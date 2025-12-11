عربي
بث مباشر
المدير التنفيذي لـ"برنامج الخليج للتنمية": تعاوننا مفتوح مع الجميع لتعزيز الأمن الغذائي
المدير التنفيذي لـ"برنامج الخليج للتنمية": تعاوننا مفتوح مع الجميع لتعزيز الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
أكد المدير التنفيذي لبرنامج الخليج للتنمية، الدكتور ناصر القحطاني، اليوم الخميس، أن المنظمة التي يمثلها تعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية، موضحا أن برامجها...
السعودية
أخبار السعودية اليوم
حصري
العالم العربي
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثالث والأخير لمؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية، إلى أن البرنامج يضم حاليا نحو 90 جهة دولية، ويهدف إلى تحويل التمويل الإنساني إلى تمويل تنموي مستدام، انسجاما مع توجهات الأمم المتحدة في دمج مسارات التنمية والمساعدات الإنسانية وحفظ السلام.وأوضح الدكتور نصر أن "تعزيز الاستثمار في التنمية يخفف من أعباء الأزمات الإنسانية التي تنتج عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية"، مشيرا إلى أمثلة من باكستان التي شهدت فيضانات متكررة.وكشف المدير التنفيذي لبرنامج الخليج للتنمية، الدكتور ناصر القحطاني، عن توجه لتطوير نظام التأمين ليمتد إلى قطاعات جديدة، خاصة لصغار المزارعين، عبر برامج "Micro Insurance"، بهدف حمايتهم من تقلبات المناخ وضمان استمرار إنتاجهم، مؤكدا أن الشمول المالي لا يكتمل إلا عبر منظومة تجمع بين الادخار والتأمين والتمكين وربط المنتجين بالسوق.وجاء اليوم الثالث ليركز على دور الصندوق السعودي للتنمية وأثره العالمي، وعلى الاحتياجات التنموية المتسارعة حول العالم، استكمالا لسلسلة الجلسات التي تناولت في اليومين الماضيين موضوعات حيوية.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
https://sarabic.ae/20251211/وزير-التعليم-اليمني-لـسبوتنيك-نتطلع-إلى-شراكة-مع-روسيا-في-مجال-التعليم-1108054401.html
https://sarabic.ae/20251211/وزير-السياحة-السعودي-صندوق-التنمية-قدم-40-مليار-دولار-مساعدات-تنموية-لـ100-دولة-خلال-50-عاما-1108048746.html
سمير رمضان
أكد المدير التنفيذي لبرنامج الخليج للتنمية، الدكتور ناصر القحطاني، اليوم الخميس، أن المنظمة التي يمثلها تعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية، موضحا أن برامجها متاحة للتعاون مع جميع الشركاء دون استثناء، بما في ذلك أمريكا وأوروبا والصين والهند، وأن أبواب التعاون مفتوحة لأي دولة — بما فيها روسيا — طالما يسهم ذلك في تعزيز الأمن الغذائي.
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثالث والأخير لمؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية، إلى أن البرنامج يضم حاليا نحو 90 جهة دولية، ويهدف إلى تحويل التمويل الإنساني إلى تمويل تنموي مستدام، انسجاما مع توجهات الأمم المتحدة في دمج مسارات التنمية والمساعدات الإنسانية وحفظ السلام.
وأوضح الدكتور نصر أن "تعزيز الاستثمار في التنمية يخفف من أعباء الأزمات الإنسانية التي تنتج عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية"، مشيرا إلى أمثلة من باكستان التي شهدت فيضانات متكررة.

وقال: إن "التطور التقني والذكاء الاصطناعي يسهمان اليوم في تحسين قدرة الدول على التنبؤ بالمخاطر".

وكشف المدير التنفيذي لبرنامج الخليج للتنمية، الدكتور ناصر القحطاني، عن توجه لتطوير نظام التأمين ليمتد إلى قطاعات جديدة، خاصة لصغار المزارعين، عبر برامج "Micro Insurance"، بهدف حمايتهم من تقلبات المناخ وضمان استمرار إنتاجهم، مؤكدا أن الشمول المالي لا يكتمل إلا عبر منظومة تجمع بين الادخار والتأمين والتمكين وربط المنتجين بالسوق.
وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري يتحدث لـسبوتنيك على هامش مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في الرياضMOMENTUM 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
وزير التعليم اليمني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى شراكة مع روسيا في مجال التعليم
13:26 GMT
وجاء اليوم الثالث ليركز على دور الصندوق السعودي للتنمية وأثره العالمي، وعلى الاحتياجات التنموية المتسارعة حول العالم، استكمالا لسلسلة الجلسات التي تناولت في اليومين الماضيين موضوعات حيوية.
وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في السعودية، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
وزير السياحة السعودي: "صندوق التنمية" قدم 40 مليار دولار مساعدات تنموية لـ100 دولة خلال 50 عاما
12:21 GMT
يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".
ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
