على هامش مؤتمر التمويل التنموي.. توقيع اتفاقية شراكة لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
على هامش مؤتمر التمويل التنموي.. توقيع اتفاقية شراكة لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
16:36 GMT 11.12.2025
رئيس تحرير
كل المواضيع
حصري
وقعت اتفاقية شراكة لدعم التعليم الأساسي في اليمن بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، دعمًا للتعليم وتطوير البنية التحتية التعليمية في اليمن،
جاء ذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة 9 -11 ديسمبر 2025م بتنظيم من صندوق التنمية الوطني.
انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
تحت رعاية ولي العهد السعودي... انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر التمويل التنموي 2025
9 ديسمبر, 15:48 GMT
وتأتي اتفاقية الشراكة لتوفر نموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، حيث يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار، بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستساهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.

وقال طارق سالم العكبري، وزير التربية والتعليم في اليمن: "توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية."

مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ديما الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مسؤولة بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لدينا برامج تعاون مع روسيا في مشاريع عدة
11:36 GMT
من جهته أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، حيث قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ 56 مشروعًا ومبادرة تعليمية في 11 محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن 268 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
ومن جانبها، صرحت لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم: "التعليم ليس مجرد استثمار في مستقبل الأطفال، بل هو الركيزة الأساسية لبناء السلام والصمود والازدهار.
وشراكتنا مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركائنا في السعودية واليمن تؤكد قدرة العمل الجماعي على تغيير حياة الناس حتى في أكثر الظروف صعوبة.
ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سنمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية".
وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري يتحدث لـسبوتنيك على هامش مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في الرياضMOMENTUM 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
وزير التعليم اليمني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى شراكة مع روسيا في مجال التعليم
13:26 GMT
وينظم المؤتمر الدولي "MOMENTUM 2025"، صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، إضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو الجهة المسؤولة عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، ويتولى مهمة استقطاب التمويل، وتطوير كفاءة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته والبالغ عددها (12) صندوقا وبنكا تنمويا، ويضمن مواءمة جهودها وأهدافها مع رؤية "المملكة 2030".
ومن خلال رفع مستوى التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة وتعزيز فعالياتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج من أجل ضمان أن يكون التمويل محفّزًا للنمو وقابلًا للتوسّع، وأن يحقق أثرا ملموسا يمكن قياسه.
