قانون يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف في 150 دولة

قانون يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف في 150 دولة

قانون "العشوائية القصوى" يشرح كيف تتحطم الأشياء المكسورة، ويضع معادلة لتوزيع أحجام الشظايا المختلفة عند انكسار جسم ما، و 66 مليار شجرة في سور أخضر عظيم في... 09.12.2025

قانون "العشوائية القصوى" يشرح تحطم الأشياء وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة

توصل علماء الفيزياء إلى معادلة رياضية تشرح كيفية تحطم الأشياء المكسورة وفق قانون "العشوائية القصوى"، وقال الفيزيائي في جامعة إيكس-مرسيليا في فرنسا، إيمانويل فيليرمو، إن كل شيء تقريبا على الأرض يتحطم يتبع مبادئ معينة للعشوائية والفوضى، ووضع معادلة رياضية تشرح "توزيع أحجام الشظايا المختلفة عند انكسار جسم ما".ينطبق هذا التوزيع للشظايا على كل شيء تقريبا على الأرض من المواد الصلبة مثل الزجاج والمعكرونة إلى فقاعات الغاز، كلها تتحطم بطرق متشابهة، وأظهرت أن توزيع حجم الشظايا الناتجة يبدو ثابتا بغض النظر عن المادة المصنوعة منها.واستخرج الباحث معادلة رياضية تصف نمط أحجام الشظايا من أي جسم محطم. ثم قام بالتحقق من صحة المعادلة وتطابقت جميعها مع توزيع الحجم المتوقع.تسببت زراعة 66 مليار شجرة بتغيير خريطة المياه في الصين، وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن مساعي الصين لوقف تدهور الأراضي وتغير المناخ من خلال زراعة الأشجار، أدت إلى تحويل توزيعات المياه في جميع أنحاء البلاد بطرق هائلة وغير متوقعة، وغير متناسبة أحيانا.وتشير الدراسة إلى أن التغيرات في الغطاء النباتي بين عامي 2001 و2020، أدى إلى انخفاض كمية المياه العذبة المتاحة للبشر والنظم البيئية في منطقة الرياح الموسمية الشرقية، شرقي وجنوب شرقي البلاد، وفي المنطقة القاحلة الشمالية الغربية شمال غربي البلاد التي تشكل نحو 74% من مساحة اليابسة في الصين، كما أعاد توزيع المياه في هضبة اللوس، وسط البلاد.وأوضح نور الدين أنه "في المناطق الرطبة أو قرب المجاري المائية، تسحب الأشجار المياه الزائدة والراشحه، مما يؤدي إلى تحسن تهوية التربة ومنع اختناق الجذور، لكن في المناطق الجافة والبعيدة عن مصادر المياه المتجددة، تسحب الأشجار من المخزون الجوفي غير المتجدد، مما يخفض منسوب المياه الجوفية وقد يؤدي إلى جفاف دائم ، وهو ما حدث فعليا في شمال غرب الصين".أرسلت كل من "غوغل" و"آبل" تنبيها لمستخدميهم حول العالم بسبب تهديد سيبراني ضد هواتفهم، من برمجية إسرائيلية تخترق الهواتف في أكثر من 150 دولة بينها مصر والسعودية.وقالت وسائل إعلام عربية إن تحذير الشركتين جاء عقب نشر تحقيق مشترك من قبل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وموقع الأخبار اليوناني "إنسايد ستوري"، وموقع التكنولوجيا السويسري "إنسايد تيك" ومنظمة العفو الدولية، وأوضح أن الاختراق يتم عبر إرسال رابط إلى المستخدمين يحتوي على البرمجية الخاصة بشركة " إنتليكسا" (Intellexa) الإسرائيلية الخاضعة لمجموعة من العقوبات الأمريكية.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

