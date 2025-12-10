تراجع حاد في الدعم العسكري لأوكرانيا… وأوروبا عاجزة عن سد الفراغ الأمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251210/تراجع-حاد-في-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-وأوروبا-عاجزة-عن-سد-الفراغ-الأمريكي-1108030798.html
تراجع حاد في الدعم العسكري لأوكرانيا… وأوروبا عاجزة عن سد الفراغ الأمريكي
تراجع حاد في الدعم العسكري لأوكرانيا… وأوروبا عاجزة عن سد الفراغ الأمريكي
سبوتنيك عربي
أشارت بيانات حديثة إلى أن أوكرانيا تتجه نحو تلقي أدنى مستوى من الدعم العسكري والمالي من الحلفاء منذ 2022، وسط تراجع كبير في الإسهامات الأوروبية ووقف الولايات... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T18:12+0000
2025-12-10T18:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310741_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_26846c770505aa9932bb9c999654a89f.jpg
وكشف معهد "كيل" للأبحاث أن حجم المساعدات العسكرية من الدول الأوروبية لأوكرانيا انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 4.24 مليار يورو في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ3.27 مليار يورو خلال الصيف، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسط الأشهر الأربعة السابقة الذي وصل إلى 9.9 مليارات يورو.وقال كريستوف تريبيش، مدير الأبحاث في معهد كيل، إن استمرار هذا التباطؤ سيجعل عام 2025 "العام ذو أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ 2022".وبحسب المعهد، قدم المانحون خلال العام الحالي 32.5 مليار يورو من الدعم العسكري، في حين تحتاج أوكرانيا إلى 9.1 مليارات يورو إضافية بنهاية عام 2025 للحفاظ على متوسط الدعم السنوي البالغ 41.6 مليار يورو منذ اندلاع الحرب.إعلام: إيطاليا تعيد تقييم دعمها العسكري لأوكرانيا وسط ضغوط داخل الحكومةإعلام: "الناتو" قد يتخلى عن فكرة الحزم المنتظمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20251210/خبير-الغرب-يسعى-لهدنة-مؤقتة-في-أوكرانيا-لالتقاط-الأنفاس-وروسيا-تتمسك-بشروط-السلام-1108016344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6407baa2751ce0b96bccdc88612c6c2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

تراجع حاد في الدعم العسكري لأوكرانيا… وأوروبا عاجزة عن سد الفراغ الأمريكي

18:12 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشارت بيانات حديثة إلى أن أوكرانيا تتجه نحو تلقي أدنى مستوى من الدعم العسكري والمالي من الحلفاء منذ 2022، وسط تراجع كبير في الإسهامات الأوروبية ووقف الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها منذ مارس/آذار الماضي.
وكشف معهد "كيل" للأبحاث أن حجم المساعدات العسكرية من الدول الأوروبية لأوكرانيا انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 4.24 مليار يورو في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ3.27 مليار يورو خلال الصيف، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسط الأشهر الأربعة السابقة الذي وصل إلى 9.9 مليارات يورو.

ويأتي هذا التراجع في ظل قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية منذ مارس، والاكتفاء بدعوة الأوروبيين إلى شراء أسلحة أمريكية الصنع وتوريدها لكييف ضمن مبادرة "PURL"، وهو ما لم يكن كافياً لسد فجوة الانخفاض في الدعم الأمريكي.

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: الغرب يسعى لهدنة مؤقتة في أوكرانيا لالتقاط الأنفاس.. وروسيا تتمسك بشروط السلام
12:27 GMT
وقال كريستوف تريبيش، مدير الأبحاث في معهد كيل، إن استمرار هذا التباطؤ سيجعل عام 2025 "العام ذو أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ 2022".
وبحسب المعهد، قدم المانحون خلال العام الحالي 32.5 مليار يورو من الدعم العسكري، في حين تحتاج أوكرانيا إلى 9.1 مليارات يورو إضافية بنهاية عام 2025 للحفاظ على متوسط الدعم السنوي البالغ 41.6 مليار يورو منذ اندلاع الحرب.
إعلام: إيطاليا تعيد تقييم دعمها العسكري لأوكرانيا وسط ضغوط داخل الحكومة
إعلام: "الناتو" قد يتخلى عن فكرة الحزم المنتظمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала