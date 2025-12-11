https://sarabic.ae/20251211/وزير-التعليم-اليمني-لـسبوتنيك-نتطلع-إلى-شراكة-مع-روسيا-في-مجال-التعليم-1108054401.html

وزير التعليم اليمني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى شراكة مع روسيا في مجال التعليم

أكد وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، اليوم الخميس، أن اليمن يتطلع إلى بناء شراكة قوية مع روسيا الاتحادية في قطاع التعليم، متوقعاً أن تشهد الفترة...

وأوضح العكبري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في الرياض"MOMENTUM 2025"، أن الدعم السعودي المستمر لليمن يشمل قطاع التعليم ضمن باقي القطاعات الحيوية، بهدف معالجة الآثار الجانبية للحرب وتحقيق استقرار العملية التعليمية. وعن أبرز الاحتياجات التمويلية للقطاع التعليمي في اليمن، أشار العكبري إلى أن الأولوية اليوم تتركز على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ودعم وتأهيل المعلمين والكوادر التربوية، مؤكداً أن هذه الاحتياجات تأتي في مقدمة الأولويات لضمان استمرارية التعليم رغم التحديات. وبشأن التحديات التي يواجهها النظام التعليمي اليمني، أوضح الوزير أن أبرزها تتمثل في تدمير البنية التحتية جراء الحرب، وصعوبة استقرار العملية التعليمية في بعض المناطق، لكنه أكد أن اليمن تمكّن من تجاوز الكثير من هذه الإشكاليات، ويعمل حالياً على حل ما تبقى منها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين. وحول استفادة اليمن من المؤتمر الحالي في الرياض، أعرب الوزير العكبري عن تقديره للتجارب والمشاريع التي تم استعراضها، مشيراً إلى أنها تمثل حافزاً كبيراً لليمن لأنها تعالج إشكاليات مشابهة أو قريبة جداً من الواقع اليمني، مما يفتح المجال للاستفادة المباشرة من هذه التجارب الناجحة. وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.

