لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم
24 أكتوبر, 12:29 GMT
وارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030، بحسب المنصة.
وباتت الحاجة ملحة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ليبرز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحول الطاقوي.
وهناك 8 دول عربية تقوم بتصنيع معدات الطاقة المتجددة، من بينها الأردن والسعودية والمغرب والإمارات وتونس وعمان ومصر والجزائر.
وتعد الأردن من أوائل الدول العربية التي دخلت مضمار التصنيع عبر شركة "فيلادلفيا للطاقة الشمسية"، التي تأسست عام 2007 وتنتج 500 ميغاواط سنويًا.
ودخلت السعودية مبكرا في مجال تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية، بعدما أنشأت مصنع "مصدر" في تبوك، بطاقة 1.2 غيغاواط سنويا، إلى جانب مصنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذي ينتج نحو 35 ألف لوح شمسي سنويًا.
ويعزز المغرب مكانته في تصنيع معدات الطاقة المتجددة عبر مصانع متخصصة، أبرزها مصنع "سيمنس جاميسا" في طنجة، لإنتاج شفرات توربينات الرياح، ومصنع "Aeolon" الصيني في الناظور باستثمار 245 مليون دولار.
فيما تجمع الإمارات بين التوسع في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين، حيث تعتبر من أكثر الدول ديناميكية في قطاع الطاقة، في وقت افتتحت تونس شركة "ألفانيس" وحدة جديدة رفعت الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية من 150 إلى 750 ميغاواط.
وأطلقت سلطنة عمان شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفا و250 مترا مربعا، فيما شهدت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في تصنيع معدات الطاقة، وهو ما ينطبق على الجزائر أيضا.
