وزير التعليم اليمني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى شراكة مع روسيا في مجال التعليم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير التعليم اليمني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى شراكة مع روسيا في مجال التعليم
سبوتنيك عربي
أكد وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، اليوم الخميس، أن اليمن يتطلع إلى بناء شراكة قوية مع روسيا الاتحادية في قطاع التعليم، متوقعاً أن تشهد الفترة... 11.12.2025
وأوضح العكبري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في الرياض"MOMENTUM 2025"، أن الدعم السعودي المستمر لليمن يشمل قطاع التعليم ضمن باقي القطاعات الحيوية، بهدف معالجة الآثار الجانبية للحرب وتحقيق استقرار العملية التعليمية. وعن أبرز الاحتياجات التمويلية للقطاع التعليمي في اليمن، أشار العكبري إلى أن الأولوية اليوم تتركز على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ودعم وتأهيل المعلمين والكوادر التربوية، مؤكداً أن هذه الاحتياجات تأتي في مقدمة الأولويات لضمان استمرارية التعليم رغم التحديات. وبشأن التحديات التي يواجهها النظام التعليمي اليمني، أوضح الوزير أن أبرزها تتمثل في تدمير البنية التحتية جراء الحرب، وصعوبة استقرار العملية التعليمية في بعض المناطق، لكنه أكد أن اليمن تمكّن من تجاوز الكثير من هذه الإشكاليات، ويعمل حالياً على حل ما تبقى منها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين. وحول استفادة اليمن من المؤتمر الحالي في الرياض، أعرب الوزير العكبري عن تقديره للتجارب والمشاريع التي تم استعراضها، مشيراً إلى أنها تمثل حافزاً كبيراً لليمن لأنها تعالج إشكاليات مشابهة أو قريبة جداً من الواقع اليمني، مما يفتح المجال للاستفادة المباشرة من هذه التجارب الناجحة. وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
وزير التعليم اليمني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى شراكة مع روسيا في مجال التعليم

حصري
أكد وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، اليوم الخميس، أن اليمن يتطلع إلى بناء شراكة قوية مع روسيا الاتحادية في قطاع التعليم، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إيجابية ملموسة في هذا الاتجاه.
وأوضح العكبري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في الرياض"MOMENTUM 2025"، أن الدعم السعودي المستمر لليمن يشمل قطاع التعليم ضمن باقي القطاعات الحيوية، بهدف معالجة الآثار الجانبية للحرب وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
9 ديسمبر, 15:48 GMT

وقال الوزير إن المشاريع والاتفاقيات التي توقع مع المملكة العربية السعودية، ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وإعادة تأهيل الكوادر التعليمية، ودعم المدارس الريفية بشكل خاص.

وعن أبرز الاحتياجات التمويلية للقطاع التعليمي في اليمن، أشار العكبري إلى أن الأولوية اليوم تتركز على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ودعم وتأهيل المعلمين والكوادر التربوية، مؤكداً أن هذه الاحتياجات تأتي في مقدمة الأولويات لضمان استمرارية التعليم رغم التحديات.
مؤتمر التمويل التنموي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة
11:36 GMT
وبشأن التحديات التي يواجهها النظام التعليمي اليمني، أوضح الوزير أن أبرزها تتمثل في تدمير البنية التحتية جراء الحرب، وصعوبة استقرار العملية التعليمية في بعض المناطق، لكنه أكد أن اليمن تمكّن من تجاوز الكثير من هذه الإشكاليات، ويعمل حالياً على حل ما تبقى منها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وحول استفادة اليمن من المؤتمر الحالي في الرياض، أعرب الوزير العكبري عن تقديره للتجارب والمشاريع التي تم استعراضها، مشيراً إلى أنها تمثل حافزاً كبيراً لليمن لأنها تعالج إشكاليات مشابهة أو قريبة جداً من الواقع اليمني، مما يفتح المجال للاستفادة المباشرة من هذه التجارب الناجحة.
واختتم الوزير تصريحاته بتجديد تطلع اليمن إلى تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في مجال التعليم، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مستقبل التعليم في اليمن.
وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي ستيفن غروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي يتحدث عن التعاون مع روسيا والحوار الاستثماري النامي بين البلدين
9 ديسمبر, 16:01 GMT
يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".
ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
