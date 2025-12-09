https://sarabic.ae/20251209/إعلام-سوري-إصابة-3-مواطنين-برصاص-قوات-إسرائيلية-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1107975954.html

إعلام سوري: إصابة 3 مواطنين برصاص قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

جنوب سوريا

أخبار سوريا اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وجاء في تلك الوسائل: "إصابة 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، وهم محمد أحمد الدباك وعبد الناصر محمد البكر وباسل كاسم الخطيب".وقال نتنياهو، في تصريحات له: "سنظل مسيطرين على مواقعنا في سوريا".وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

جنوب سوريا

