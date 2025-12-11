https://sarabic.ae/20251211/على-هامش-مؤتمر-التمويل-التنموي-توقيع-اتفاقية-شراكة-لدعم-التعليم-في-اليمن-بقيمة-40-مليون-دولار--1108060364.html

على هامش مؤتمر التمويل التنموي.. توقيع اتفاقية شراكة لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار

على هامش مؤتمر التمويل التنموي.. توقيع اتفاقية شراكة لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار

وقعت اتفاقية شراكة لدعم التعليم الأساسي في اليمن بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، ووزارة التربية والتعليم في... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة 9 -11 ديسمبر 2025م بتنظيم من صندوق التنمية الوطني. وتأتي اتفاقية الشراكة لتوفر نموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، حيث يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار، بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية. وستساهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية. من جهته أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، حيث قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ 56 مشروعًا ومبادرة تعليمية في 11 محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن 268 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.وشراكتنا مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركائنا في السعودية واليمن تؤكد قدرة العمل الجماعي على تغيير حياة الناس حتى في أكثر الظروف صعوبة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سنمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية".وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.

