https://sarabic.ae/20251210/الفيدرالي-الأمريكي-يعلن-تخفيض-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-خلال-2025-1108033829.html

الفيدرالي الأمريكي يعلن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025

الفيدرالي الأمريكي يعلن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025. 10.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-10T20:41+0000

2025-12-10T20:41+0000

2025-12-10T20:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092876728_305:0:1194:500_1920x0_80_0_0_de97a973e4cb36ed76f46dc5202b5148.jpg

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الفيدرالي الأمريكي قرر تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة لهذا العام، وتم تخفيضها على الدولار تماشيا مع التوقعات؛ لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%.وأوضح الفيدرالي الأمريكي حدوث خفض بوتيرة أبطأ في الفترة المقبلة، حيث شهدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، انقساما كبيرا بين أعضاء يؤيدون الخفض كوسيلة لتجنب المزيد من الضعف في سوق العمل، وآخرين يرون أن التيسير النقدي قد بلغ حدا كافيا ويهدد بتفاقم التضخم.ويشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض، في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعما لسوق العمل الأمريكية بعد ظهور تصدعات، وذلك في حالة استغلال استقرار التضخم نسبيا في الولايات المتحدة.وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ويعتبر الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت، منوها إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلا أنه بقي منخفضا حتى أغسطس/آب.وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن اللجنة قررت إنهاء عملية خفض حيازة البنك المركزي الأمريكي الإجمالية من الأوراق المالية، وهو ما يعرف بـ"التشديد الكمي"، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بعد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة دون التوقعات في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق التقرير الشهري الذي تأخر إصداره بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.فيما كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين بشدة قد ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر.

https://sarabic.ae/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار