إعلام: قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق

أكدت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، سقوط قذائف "مجهولة المصدر" في محيط مطار المزة بالعاصمة السورية دمشق. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، إن قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة بالعاصمة دمشق، وسمع دوي انفجار ويجري التحقق من طبيعته.فيما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وذكرت أنه يجري التحقق من طبيعته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف.ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 أشخاص برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. وجاء في تلك الوسائل: "إصابة 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، وهم محمد أحمد الدباك وعبد الناصر محمد البكر وباسل كاسم الخطيب".وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‌‏نتنياهو، في وقت سابق، عن أمله في "التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز".وقال نتنياهو، في تصريحات له: "سنظل مسيطرين على مواقعنا في سوريا".وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

