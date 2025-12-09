https://sarabic.ae/20251209/ملف-الحدود-البحرية-يعيد-التوتر-بين-ليبيا-واليونان-إلى-الواجهة-1107975156.html
ملف الحدود البحرية يعيد التوتر بين ليبيا واليونان إلى الواجهة
ملف الحدود البحرية يعيد التوتر بين ليبيا واليونان إلى الواجهة
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين ليبيا واليونان، خلال الأيام الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، ووزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابتريتيس، عقب لقائهما بوفد مجلس النواب الليبي في أثينا.
وردّت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، ببيان شديد اللهجة، اعتبرت فيه تلك التصريحات "تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي وتعديًا على السيادة الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق بالموقف من مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا وحقوق ليبيا في شرق المتوسط".
وأكدت الحكومة تمسكها بحقوق البلاد البحرية ورفضها لأي إملاءات خارجية، داعية أثينا إلى احترام القانون الدولي والاحتكام للقنوات الرسمية بدل التصعيد الإعلامي.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، إن "الاتفاقية البحرية المتعلقة بترسيم الحدود، التي وُقّعت بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، منحت ليبيا مساحة بحرية واسعة، واعتُبرت خطوة مهمة في حماية مصالحها في شرق المتوسط".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتفاقية أصبحت محورًا أساسيًا في أي نقاش يتعلق بالحدود البحرية، نظرًا لكونها تعيد رسم مناطق النفوذ وتحدد حقوق الاستكشاف والتعاون البحري بين الأطراف المعنية".
وأشار احميد إلى أن "زيارة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى اليونان كان من المفترض أن تحمل أهدافًا واضحة تتمثل في بحث آفاق التعاون البرلماني بين البلدين، واستعراض مساهمة اليونان في دعم جهود حل الأزمة الليبية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين طرابلس وأثينا".
إلا أن احميد يرى أن "الجانب اليوناني استغل الزيارة لفتح ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي تعارضه اليونان بشدة، معتبرة أن المنطقة المترسّم بشأنها تُعد جزءًا أصيلًا من حدودها البحرية".
ويرى احميد أن "التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان اليوناني ووزير الخارجية اليوناني، خلال تلك الزيارة، حملت طابع الإملاءات السياسية، وهو ما رفضته الحكومة الليبية ومجلس النواب بشكل واضح وصريح".
وأكد أن "ملف الحدود البحرية لا يخص ليبيا وتركيا فقط، بل يتداخل فيه عدد من الدول، منها تركيا ومصر واليونان وقبرص، وأن اتخاذ قرار بشأنه في ظل وجود انقسام سياسي داخل ليبيا أمر بالغ الصعوبة، رغم أن مجلس النواب يبقى الجهة المنتخبة المخوّلة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية".
وأضاف أنه "من الضروري أن تواصل ليبيا توثيق علاقاتها مع مختلف الدول، بما فيها دول الجوار، ومن بينها اليونان التي تعد دولة ذات أهمية بالغة لليبيا، خاصة في ظل وجود زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون".
وأكد احميد أن "مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية ومعالجة الرفض اليوناني يجب أن تتم من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى القضاء الدولي"، معتبرًا أن "الخيار القضائي قد يكون الأكثر فائدة لليبيا على المدى الطويل".
وأوضح أن "هذه الأزمة تضع ليبيا في موقف محرج، ولا سيما في ظل غياب تصريحات رسمية صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن التطورات الأخيرة"، وأضاف أنه يعتقد "بوجود توافق ليبي عام حول الاتفاقية الموقعة مع تركيا، باعتبارها تخدم المصالح المشتركة للطرفين".
كما أشار إلى أن "تركيا تربطها علاقات مهمة بكلٍ من القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة الليبية، فضلًا عن علاقات متقدمة مع جمهورية مصر، وهو ما يفتح الباب أمام إدارة هذا الملف بطريقة دبلوماسية هادئة قائمة على الحوار والمفاوضات والالتزام بالقانون الدولي"، واعتبر أنه "من الضروري ضمان عدم تأثير هذا الخلاف على علاقات ليبيا بالدول المعنية أو على مصالحها الوطنية، خصوصًا مع حاجة ليبيا إلى دور دول الجوار في دعم جهود حل أزمتها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "طبيعة الضغوط اليونانية، وفق ما نقلته التصريحات الرسمية الليبية، تتمحور حول مطلب واحد واضح يتمثل في الدعوة إلى إلغاء أو عدم تفعيل مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، أو ممارسة ضغط مباشر على المؤسسات السيادية الليبية بهدف منع إقرارها أو تعطيل الدعم الداخلي لها".
وأوضح أن "هذه الضغوط ظهرت جليًا في مطالبات سياسية صريحة خلال لقاءات رسمية وتصريحات برلمانية يونانية دعت الجانب الليبي إلى إلغاء المذكرة أو إعادتها إلى النقاش الداخلي، بدل التعامل معها كاتفاق دولي نافذ".
واعتبرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب أن "هذه المواقف تمثل محاولة تتجاوز نطاق الحوار الفني لتتحول إلى ضغط يهدف إلى فرض نتائج سياسية على قرار سيادي ليبي".
وأضاف الديباني أن "ما جرى يعكس ضغطًا ثنائيًا يسعى إلى تقليص قوة الموقف التفاوضي لليبيا، من خلال خلق حالة داخلية وتقنية تجعل الحفاظ على المذكرة أكثر صعوبة، وهو ما دفع الردّ الليبي الرسمي لوصف تلك التحركات بأنها تدخل مباشر في شؤون الدولة وسيادتها".
وأشار إلى أن "التصريحات التحريضية والضغوط السياسية يمكن أن تؤدي إلى تجميد الزخم الدبلوماسي، وتحويل مسار المفاوضات من طابع فني وتقني إلى صراع سياسي وإعلامي مفتوح، الأمر الذي من شأنه إبطاء أي عملية تفاوضية وإضافة احتمالات جديدة للتصعيد الرمزي"، وبيّن أن "مثل هذا التدهور يخلق مناخًا أقل قابلية للتوصل إلى حلول وسط ويتيح المجال أمام أطراف أخرى لاستثمار التوتر القائم".
ورغم ذلك، شدد الديباني على أن "جوهر الخلاف يظل قانونيًا وتقنيًا، ويمكن احتواء التصعيد إذا التزمت الأطراف بالعودة إلى مسار الحوار الفني وتوثيق تبادلاتها الرسمية".
واعتبر الديباني أن "العودة إلى المسار الفني كفيلة بتقليص تأثير التصريحات السياسية"، وأن "الحفاظ على الموقف السيادي الليبي مع إبقاء القنوات الفنية مفتوحة يجعل آثار التوتر مؤقتة بدل تحولها إلى أزمة طويلة الأمد". ووفق تقديره، فإن "تأثير الضغوط سيكون كبيرًا على المدى القصير سياسيًا وإعلاميًا، لكنه يظل قابلًا للاحتواء إذا ما جمع الموقف الليبي بين الحزم الدبلوماسي والالتزام بالحوار الفني".
وفي ما يتعلق بالخطوات القانونية والدبلوماسية، التي يمكن لليبيا اتخاذها لحماية حقوقها البحرية في شرق المتوسط، أوصى الديباني بجملة من الإجراءات العملية المتسقة مع قواعد قانون البحار، من بينها "الاستمرار في توثيق المواقف الليبية وإرسال المذكرات والخرائط الرسمية وتسجيلها لدى الأمم المتحدة وإعلانها بشكل واضح في العواصم المعنية، بما يعزز السجل القانوني الدولي لليبيا ويحدّ من فعالية الدعوات الهادفة إلى التشكيك في الاتفاق أو اعتباره غير قائم".
كما دعا إلى الحفاظ على قنوات الحوار الفني ومواصلة المفاوضات التقنية مع اليونان وأطراف أخرى، مع توثيق جميع التبادلات، إضافة إلى اعتماد صيغ اتفاقيات مؤقتة لتجنب خلق وقائع جديدة خلال مراحل التفاوض، والجاهزية للجوء إلى الآليات القضائية الدولية عبر إعداد ملفات قانونية متكاملة لحل المنازعات عند الضرورة.
وأكد الديباني كذلك على "أهمية قيام الجهات الرسمية الليبية بشرح الأسس الفنية للخرائط والمواقف الليبية أمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول الجوار، بما يثبت أن الموقف الليبي مبني على معايير فنية وقانونية وليس قرارًا أحاديًا أو عشوائيًا".
وأوضح أن "شرق المتوسط بات يشكل مساحة صراع على موارد الغاز ومسارات البنية التحتية المرتبطة به، وأن أي نزاع قائم حول ترسيم الحدود البحرية ينعكس بشكل مباشر على من سيحصل على تراخيص الاستكشاف وعلى مسارات تصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية، ما يحوّل الملف من نزاع ثنائي إلى قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية".
وأضاف أن "إعادة تركيا تعزيز حضورها في المنطقة، يمنح ليبيا حليفًا قادرًا على رفض محاولات إقصاء الاتفاق أو إضعافه، الأمر الذي يرفع كلفة الضغوط الإقليمية الممارسة على ليبيا"، إلا أنه لفت إلى أن "هذا الوجود التركي يجعل التوازنات أكثر تعقيدًا ويزيد من احتمالات تدخل أطراف أخرى إذا تصاعدت الخلافات".
وأكد الديباني بالقول إن "المواجهة الحالية تدفع إلى إعادة ترتيب التحالفات وخيارات خطوط الأنابيب، وتدفع بدورها الشركات والدول إلى إعادة تقييم مستويات المخاطرة في المنطقة"، ورأى أن "تمسّك ليبيا بموقفها يحافظ على مساحة مناورة مهمة في شراكات الطاقة المستقبلية ويمنع تغييبها عن طاولة القرارات المتعلقة بالمشروعات الإقليمية في شرق المتوسط".