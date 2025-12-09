https://sarabic.ae/20251209/ملف-الحدود-البحرية-يعيد-التوتر-بين-ليبيا-واليونان-إلى-الواجهة-1107975156.html

ملف الحدود البحرية يعيد التوتر بين ليبيا واليونان إلى الواجهة

ملف الحدود البحرية يعيد التوتر بين ليبيا واليونان إلى الواجهة

سبوتنيك عربي

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين ليبيا واليونان، خلال الأيام الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، ووزير الخارجية اليوناني... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T12:30+0000

2025-12-09T12:30+0000

2025-12-09T12:30+0000

أخبار ليبيا اليوم

اليونان

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/14/1013281432_0:169:3037:1877_1920x0_80_0_0_7b0f58f8614a82531b8bd470951ae86a.jpg

وردّت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، ببيان شديد اللهجة، اعتبرت فيه تلك التصريحات "تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي وتعديًا على السيادة الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق بالموقف من مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا وحقوق ليبيا في شرق المتوسط".وأكدت الحكومة تمسكها بحقوق البلاد البحرية ورفضها لأي إملاءات خارجية، داعية أثينا إلى احترام القانون الدولي والاحتكام للقنوات الرسمية بدل التصعيد الإعلامي.ملفات عالقةمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، إن "الاتفاقية البحرية المتعلقة بترسيم الحدود، التي وُقّعت بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، منحت ليبيا مساحة بحرية واسعة، واعتُبرت خطوة مهمة في حماية مصالحها في شرق المتوسط".وأشار احميد إلى أن "زيارة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى اليونان كان من المفترض أن تحمل أهدافًا واضحة تتمثل في بحث آفاق التعاون البرلماني بين البلدين، واستعراض مساهمة اليونان في دعم جهود حل الأزمة الليبية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين طرابلس وأثينا".إلا أن احميد يرى أن "الجانب اليوناني استغل الزيارة لفتح ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي تعارضه اليونان بشدة، معتبرة أن المنطقة المترسّم بشأنها تُعد جزءًا أصيلًا من حدودها البحرية".وأكد أن "ملف الحدود البحرية لا يخص ليبيا وتركيا فقط، بل يتداخل فيه عدد من الدول، منها تركيا ومصر واليونان وقبرص، وأن اتخاذ قرار بشأنه في ظل وجود انقسام سياسي داخل ليبيا أمر بالغ الصعوبة، رغم أن مجلس النواب يبقى الجهة المنتخبة المخوّلة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية".وأضاف أنه "من الضروري أن تواصل ليبيا توثيق علاقاتها مع مختلف الدول، بما فيها دول الجوار، ومن بينها اليونان التي تعد دولة ذات أهمية بالغة لليبيا، خاصة في ظل وجود زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون".وأكد احميد أن "مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية ومعالجة الرفض اليوناني يجب أن تتم من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى القضاء الدولي"، معتبرًا أن "الخيار القضائي قد يكون الأكثر فائدة لليبيا على المدى الطويل".كما أشار إلى أن "تركيا تربطها علاقات مهمة بكلٍ من القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة الليبية، فضلًا عن علاقات متقدمة مع جمهورية مصر، وهو ما يفتح الباب أمام إدارة هذا الملف بطريقة دبلوماسية هادئة قائمة على الحوار والمفاوضات والالتزام بالقانون الدولي"، واعتبر أنه "من الضروري ضمان عدم تأثير هذا الخلاف على علاقات ليبيا بالدول المعنية أو على مصالحها الوطنية، خصوصًا مع حاجة ليبيا إلى دور دول الجوار في دعم جهود حل أزمتها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".تجديد المطالبمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "طبيعة الضغوط اليونانية، وفق ما نقلته التصريحات الرسمية الليبية، تتمحور حول مطلب واحد واضح يتمثل في الدعوة إلى إلغاء أو عدم تفعيل مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، أو ممارسة ضغط مباشر على المؤسسات السيادية الليبية بهدف منع إقرارها أو تعطيل الدعم الداخلي لها".واعتبرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب أن "هذه المواقف تمثل محاولة تتجاوز نطاق الحوار الفني لتتحول إلى ضغط يهدف إلى فرض نتائج سياسية على قرار سيادي ليبي".وأضاف الديباني أن "ما جرى يعكس ضغطًا ثنائيًا يسعى إلى تقليص قوة الموقف التفاوضي لليبيا، من خلال خلق حالة داخلية وتقنية تجعل الحفاظ على المذكرة أكثر صعوبة، وهو ما دفع الردّ الليبي الرسمي لوصف تلك التحركات بأنها تدخل مباشر في شؤون الدولة وسيادتها".ورغم ذلك، شدد الديباني على أن "جوهر الخلاف يظل قانونيًا وتقنيًا، ويمكن احتواء التصعيد إذا التزمت الأطراف بالعودة إلى مسار الحوار الفني وتوثيق تبادلاتها الرسمية".واعتبر الديباني أن "العودة إلى المسار الفني كفيلة بتقليص تأثير التصريحات السياسية"، وأن "الحفاظ على الموقف السيادي الليبي مع إبقاء القنوات الفنية مفتوحة يجعل آثار التوتر مؤقتة بدل تحولها إلى أزمة طويلة الأمد". ووفق تقديره، فإن "تأثير الضغوط سيكون كبيرًا على المدى القصير سياسيًا وإعلاميًا، لكنه يظل قابلًا للاحتواء إذا ما جمع الموقف الليبي بين الحزم الدبلوماسي والالتزام بالحوار الفني".كما دعا إلى الحفاظ على قنوات الحوار الفني ومواصلة المفاوضات التقنية مع اليونان وأطراف أخرى، مع توثيق جميع التبادلات، إضافة إلى اعتماد صيغ اتفاقيات مؤقتة لتجنب خلق وقائع جديدة خلال مراحل التفاوض، والجاهزية للجوء إلى الآليات القضائية الدولية عبر إعداد ملفات قانونية متكاملة لحل المنازعات عند الضرورة.وأكد الديباني كذلك على "أهمية قيام الجهات الرسمية الليبية بشرح الأسس الفنية للخرائط والمواقف الليبية أمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول الجوار، بما يثبت أن الموقف الليبي مبني على معايير فنية وقانونية وليس قرارًا أحاديًا أو عشوائيًا".وأوضح أن "شرق المتوسط بات يشكل مساحة صراع على موارد الغاز ومسارات البنية التحتية المرتبطة به، وأن أي نزاع قائم حول ترسيم الحدود البحرية ينعكس بشكل مباشر على من سيحصل على تراخيص الاستكشاف وعلى مسارات تصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية، ما يحوّل الملف من نزاع ثنائي إلى قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية".وأكد الديباني بالقول إن "المواجهة الحالية تدفع إلى إعادة ترتيب التحالفات وخيارات خطوط الأنابيب، وتدفع بدورها الشركات والدول إلى إعادة تقييم مستويات المخاطرة في المنطقة"، ورأى أن "تمسّك ليبيا بموقفها يحافظ على مساحة مناورة مهمة في شراكات الطاقة المستقبلية ويمنع تغييبها عن طاولة القرارات المتعلقة بالمشروعات الإقليمية في شرق المتوسط".

