https://sarabic.ae/20251210/-بوتين-العلاقات-الروسية-الإندونيسية-تتطور-بشكل-جيد-1108013933.html
بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد
بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا، تتطور بوتيرة جيدة وأن البلدين لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T10:23+0000
2025-12-10T10:23+0000
2025-12-10T11:09+0000
روسيا
العالم
أخبار إندونيسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108015101_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_68f6497d6d5068e5285b8fe4ffb5c02e.jpg
وأعرب الرئيس بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بضحايا الفيضانات التي ضربت إندونسيا نهاية الشهر الماضي، قائلا: "لكن قبل كل شيء، أودّ بالطبع أن أعرب عن خالص تعازيّ ومواساتي، في أعقاب الفيضانات والخسائر التي تكبّدها شعبكم وبلدكم".وقال بوتين: "روسيا وإندونيسيا لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية".ووصف الرئيس الروسي علاقات التعاون العسكري التقني بين روسيا وإندونيسيا، بأنها موثوقة.ووجّه سوبيانتو دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة أندونيسيا، قائلا: "أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إندونيسيا، في الوقت الذي يناسبكم، ربما خلال العامين 2026 و2027".وبدوره، قَبِل الرئيس الروسي الدعوة، قائلا: "شكرا جزيلا لكم، سأفعل ذلك بالتأكيد، سيكون من دواعي سروري، شكرا جزيلا لكم".القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاعماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة
https://sarabic.ae/20251208/روسيا-والسعودية-تعززان-شراكتهما-الاستراتيجية-قبيل-الاحتفال-بمئوية-علاقاتهما-الدبلوماسية-1107932834.html
https://sarabic.ae/20251209/بوتين-قوة-روسيا-وانتصاراتها-تكمن-في-صوابها-التاريخي-1107972552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108015101_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_67fed79a7313566042b8ba8e45da24f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار إندونيسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار إندونيسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد
10:23 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 10.12.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا، تتطور بوتيرة جيدة وأن البلدين لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية.
وأعرب الرئيس بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بضحايا الفيضانات التي ضربت إندونسيا نهاية الشهر الماضي، قائلا: "لكن قبل كل شيء، أودّ بالطبع أن أعرب عن خالص تعازيّ ومواساتي، في أعقاب الفيضانات والخسائر التي تكبّدها شعبكم وبلدكم".
وقال بوتين: "روسيا وإندونيسيا لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية".
وفيما يتعلق بتطوير صناعة الطاقة النووية في إندونيسيا، صرح الرئيس الروسي: "إذا رأيتم إمكانية استقطاب خبرائنا، فهم دائمًا في خدمتكم".
وأضاف بوتين: "لدينا علاقات راسخة في مجال التعاون العسكري التقني، وإندونيسيا شريكنا التقليدي في هذا المجال، كما أن العلاقات بين وزارتي جيشينا في تطور مستمر، وهي علاقات تعاون مهني رفيع المستوى، ويتلقى المتخصصون الإندونيسيون تدريبات منتظمة في جامعاتنا، بما في ذلك الأكاديميات العسكرية".
وأردف الرئيس الروسي: "أكرر، العلاقات تتطور بثبات شديد. احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعمل اللجان الحكومية المشتركة من كلا الجانبين بنشاط، وتتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بوتيرة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 17 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".
ووصف الرئيس الروسي علاقات التعاون العسكري التقني بين روسيا وإندونيسيا، بأنها موثوقة.
وعن العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي، قال بوتين: "لدينا فائضٌ لصالح إندونيسيا في علاقاتنا الزراعية. ليس لدينا أي شكاوى، ونحن على استعداد لبحث سبل تطوير علاقاتنا في هذا القطاع. نجري بعض التعديلات. أعتقد أن إمدادات القمح إلى سوقكم قد انخفضت قليلًا، وسيكون هذا أيضًا موضوع نقاشنا اليوم".
وعن هدف زيارته إلى موسكو، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "الهدف الرئيسي من زيارتي هو إجراء مشاورات مع جانبكم (الرئيس الروسي)، بالإضافة إلى كونها فرصة أخرى للتعبير عن تقديرنا الصادق، إذ نشهد حاليًا نموًا ملحوظًا في العلاقات الثنائية الروسية الإندونيسية".
ووجّه سوبيانتو دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة أندونيسيا، قائلا: "أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إندونيسيا، في الوقت الذي يناسبكم، ربما خلال العامين 2026 و2027".
وأشار الرئيس الإندونيسي إلى أنه سيراعي جدول أعمال الرئيس الروسي، وأنه سيُسعد باستضافته في بلاده.
وبدوره، قَبِل الرئيس الروسي الدعوة، قائلا: "شكرا جزيلا لكم، سأفعل ذلك بالتأكيد، سيكون من دواعي سروري، شكرا جزيلا لكم".