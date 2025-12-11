https://sarabic.ae/20251211/المدير-التنفيذي-لـبرنامج-الخليج-للتنمية-تعاوننا-مفتوح-مع-الجميع-لتعزيز-الأمن-الغذائي-1108057835.html

المدير التنفيذي لـ"برنامج الخليج للتنمية": تعاوننا مفتوح مع الجميع لتعزيز الأمن الغذائي

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثالث والأخير لمؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية، إلى أن البرنامج يضم حاليا نحو 90 جهة دولية، ويهدف إلى تحويل التمويل الإنساني إلى تمويل تنموي مستدام، انسجاما مع توجهات الأمم المتحدة في دمج مسارات التنمية والمساعدات الإنسانية وحفظ السلام.وأوضح الدكتور نصر أن "تعزيز الاستثمار في التنمية يخفف من أعباء الأزمات الإنسانية التي تنتج عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية"، مشيرا إلى أمثلة من باكستان التي شهدت فيضانات متكررة.وكشف المدير التنفيذي لبرنامج الخليج للتنمية، الدكتور ناصر القحطاني، عن توجه لتطوير نظام التأمين ليمتد إلى قطاعات جديدة، خاصة لصغار المزارعين، عبر برامج "Micro Insurance"، بهدف حمايتهم من تقلبات المناخ وضمان استمرار إنتاجهم، مؤكدا أن الشمول المالي لا يكتمل إلا عبر منظومة تجمع بين الادخار والتأمين والتمكين وربط المنتجين بالسوق.وجاء اليوم الثالث ليركز على دور الصندوق السعودي للتنمية وأثره العالمي، وعلى الاحتياجات التنموية المتسارعة حول العالم، استكمالا لسلسلة الجلسات التي تناولت في اليومين الماضيين موضوعات حيوية.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.