https://sarabic.ae/20251024/ليبيا-واليونان-تبحثان-تنسيقا-عسكريا-للحد-من-الهجرة-غير-النظامية-وتفعيل-التعاون-المشترك-بين-البلدين-1106358705.html

https://sarabic.ae/20251018/اليونان-تقترح-مبادرة-للتعاون-الإقليمي-مع-مصر-وليبيا-وتركيا-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-شرق-المتوسط-1106158214.html

https://sarabic.ae/20250918/ليبيا-تجري-مباحثات-مع-اليونان-بشأن-ترسيم-الحدود-والمناطق-الاقتصادية-في-البحر-المتوسط-1104972781.html

https://sarabic.ae/20250713/ليبيا-تحتج-رسميا-لدى-الأمم-المتحدة-ضد-مطالبات-أثينا-بحدود-بحرية-جنوب-وغرب-كريت-1102653853.html

https://sarabic.ae/20230410/قارب-يقل-400-مهاجر-غير-شرعي-يضل-طريقه-في-البحر-بين-مالطا-وليبيا-1075728602.html

https://sarabic.ae/20230409/ليبيا-تعيد-افتتاح-بئر-غاز-في-البحر-المتوسط-بعد-توقف-لعامين-واحد-من-أكبر-منصات-الإنتاج-1075700630.html

https://sarabic.ae/20250701/تقرير-اليونان-تبدأ-دوريات-في-المياه-الدولية-قبالة-ليبيا-1102255831.html

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, اليونان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري