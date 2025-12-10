https://sarabic.ae/20251210/تراجع-حاد-في-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-وأوروبا-عاجزة-عن-سد-الفراغ-الأمريكي-1108030798.html
تراجع حاد في الدعم العسكري لأوكرانيا… وأوروبا عاجزة عن سد الفراغ الأمريكي
تراجع حاد في الدعم العسكري لأوكرانيا… وأوروبا عاجزة عن سد الفراغ الأمريكي
أشارت بيانات حديثة إلى أن أوكرانيا تتجه نحو تلقي أدنى مستوى من الدعم العسكري والمالي من الحلفاء منذ 2022، وسط تراجع كبير في الإسهامات الأوروبية ووقف الولايات...
أشارت بيانات حديثة إلى أن أوكرانيا تتجه نحو تلقي أدنى مستوى من الدعم العسكري والمالي من الحلفاء منذ 2022، وسط تراجع كبير في الإسهامات الأوروبية ووقف الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها منذ مارس/آذار الماضي.
وكشف معهد "كيل" للأبحاث أن حجم المساعدات العسكرية من الدول الأوروبية لأوكرانيا انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 4.24 مليار يورو في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ3.27 مليار يورو خلال الصيف، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسط الأشهر الأربعة السابقة الذي وصل إلى 9.9 مليارات يورو.
ويأتي هذا التراجع في ظل قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية منذ مارس، والاكتفاء بدعوة الأوروبيين إلى شراء أسلحة أمريكية الصنع وتوريدها لكييف ضمن مبادرة "PURL"، وهو ما لم يكن كافياً لسد فجوة الانخفاض في الدعم الأمريكي.
وقال كريستوف تريبيش، مدير الأبحاث في معهد كيل، إن استمرار هذا التباطؤ سيجعل عام 2025 "العام ذو أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ 2022".
وبحسب المعهد، قدم المانحون خلال العام الحالي 32.5 مليار يورو من الدعم العسكري، في حين تحتاج أوكرانيا إلى 9.1 مليارات يورو إضافية بنهاية عام 2025 للحفاظ على متوسط الدعم السنوي البالغ 41.6 مليار يورو منذ اندلاع الحرب.