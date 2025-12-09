https://sarabic.ae/20251209/إعلام-سوري-إصابة-3-مواطنين-برصاص-قوات-إسرائيلية-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1107975954.html
إعلام سوري: إصابة 3 مواطنين برصاص قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.
وجاء في تلك الوسائل: "إصابة 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، وهم محمد أحمد الدباك وعبد الناصر محمد البكر وباسل كاسم الخطيب".وقال نتنياهو، في تصريحات له: "سنظل مسيطرين على مواقعنا في سوريا".وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.
وجاء في تلك الوسائل: "إصابة 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية
في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، وهم محمد أحمد الدباك وعبد الناصر محمد البكر وباسل كاسم الخطيب".
وأشارت تلك الوسائل إلى أن "القوات الإسرائيلية استخدمت عدة آليات عسكرية وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية".
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز.
وقال نتنياهو، في تصريحات له: "سنظل مسيطرين على مواقعنا في سوريا".
وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب القوات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الممارسات العدوانية.
وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا
، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.