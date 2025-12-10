https://sarabic.ae/20251210/باحث-في-الشأن-الدولي-دور-زيلينسكي-انتهى--1108005452.html
باحث في الشأن الدولي: دور زيلينسكي انتهى
علّق الدكتور بشارة صليبا، الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الانتخابات الرئاسية في...
وأوضح صليبا في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إنهاء دور زيلينسكي قد يتم عبر الانتخابات مع فرض الإرادة الأمريكية على الأوروبيين وعلى الطغمة الحاكمة في أوكرانيا، شرط ألا تشمل الانتخابات الأقاليم الأربعة، بما يعني اعترافًا ضمنيًا بالأمر الواقع. أما الخيار الثاني، فهو استكمال العملية العسكرية الروسية لاستعادة ما سُلب من روسيا تاريخيًا، وأساء الغرب والسلطة الأوكرانية الحاكمة إدارته".ورأى الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، أن ما يجري يشكل "الفرصة الأخيرة للأوروبيين لتحقيق أي مكسب اقتصادي أو سياسي أو معنوي أو جيوسياسي"، مؤكدًا أنهم "عاجزون عمليا عن مواجهة روسيا".وختم الباحث بالإشارة إلى أن "الشرائح الجديدة في أوروبا، التي كانت مغمورة خلال العشرين سنة الأخيرة، باتت ترغب في مواجهة أي محاولات لتدمير الهوية الوطنية، وتسعى إلى إعادة تقييم وتنظيم موقع القيم الأخلاقية والثقافية والاقتصادية والسياسية في أوروبا، بعدما تلاشت داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تهميش الشخصيات الأوروبية وإضعاف حضورها".حاكم مقاطعة خيرسون يكشف الهدف الرئيسي من رحلات زيلينسكي إلى أوروبابرلماني أمريكي يقدم مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو
باحث في الشأن الدولي: دور زيلينسكي انتهى
علّق الدكتور بشارة صليبا، الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه "يحمل رسالة واضحة بأن فلاديمير زيلينسكي، لم يعد يُلزم من حيث الشرعية للوصول الى تفاهمات".
وأوضح صليبا في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إنهاء دور زيلينسكي قد يتم عبر الانتخابات مع فرض الإرادة الأمريكية على الأوروبيين وعلى الطغمة الحاكمة في أوكرانيا، شرط ألا تشمل الانتخابات الأقاليم الأربعة، بما يعني اعترافًا ضمنيًا بالأمر الواقع. أما الخيار الثاني، فهو استكمال العملية العسكرية الروسية لاستعادة ما سُلب من روسيا تاريخيًا، وأساء الغرب والسلطة الأوكرانية
الحاكمة إدارته".
وأضاف صليبا أن "الإدارة الجمهورية تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، إلا أن المعرقل الأساسي أمام الوصول إلى تسوية هو الرهان الأوروبي على الوقت لإحداث تغيير يتوافق مع رؤيتهم، لأن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر إذا انتهت الأزمة، وعلى الدول الأوروبية الاعتراف بأنها خسرت المواجهة مع روسيا، وحينها يمكن الانتقال إلى الحلول السياسية أو الدبلوماسية والبحث في إمكانيات تدوير الزوايا".
ورأى الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، أن ما يجري يشكل "الفرصة الأخيرة للأوروبيين لتحقيق أي مكسب اقتصادي أو سياسي أو معنوي أو جيوسياسي"، مؤكدًا أنهم "عاجزون عمليا عن مواجهة روسيا".
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي، اعتبر صليبا أنها "تدعو أوروبا إلى إعادة تحديد تموضعها داخل الصراعات والتوازنات والتحالفات السياسية والاقتصادية المقبلة، وأن تعتمد لعبة المصالح الأوروبية، مع التوجه نحو علاقات واقعية قائمة على التفاهم". واعتبر أن "النخب في العالم باتت مقتنعة بضرورة صياغة شراكات مع الأطراف، التي تتشابه معها في الإمكانات، ووضع إطار جديد للعلاقات والتفاهمات والصراعات وآليات حلّها".
وختم الباحث بالإشارة إلى أن "الشرائح الجديدة في أوروبا، التي كانت مغمورة خلال العشرين سنة الأخيرة، باتت ترغب في مواجهة أي محاولات لتدمير الهوية الوطنية، وتسعى إلى إعادة تقييم وتنظيم موقع القيم الأخلاقية والثقافية والاقتصادية والسياسية في أوروبا، بعدما تلاشت داخل منظومة الاتحاد الأوروبي
، ما أدى إلى تهميش الشخصيات الأوروبية وإضعاف حضورها".