ليفربول يطالب باعتذار علني.. هل يغيب محمد صلاح عن مواجهة إنتر ميلان؟

ليفربول يطالب باعتذار علني.. هل يغيب محمد صلاح عن مواجهة إنتر ميلان؟

ذكرت وسائل إعلام غربية أن الأزمة داخل صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تتصاعد بعد التصريحات المثيرة، التي أدلى بها محمد صلاح، عقب تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في... 08.12.2025

وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات قائد المنتخب المصري محمد صلاح، أثارت غضبا واسعا داخل إدارة الـ"ريدز"، التي تشدد على ضرورة تقديم اللاعب اعتذارا علنيا.يأتي هذا التطور، في وقت لم يُحسم بعد موقف صلاح من المشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد فريق إنتر ميلان في إيطاليا، المقررة غدا الثلاثاء، على أرض ملعب "سان سيرو".وعلى الرغم من ذلك، شوهد محمد صلاح، في مقر تدريبات النادي بمجمع "أكسا"، استعدادا لحصته التدريبية قبل السفر إلى إيطاليا، لكن الغموض ما زال يكتنف موقفه من المباراة.ولم يحدد بعد مشاركة جناح ليفربول في لقاء برايتون، الذي ألمح اللاعب إليه بأنه قد يكون الأخير له بقميص الـ"ريدز".وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال 8 سنوات قضاها في "أنفيلد"، فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

