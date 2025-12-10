https://sarabic.ae/20251210/-بوتين-العلاقات-الروسية-الإندونيسية-تتطور-بشكل-جيد-1108013933.html

بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا، تتطور بوتيرة جيدة وأن البلدين لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية.

وأعرب الرئيس بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بضحايا الفيضانات التي ضربت إندونسيا نهاية الشهر الماضي، قائلا: "لكن قبل كل شيء، أودّ بالطبع أن أعرب عن خالص تعازيّ ومواساتي، في أعقاب الفيضانات والخسائر التي تكبّدها شعبكم وبلدكم".وقال بوتين: "روسيا وإندونيسيا لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية".ووصف الرئيس الروسي علاقات التعاون العسكري التقني بين روسيا وإندونيسيا، بأنها موثوقة.ووجّه سوبيانتو دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة أندونيسيا، قائلا: "أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إندونيسيا، في الوقت الذي يناسبكم، ربما خلال العامين 2026 و2027".وبدوره، قَبِل الرئيس الروسي الدعوة، قائلا: "شكرا جزيلا لكم، سأفعل ذلك بالتأكيد، سيكون من دواعي سروري، شكرا جزيلا لكم".القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاعماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة

