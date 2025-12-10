عربي
بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد
بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد

10:23 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 10.12.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا، تتطور بوتيرة جيدة وأن البلدين لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية.
وأعرب الرئيس بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بضحايا الفيضانات التي ضربت إندونسيا نهاية الشهر الماضي، قائلا: "لكن قبل كل شيء، أودّ بالطبع أن أعرب عن خالص تعازيّ ومواساتي، في أعقاب الفيضانات والخسائر التي تكبّدها شعبكم وبلدكم".
وقال بوتين: "روسيا وإندونيسيا لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية".

وفيما يتعلق بتطوير صناعة الطاقة النووية في إندونيسيا، صرح الرئيس الروسي: "إذا رأيتم إمكانية استقطاب خبرائنا، فهم دائمًا في خدمتكم".

وأضاف بوتين: "لدينا علاقات راسخة في مجال التعاون العسكري التقني، وإندونيسيا شريكنا التقليدي في هذا المجال، كما أن العلاقات بين وزارتي جيشينا في تطور مستمر، وهي علاقات تعاون مهني رفيع المستوى، ويتلقى المتخصصون الإندونيسيون تدريبات منتظمة في جامعاتنا، بما في ذلك الأكاديميات العسكرية".

الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
روسيا والسعودية تحددان أولويات التعاون بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية
8 ديسمبر, 11:46 GMT

وأردف الرئيس الروسي: "أكرر، العلاقات تتطور بثبات شديد. احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعمل اللجان الحكومية المشتركة من كلا الجانبين بنشاط، وتتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بوتيرة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 17 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".

ووصف الرئيس الروسي علاقات التعاون العسكري التقني بين روسيا وإندونيسيا، بأنها موثوقة.

وعن العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي، قال بوتين: "لدينا فائضٌ لصالح إندونيسيا في علاقاتنا الزراعية. ليس لدينا أي شكاوى، ونحن على استعداد لبحث سبل تطوير علاقاتنا في هذا القطاع. نجري بعض التعديلات. أعتقد أن إمدادات القمح إلى سوقكم قد انخفضت قليلًا، وسيكون هذا أيضًا موضوع نقاشنا اليوم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي
أمس, 11:19 GMT

وعن هدف زيارته إلى موسكو، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "الهدف الرئيسي من زيارتي هو إجراء مشاورات مع جانبكم (الرئيس الروسي)، بالإضافة إلى كونها فرصة أخرى للتعبير عن تقديرنا الصادق، إذ نشهد حاليًا نموًا ملحوظًا في العلاقات الثنائية الروسية الإندونيسية".

ووجّه سوبيانتو دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة أندونيسيا، قائلا: "أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إندونيسيا، في الوقت الذي يناسبكم، ربما خلال العامين 2026 و2027".

وأشار الرئيس الإندونيسي إلى أنه سيراعي جدول أعمال الرئيس الروسي، وأنه سيُسعد باستضافته في بلاده.

وبدوره، قَبِل الرئيس الروسي الدعوة، قائلا: "شكرا جزيلا لكم، سأفعل ذلك بالتأكيد، سيكون من دواعي سروري، شكرا جزيلا لكم".
