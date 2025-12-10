https://sarabic.ae/20251210/تييري-هنري-يشن-هجوما-قويا-على-محمد-صلاح-1108007742.html

تييري هنري يشن هجوما قويا على محمد صلاح

تييري هنري يشن هجوما قويا على محمد صلاح

سبوتنيك عربي

شنّ النجم الفرنسي السابق تييري هنري، هجومًا مباشرًا على الدولي المصري محمد صلاح، بعد تصريحاته المثيرة عقب مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-10T08:58+0000

2025-12-10T08:58+0000

2025-12-10T08:58+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

منوعات

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108007199_0:8:1024:584_1920x0_80_0_0_f573d39c67850f9b935bf29b039d4901.jpg

وشدد هنري أن "مثل هذه الأمور تُحل داخل غرفة الملابس وليس أمام الإعلام"، قائلا: "الحديث ليس عن إنجازات محمد صلاح، بل عن لحظة أعتقد أنه أخطأ فيها".وأضاف: "الأمور الشخصية في مثل هذه اللحظات يجب أن تُناقش داخل غرفة الملابس، لا على الملأ. لقد كنت أفعل ذلك عندما كنت لاعبًا، وأذهب لمكتب المدرب لأعبر عن غضبي بشكل مباشر".وتابع نجم أرسنال وبرشلونة السابق: "عندما كنت في برشلونة ووضعت في المدرجات، لم أشتكِ أمام الإعلام. الفريق يأتي أولًا، ويجب أن تحمي زملاءك مهما حدث. يمكنني فهم شعوره بالإحباط، لكن الوقت والمكان لاختلاق ضجة عامة خطأ".وعند سؤاله عن شعور اللاعب عند الاستبعاد، أجاب هنري: "ذهبت مع برشلونة لمواجهة فيا ريال، ووُضعت في المدرجات رغم سفري مع الفريق، لكن لم أجعل الأمر شخصيًا ولم أصنع ضجة. الفريق يأتي أولًا، وإذا كان لدي ما أقوله، أوجّهه للمدرب مباشرة، لا للصحافة".وختم هنري بالقول: "أحب محمد صلاح وأقدّر ما قدمه لكرة القدم، لكن هذه الطريقة ليست المثلى للتعامل مع المواقف الصعبة".وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت الماضي.وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال 8 سنوات قضاها في "أنفيلد"، فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر بأن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

https://sarabic.ae/20251208/ليفربول-يتخذ-أول-إجراء-رسمي-ضد-محمد-صلاح-بعد-تصريحاته-الأخيرة-1107951846.html

https://sarabic.ae/20251208/ليفربول-يطالب-باعتذار-علني-هل-يغيب-محمد-صلاح-عن-مواجهة-إنتر-ميلان؟-1107929638.html

https://sarabic.ae/20251207/أول-ناد-عربي-يتحرك-لضم-محمد-صلاح-1107913116.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منوعات, رياضة