قانون يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف في 150 دولة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251209/قانون-يشرح-تحطم-الأشياء-وسور-أخضر-عظيم-يغير-خريطة-المياه-وبرمجية-إسرائيلية-تخترق-هواتف-في-150-دولة-1107985958.html
قانون يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف في 150 دولة
قانون يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف في 150 دولة
سبوتنيك عربي
قانون "العشوائية القصوى" يشرح كيف تتحطم الأشياء المكسورة، ويضع معادلة لتوزيع أحجام الشظايا المختلفة عند انكسار جسم ما، و 66 مليار شجرة في سور أخضر عظيم في... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
قانون يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف في 150 دولة
14:33 GMT 09.12.2025

قانون "العشوائية القصوى" يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
قانون "العشوائية القصوى" يشرح كيف تتحطم الأشياء المكسورة، ويضع معادلة لتوزيع أحجام الشظايا المختلفة عند انكسار جسم ما، و 66 مليار شجرة في سور أخضر عظيم في الصين غيرت ملامح خريطة توزيع المياه في البلد الشاسع، وتحذير أطلقته شركات الهواتف الكبرى من برمجية إسرائيلية اخترقت هواتف في 150 دولة من بينها مصر والسعودية.
توصل علماء الفيزياء إلى معادلة رياضية تشرح كيفية تحطم الأشياء المكسورة وفق قانون "العشوائية القصوى"، وقال الفيزيائي في جامعة إيكس-مرسيليا في فرنسا، إيمانويل فيليرمو، إن كل شيء تقريبا على الأرض يتحطم يتبع مبادئ معينة للعشوائية والفوضى، ووضع معادلة رياضية تشرح "توزيع أحجام الشظايا المختلفة عند انكسار جسم ما".
ينطبق هذا التوزيع للشظايا على كل شيء تقريبا على الأرض من المواد الصلبة مثل الزجاج والمعكرونة إلى فقاعات الغاز، كلها تتحطم بطرق متشابهة، وأظهرت أن توزيع حجم الشظايا الناتجة يبدو ثابتا بغض النظر عن المادة المصنوعة منها.
واستخرج الباحث معادلة رياضية تصف نمط أحجام الشظايا من أي جسم محطم. ثم قام بالتحقق من صحة المعادلة وتطابقت جميعها مع توزيع الحجم المتوقع.
تسببت زراعة 66 مليار شجرة بتغيير خريطة المياه في الصين، وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن مساعي الصين لوقف تدهور الأراضي وتغير المناخ من خلال زراعة الأشجار، أدت إلى تحويل توزيعات المياه في جميع أنحاء البلاد بطرق هائلة وغير متوقعة، وغير متناسبة أحيانا.
وتشير الدراسة إلى أن التغيرات في الغطاء النباتي بين عامي 2001 و2020، أدى إلى انخفاض كمية المياه العذبة المتاحة للبشر والنظم البيئية في منطقة الرياح الموسمية الشرقية، شرقي وجنوب شرقي البلاد، وفي المنطقة القاحلة الشمالية الغربية شمال غربي البلاد التي تشكل نحو 74% من مساحة اليابسة في الصين، كما أعاد توزيع المياه في هضبة اللوس، وسط البلاد.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، دكتور نادر نور الدين، إن "زراعة الأشجار من أقوى الأدوات لمواجهة تغير المناخ، حيث تقلل درجة الحرارة المحلية بمعدل يصل إلى 5 درجات مئوية، وتمتص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، وتزيد الرطوبة الجوية مما يحفز سقوط الأمطار التصاعدية، التي تتكون من النتح وتسقط في نفس المنطقة أو تنتقل عبر الرياح الموسمية إلى مناطق أخرى".

وأوضح نور الدين أنه "في المناطق الرطبة أو قرب المجاري المائية، تسحب الأشجار المياه الزائدة والراشحه، مما يؤدي إلى تحسن تهوية التربة ومنع اختناق الجذور، لكن في المناطق الجافة والبعيدة عن مصادر المياه المتجددة، تسحب الأشجار من المخزون الجوفي غير المتجدد، مما يخفض منسوب المياه الجوفية وقد يؤدي إلى جفاف دائم ، وهو ما حدث فعليا في شمال غرب الصين".

وأكد الخبير أنه "يتعين قبل حساب كمية الرشح والنشع من الأجسام المائية المجاورة أي مشروع تشجير ضخم والتي تمثل نسبة 20-25% من المياه المنقولة كذلك تقدير مخزون المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتحديد عدد الأشجار المسموح به بدقة حتى لا يُستنزف المخزون، وقد أجرت مصر على سبيل المثال دراسة مهمة لهذه العوامل قبل مشروع استصلاح شرق العوينات بزراعة 250 ألف فدان لمدة 200 سنة"، مشيرا إلى أن "الزراعة بوعي علمي يمكن أن تتحول إلى استثمار بيئي مستدام يحسن المناخ، ويزيد الأمطار، ويحافظ على الموارد المائية بدلا من استنزافها".

أرسلت كل من "غوغل" و"آبل" تنبيها لمستخدميهم حول العالم بسبب تهديد سيبراني ضد هواتفهم، من برمجية إسرائيلية تخترق الهواتف في أكثر من 150 دولة بينها مصر والسعودية.
وقالت وسائل إعلام عربية إن تحذير الشركتين جاء عقب نشر تحقيق مشترك من قبل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وموقع الأخبار اليوناني "إنسايد ستوري"، وموقع التكنولوجيا السويسري "إنسايد تيك" ومنظمة العفو الدولية، وأوضح أن الاختراق يتم عبر إرسال رابط إلى المستخدمين يحتوي على البرمجية الخاصة بشركة " إنتليكسا" (Intellexa) الإسرائيلية الخاضعة لمجموعة من العقوبات الأمريكية.
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
